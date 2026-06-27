Rodrigo Lara alerta contratación exprés y anuncia bloque de búsqueda anticorrupción: “No habrá acuerdos burocráticos, oscuros o transaccionales”

SEMANA: ¿Cómo se dio la designación? ¿Cuándo se enteró y qué le dijo el presidente electo?

Rodrigo Lara: Esta es una decisión del presidente electo, quien, depositando en mí una confianza que me conmueve, me designó después de la victoria del 21 de junio. Exactamente, el día martes (23 de junio) me contó que me confiaría esta importante responsabilidad, que me honra profundamente. Le agradezco este acto de confianza y corresponderé, con todas las fuerzas de mi alma, mi espíritu e intelecto, al nombramiento para cumplir con el mandato de la patria milagro. Esto es un inmenso honor.

SEMANA: En el escrito en el que se hace el anuncio, se recuerda lo que pasó con su padre y se habla muy bien de su experiencia política.

R.L.: Nosotros tenemos un compromiso de excelencia en el Gobierno de Abelardo De La Espriella. La victoria del proyecto de la patria milagro se da sobre la base de un pacto entre el candidato, su fórmula y el pueblo colombiano, con un propósito claro: gobernar lejos de las transacciones, de la burocracia y buscando siempre el interés superior de la patria, así como resolviendo los problemas de los colombianos. Ese será nuestro norte y cumpliré.

Rodrigo Lara promete defender la Constitución como ministro del Interior del Gobierno de Abelardo De La Espriella

SEMANA: ¿Qué misiones concretas le encomendó el presidente electo?

R.L.: El Ministerio del Interior debe llevar la vocería política del Gobierno nacional. Es un portavoz de los asuntos políticos del Gobierno, la buena relación con el Congreso de la República, ser responsable de la agenda legislativa, conformar la mayoría del Gobierno y relacionarse con las autoridades territoriales. Todo ese rol complejo nos lleva, básicamente, a desempeñar una serie de tareas que ya nos han sido encomendadas.

SEMANA: ¿Cómo va a manejar esas relaciones con el Congreso?

R.L.: Lo primero que haremos será devolverles la majestad a las instituciones. Vamos a buscar una relación armónica entre la Rama Legislativa y la Ejecutiva. Una vez entregada la credencial al presidente electo, su primer gesto fue desplazarse al Palacio de Justicia para manifestar su respeto por la Rama Judicial, la separación de poderes y las relaciones armónicas. Lo mismo haremos con el Congreso. Vamos a consolidar una mayoría sólida, enviar un mensaje claro de gobernabilidad que nos servirá para sacar adelante las reformas y que, de paso, servirá para enviar un mensaje a los mercados internacionales demostrando que la gobernabilidad existe. Esto se va a construir a partir de un acuerdo sobre lo fundamental y sobre la forma como debe llevarse una relación sana y transparente. Todo estará sobre la mesa, sin transacciones politiqueras y nada opaco.

SEMANA: Ese mensaje que envía de respeto por la separación de poderes es importante porque Gustavo Petro se enfrentó con todo el mundo, incluidas las ramas del poder.

R.L.: Absolutamente, el mensaje central es el respeto por la Constitución, el Estado y el sistema democrático. Eso implica entender que en la democracia debe prevalecer la separación de poderes y la relación armónica entre los mismos. Ese será el norte de este ministerio que voy a encabezar.

Iván Cepeda y Rodrigo Lara. Foto: SEMANA

SEMANA: Usted menciona que tendrán las mayorías. En el Senado, las cuentas son un poco más sencillas, pero en la Cámara es diferente. ¿Cómo las logrará?

R.L.: Lo he señalado de manera muy clara. Aquí se va a gobernar de cara al país; toda la relación con el Congreso será sobre la mesa. Respetaremos la función legislativa, el rol de los congresistas, pero no habrá acuerdos burocráticos, oscuros o transaccionales. Eso va a quedar en el pasado. Nosotros entendemos el rol que ejercen los congresistas como voceros de las regiones y lo vamos a respetar. Ellos podrán participar en la toma de decisiones de sus regiones, siempre y cuando esto se dé en el marco de la Constitución y la ley. Hemos sido absolutamente enfáticos en que no habrá nada oculto.

SEMANA: ¿Cuál es el eje central del acuerdo sobre lo fundamental?

R.L.: Resolver los grandes problemas de la nación, equilibrar las finanzas públicas, atender los problemas que aquejan el día a día de los colombianos, como los problemas de inseguridad que afectan a todos. El crimen ha copado territorios enteros y es allí donde debe hacerse sentir el poder del Estado. Hay que llevar política social a quienes de verdad la necesitan. Esos son los tres ejes del acuerdo sobre lo fundamental.

Abelardo De La Espriella y sus maratónicas jornadas tras su triunfo en las urnas: reuniones de alto nivel y planificación de su gobierno

SEMANA: Es una tarea titánica. No es fácil lograr lo que está planteando.

R.L.: Gobernar a Colombia implica una serie de retos, pero hemos recibido un mandato muy claro. Y uno de los elementos más importantes es la lucha contra la corrupción. Estamos muy preocupados por lo que hemos visto en muchas entidades; estamos viendo funcionarios corriendo para adjudicar contratos a última hora. Les hago un llamado a los funcionarios del Gobierno saliente para que detengan los contratos de última hora y a la Procuraduría para que vigile esto que está pasando.

SEMANA: Porque seguramente la olla va a quedar raspada. Todos los contratos quedarán hasta diciembre.

R.L.: Por eso hago un llamado a los órganos de control para que vigilen la contratación de última hora. Hay procesos cuantiosos en el Ministerio de Defensa y la Aerocivil que deben ser revisados. Cualquier irregularidad será debidamente judicializada.

SEMANA: ¿Qué harán cuando encuentren contratación no justificada?

R.L.: Una de las tareas que me ha encomendado el presidente electo es el diseño de unos mecanismos y unas instituciones eficaces para combatir la corrupción. Vamos a crear un bloque de búsqueda anticorrupción que estará adscrito a la Presidencia de la República. Estará conformado por funcionarios del Gobierno, fiscales, policía judicial, la Uiaf, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Dijín. Esto estará conectado con un cuerpo interno de inspección, que hará visitas sorpresivas a todas las entidades nacionales para que sea el propio Gobierno el que detecte los casos de corrupción y los remita a la Justicia. Habrá delegados del Ministerio del Interior en los departamentos, que serán los encargados de revisar todos los contratos. Además, diseñaremos sistemas de auditoría visible a cada una de las obras que se están ejecutando. El Gobierno nacional estará a la vanguardia, al pie del cañón, llevando los casos ante la Justicia. Vamos a perseguir a los delincuentes de cuello blanco y con fusil. No vamos a gobernar como siempre se ha hecho; nos vamos a tomar esto en serio.

SEMANA: Bueno, lo que tiene son tareas.

R.L.: Las hay, pero hay mucha voluntad y determinación. Nos gusta trabajar y cumplir con la confianza que nos dieron. Aquí la relación con el Congreso se basará en un acuerdo sobre lo fundamental, y cualquier tipo de negociación se hará sobre la mesa. Los congresistas tienen una misión de representación con un principio legítimo de presentar las solicitudes de sus regiones. Sin embargo, cualquier recurso que asigne la nación por intervención de un congresista lo conocerá el país. Como no habrá nada oculto, todo se podrá vigilar y auditar. Nos eligieron para cambiar la forma como se ha gobernado. Todo se va a saber.

SEMANA: Para ser claros: ¿usted denunciará a cualquier congresista que le pida algo o solicite algún beneficio?

R.L.: Nosotros respetamos la separación de poderes, entendemos la legitimidad de los congresistas y su interés de participar en las solicitudes para las regiones donde hay problemas. Las solicitudes se podrán hacer, pero por encima de la mesa. No se harán nunca más por debajo de la mesa. Cualquier petición se hace a la luz del sol de cara a los colombianos. Vamos a desarrollar las herramientas anticorrupción más eficaces que jamás se hayan tenido. Tendremos un bloque de búsqueda anticorrupción. No volverá a haber una sola transacción oculta.

SEMANA: El ministro Armando Benedetti lo felicitó rápidamente y dijo que estaba listo para el empalme. ¿Cómo va ese proceso?

R.L.: Espero que se hagan las tareas de empalme lo más rápido posible, que se entregue la información requerida. Aprovecho para hacerle un llamado al Gobierno saliente y es que paren todos los procesos contractuales que se están llevando a cabo a última hora. Debe haber un empalme transparente.

Armando Benedetti y Rodrigo Lara. Foto: SEMANA

SEMANA: El Pacto Histórico es una bancada mayoritaria; dicen que están abiertos al diálogo. ¿Cómo será la relación con ellos?

R.L.: La campaña ya terminó y el presidente electo fue claro en que gobernará para todos los colombianos y con total respeto por la separación de poderes. Se respetará el derecho de las minorías para que puedan ejercer su oposición y fijar sus opiniones con absoluta libertad. En el Congreso, todos pueden expresar sus opiniones sin temor alguno y en libertad; ese es el compromiso. Respetaremos a la oposición. Los únicos que deben temer son los corruptos y quienes utilizan el fusil para amedrentar a los colombianos. Por eso, el presidente De La Espriella les dio un mes a las organizaciones para que preparen su sometimiento.

SEMANA: Entiendo, entonces, que los temores del Pacto Histórico no tienen sustento y que tendrán todas las garantías.

R.L.: Colombia es un país con una democracia fuerte. La gente llama a esto polarización y a mí me parece que hay una identidad política clara y esto es normal. Debemos ser fuertes en el debate democrático y tolerantes con las ideas de los demás. Los que deben temer son los que mediante el terror pretenden controlar poblaciones para sus rentas criminales. Las armas de la república van a proteger a los colombianos.

Gustavo Petro dio inesperado giro tras la victoria de Abelardo De La Espriella enviándole un mensaje directo: “La supo hacer”

SEMANA: A propósito de la paz total, el presidente electo lanzó el ultimátum a los grupos criminales y les dio un mes para someterse a la justicia. ¿La Ley 418 tendrá alguna modificación o el mandatario no usará esas facultades?

R.L.: La paz total ha sido un falso proceso de paz que no desarma ni desarticula las organizaciones. Solo ha servido para maniatar a la fuerza pública, declarar ceses unilaterales de parte del Estado sin nada a cambio, sin un marco de negociación claro y sin ningún tipo de sometimiento. Rechazamos las concentraciones a última hora del Clan del Golfo y de los Comandos de Frontera; son un engaño y lo hicieron a última hora. Eso no lo aceptamos; no puede ser un hecho cumplido porque no hay voluntad de nada. Esas concentraciones son un engaño total.

SEMANA: Sigamos hablando de política. ¿Qué quiere impulsar en el Congreso?

R.L.: Es importante enviar un mensaje de solidez y gobernabilidad. Colombia es un país que enfrenta una situación fiscal compleja. Para nosotros es fundamental diseñar una arquitectura institucional fuerte para luchar contra la corrupción; no queremos ser un actor pasivo. Necesitamos dotarnos de herramientas para que los colombianos recuperen la fe y la esperanza en sus instituciones.

SEMANA: Cuando fue congresista, usted trabajó mucho los temas del Icetex, y Petro prometió cosas que no cumplió. ¿Qué hará?

R.L.: Para mí fue una gran preocupación equilibrar el sistema de créditos con condiciones dignas. Los créditos hacen que se paguen intereses sobre intereses y nosotros establecimos una ley para que las cuotas sean proporcionales al ingreso de cada joven y que, si pierde el trabajo, no deba ser obligado a pagar. Esa ley la tuvo el Gobierno Petro a su disposición, pero dejaron marchitar el Icetex. Todas las promesas de cambio de Petro terminaron en unas promesas de destrucción.

SEMANA: Hablando de Petro, ¿ha visto esos extensos mensajes que está poniendo en X?

R.L.: Es de verdad muy lamentable todo lo que escribe. Lo más lamentable de esta administración ha sido la erosión de la figura de la dignidad presidencial, la falsa paz total y el voto fusil. Es increíble.

SEMANA: ¿El líder de la oposición será Gustavo Petro o Iván Cepeda?

R.L.: Imagino que ellos no se pondrán fácilmente de acuerdo. El líder de la oposición es el senador que asume la curul por el Estatuto de la Oposición, y no el expresidente. No va a ser muy fácil esa relación.

SEMANA: Desde la próxima semana habrá reuniones y se empezarán a hacer acuerdos sobre las presidencias de las plenarias, comisiones y las mesas directivas. ¿Usted va a asistir?

R.L.: Sí. Así como el presidente organizó esta importante reunión con las altas cortes, ya tuve la oportunidad de reunirme con el presidente del Senado (Lidio García) para expresarle nuestra voluntad de trabajar de la mano con el Legislativo. De manera que, respetando la autonomía del Congreso para tomar sus decisiones, estaremos prestos a saludar a las bancadas.

Abelardo de la Espriella, presidente electo, y Rodrigo Lara, ministro del Interior designado. Foto: Fotografías de SEMANA

SEMANA: El 12 de agosto viene la elección del contralor general. ¿Se van a meter en eso?

R.L.: Nosotros somos respetuosos de la autonomía del Congreso. Al Gobierno le interesa que lleguen los mejores perfiles. Queremos la excelencia porque solo la excelencia puede representar adecuadamente a los colombianos. Nos interesa que a cargos tan técnicos, como la Contraloría, lleguen personas indicadas para que hagan su trabajo.

SEMANA: ¿Qué le dijo su familia cuando se enteraron de esta designación?

R.L.: Mi señora, mis hijos y mi madre saben que amo profundamente a mi país. Mi papá me enseñó a amar a Colombia desde muy niño; él sacrificó y entregó su vida por el país. Ese es un sentido del deber que a mí me rige al servicio de las actividades públicas. Servir a Colombia es el honor más grande que puede ejercer un hombre; mi familia me acompaña y me entiende. Hay que pasar la página de este mal gobierno, que defraudó al país y erosionó las instituciones.

SEMANA: Si su padre estuviera vivo, ¿qué consejo cree que le daría?

R.L.: Gobernar con excelencia. Él era un hombre exigente, muy afectuoso y cálido. Así lo recuerdo…

SEMANA: Pero usted también es exigente.

R.L.: Sí, también lo soy. No soporto la mediocridad, no soporto las cosas a medio hacer o que no se cumpla con las responsabilidades que se depositan en las personas. Así era mi padre.

SEMANA: ¿Aquellos excolegas suyos que dicen que usted es bravo tienen razón?

R.L.: (Risas) No, no. Yo soy un poco exigente porque me exijo muchísimo, me fijo metas ambiciosas. Cuando estuve en el Congreso, nunca fui un congresista de adorno, sino que fui activo, con metas ambiciosas en una agenda legislativa de primer orden. Fui autor de la ley que reguló la relación entre plataformas y trabajadores digitales, así como de la primera ley de encuestas. También impulsamos la ley que sanciona a los malos hijos, ampliamos la libertad testamentaria, regulamos la elección del contralor general y prohibimos el consumo de sustancias en parques. La ley de donación de órganos, por ejemplo, es referente global; también la ley penal de género para que las madres cabeza de hogar puedan cambiar su sanción penal por una sanción de tipo comunitario. Son leyes que han sido útiles para los colombianos. Cuando sentí que había cumplido mis expectativas en el Congreso, decidí salir a buscar nuevos horizontes. No hay que confundir mal humor con carácter.

SEMANA: ¿Cambiarán algo en la Comisión de Acusación? Mire todo lo que pasó en estos cuatro años.

R.L.: Lo principal es llevar gente proba e idónea a la Comisión de Acusación; ahí empieza todo. Les pido a los congresistas que elijan personas serias e idóneas para estos cargos de secretarías generales porque nosotros daremos el mejor ejemplo. Los hombres gobiernan y las instituciones permanecen, por eso ha dicho el presidente que buscará ‘leña seria’ para ocupar los principales cargos. Acá no habrá ferias de contratos. Por ahora, que elijan gente seria para estar en esa comisión.