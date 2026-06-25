Abelardo De La Espriella confirmó que inició la selección de su gabinete y reveló con quién está revisando hojas de vida

Varios sectores políticos del país empezaron a hacer una especie de “gabinetología” sobre el nuevo gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. Quien recibió este jueves 25 de junio su credencial que lo oficializa como mandatario en reemplazo de Gustavo Petro.

Y frente a esas hipótesis, el propio Abelardo De La Espriella habló de ese tema en particular sobre las personas que lo acompañarán en el gabinete durante los cuatro años de su administración en la Casa de Nariño. Proceso que, según el presidente electo, ya inició bajo una revisión de hojas de vida con su vicepresidente José Manuel Restrepo.

En su primer discurso como presidente electo, Abelardo De La Espriella dio un fuerte diagnóstico del gobierno de Gustavo Petro

“Con mi vicepresidente estamos seleccionando, por una nueva forma de hacer política y ejercer en contra de la politiquería y con su dignidad republicana pisoteada”, expresó el mandatario electo.

Sumado a ello, manifestó en la ceremonia de entrega de credencial del CNE: “Se trata de un triunfo épico porque fue del pueblo en contra de los partidos, en contra de la politiquería y en contra del establecimiento, su dinero y sus medios de comunicación. Los colombianos han votado por un nuevo estilo, por un nuevo modelo, por un nuevo orden y por una nueva forma de hacer política y ejercer el gobierno”.

“No los defraudaré, con mi vicepresidente estamos seleccionando a quienes integrarán el gobierno, no improvisaremos, porque en este momento de gran dificultad nuestra patria requiere del concurso de sus mejores inteligencias, de personas intachables, capaces y comprometidas en sacar adelante el programa de gobierno avalado por los colombianos”, insistió el presidente electo.

También anotó: “Soy un hombre al que le gusta hacerle frente a los grandes desafíos. No tengo la menor duda de que el 7 de agosto asumiré el gobierno de un país profundamente quebrantado”.

Sin embargo, en ese primer discurso como presidente electo, De La Espriella realizó un agudo diagnóstico del gobierno del saliente mandatario Gustavo Petro.

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“La persona a la que he de suceder se encargó de degradar la majestad de la presidencia de la república, de debilitar las instituciones y de dividir a los colombianos sembrando en el alma de muchos el odio de clases”, recalcó.

También indicó: “Recibiré una nación golpeada, pero no derrotada. Una república herida, pero con la fortaleza suficiente para levantarse erguida nuevamente. La ardentía del pueblo se vio reflejada en la campaña que acaba de culminar. A pesar de los ataques, de los insultos, de los malos tratos y de los atentados personales, no nos dejamos intimidar”.

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Por último, se espera que el próximo 7 de agosto se realice la posesión de De La Espriella, lo que marcará el inicio de una nueva etapa política del país.