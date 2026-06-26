Armando Benedetti felicita a Rodrigo Lara por sucederlo como ministro del Interior y dice que está listo para el empalme

El actual ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al anuncio que hizo el presidente electo, Abelardo De La Espriella, de designar en esa cartera a Rodrigo Lara Restrepo para el arranque de su gobierno. Según dijo, está listo para colaborar y hacer el empalme.

Abelardo De La Espriella empieza a construir su gabinete: Rodrigo Lara fue designado ministro del Interior

“Felicitaciones a Rodrigo Lara por su designación como ministro del Interior, tiene todas las cualidades para hacerlo bien. Yo estaré, y todo el equipo del Ministerio, para hacer el empalme desde cuando él decida iniciarlo”, afirmó Benedetti.

Se trata de dos políticos curtidos y que compartieron curul en el Senado y en la Comisión Primera de esa corporación, donde se discuten varias de las principales reformas.

Lara es el primer nombramiento que hace De La Espriella en medio de lo que será la composición de su gabinete. Tras el anuncio del presidente electo, el próximo ministro agradeció ese espaldarazo.

“Conmovido y profundamente honrado, recibo esta importante designación como ministro del Interior. Mi más sincera gratitud, presidente electo Abelardo De La Espriella, por la confianza depositada en mí para asumir esta alta responsabilidad. Desempeñaré esta tarea con lealtad absoluta, patriotismo inquebrantable y total compromiso con el mandato popular”, aseguró.

Lara dijo que será un defensor de la Constitución y del Estado de derecho y que trabajará por el equilibrio y la armonía entre las ramas del poder “devolviéndole majestad y autoridad a nuestras instituciones”.

“Forjaremos un gran acuerdo sobre lo fundamental que nos una y que se proyecte en el tiempo. Cumpliremos fielmente con el Plan de Gobierno y con el pacto que usted y el vicepresidente José Manuel Restrepo sellaron con el pueblo colombiano. Que Dios y el pueblo nos guíen y nos iluminen en esta misión de servicio a la patria. Los colombianos podrán sentirse orgullosos de esta cartera y de este gobierno”, agregó.

De La Espriella había destacado que eligió a Lara por ser emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la república, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción. “El que nunca abandonó lo que más ama”, dijo el presidente electo.

Rodrigo Lara Restrepo será el nuevo ministro del Interior. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

“El que nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria; el que nunca renunció a sus principios; el que nunca dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos”, afirmó De La Espriella.

Algunos congresistas ya han respaldado la decisión del presidente electo, entre ellos el representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, quien destacó el trabajo que hará Lara en el Congreso.