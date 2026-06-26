Rodrigo Lara reaccionó a su nombramiento como ministro del Interior del próximo gobierno. El nombre de Lara es el primero que se conoce del gabinete ministerial que acompañará a Abelardo De La Espriella en la Casa de Nariño y su designación se confirma después de que Lara acompañara al candidato en eventos de campaña por todo el país.

“Conmovido y profundamente honrado recibo esta importante designación como ministro del Interior. Mi más sincera gratitud presidente electo Abelardo De La Espriella por la confianza depositada en mí para asumir esta alta responsabilidad”, escribió Lara en su cuenta de X.

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El ministro entrante prometió liderar la cartera política “con lealtad absoluta, patriotismo inquebrantable y total compromiso con el mandato popular” y aseguró que defenderá la Constitución y el Estado de Derecho desde ese rol. Su primer reto será conformar una bancada que acompañe los proyectos del Gobierno desde el Congreso.

“Trabajaremos por el equilibrio y la armonía entre las ramas del poder, devolviéndole majestad y autoridad a nuestras instituciones. Forjaremos un gran acuerdo sobre lo fundamental que nos una y que se proyecte en el tiempo”, expresó el próximo funcionario del Gobierno.

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Lara es abogado, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2023 y estuvo en el Congreso durante diferentes periodos legislativos. También ejerció como director del partido Cambio Radical y funcionario de la administración de Álvaro Uribe. Si bien ya se apartó de esa colectividad, vale anotar que ese grupo político ya decidió ser partido de gobierno.

El ministro entrante prometió sacar adelante la agenda del presidente electo. “Que Dios y el Pueblo nos guíen y nos iluminen en esta misión de servicio a la Patria. Los colombianos podrán sentirse orgullosos de esta cartera y de este gobierno”, expresó.