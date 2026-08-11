Jorge Laverde será el nuevo contralor; partidos mayoritarios le dan el respaldo: “Reúne las altas condiciones profesionales y humanas”

La elección para la Contraloría General de la República está cantada. El Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, La U y Cambio Radical ya fijaron su postura de cara a la elección de este miércoles 12 de agosto.

“Los partidos, Centro Democrático, Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Partido de la U y Cambio Radical, tras evaluar de manera responsable los perfiles y las condiciones que demanda la elección del próximo contralor general de la República, han decidido brindar su respaldo al Dr. Jorge Laverde Vargas”, expresó una carta conjunta de dichos partidos.

Con este respaldo en bloque, Laverde Vargas se posiciona como el virtual ganador de la elección que se dará en el Congreso pleno.

“Esta decisión nace del convencimiento de que el Dr. Laverde Vargas reúne las más altas condiciones profesionales, técnicas y humanas para ejercer esta importante responsabilidad, respaldadas por una reconocida trayectoria, amplia experiencia y profundo conocimiento de los asuntos públicos”, plasmó el documento.

En el comunicado conjunto, las colectividades aseguran que respaldarán firmemente a Laverde Vargas por su experiencia en el sector público y sus capacidades para fortalecer la Contraloría General y contribuir “a la protección de los recursos públicos y a la confianza de los colombianos en sus instituciones”.

El Centro Democrático tiene 47 curules; el Partido Liberal, 45; el Partido Conservador, 29; La U, 22; Cambio Radical, 19; Citrep, 14; y la ASI, 5. Con este número de curules, Laverde Vargas llegaría a 181 votos, aunque la cifra podría ser mayor si otros sectores deciden respaldarlo.

El Nuevo Liberalismo también respaldó a Laverde Vargas y expidió un comunicado haciendo el anuncio.

“La bancada del Nuevo Liberalismo en el Congreso de la República informa a la opinión pública que, por unanimidad, respalda la candidatura del doctor Jorge Eliécer Laverde Vargas para el cargo de contralor general de la República”, expresó este partido.

La sesión del Congreso pleno está citada para las 9:00 de la mañana. Se espera que antes del mediodía se efectúe la elección y se ratifique el nombre de Laverde Vargas como reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez.

Laverde Vargas es abogado y cuenta con una amplia formación académica. Según su hoja de vida, tiene un doctorado en Derecho, además de maestrías en Gobierno del Territorio y Gestión Pública y Administración de Negocios.

También registra especializaciones en áreas como Derecho Constitucional, Alto Gobierno, Gestión y Planificación Territorial, Gerencia Financiera, Gerencia Empresarial y Administración de la Salud.

Su trayectoria profesional combina cargos en el sector público, experiencia legislativa y labores relacionadas con el ámbito jurídico.