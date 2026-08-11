El representante Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, radicó una proposición que será discutida en las comisiones económicas del Congreso en la que se pide que se devuelva el Presupuesto General para el 2027 radicada por el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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La proposición pide “devolver al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2027, para que se presente nuevamente al Congreso, dentro del término legal, las enmiendas, aclaraciones y soportes técnicos necesarios que permitan verificar la plena conformidad con los mandatos constitucionales, las normas orgánicas presupuestales y los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal”, pide el documento.

Según dijo Pérez, entre los argumentos que tiene para solicitar esta devolución se encuentra que, una vez revisado el proyecto, se deben corregir algunos aspectos.

Por ejemplo, dice que se incorporan ingresos contingentes por 30,2 billones de pesos cuya materialización depende de la aprobación de una iniciativa posterior, por lo que el congresista solicitó que se precise su fuente, la base gravable, la estimación del recaudo, el calendario de materialización, impacto distributivo, riesgos de recaudo y medidas alternativas en caso de no aprobación o que haya un recaudo menor al previsto.

“Debe demostrarse con soportes verificables la consistencia entre el presupuesto de rentas, las apropiaciones proyectadas, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el plan financiero y la senda de ajuste de la regla fiscal, particularmente frente a la proyección de déficit fiscal, deuda pública y necesidades de financiamiento de la nación, atendiendo las observaciones técnicas formuladas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas”, aseguró el congresista.

El Congreso discute el Presupuesto General de la Nación. Foto: Congreso de la República / Youtube

Asimismo, pidió que identifiquen las apropiaciones de las que depende la financiación de los ingresos contingentes; y que se establezcan los mecanismos presupuestales para que se garantice que no se comprometan gastos sin una fuente de financiación clara.

“Deben incorporarse los ajustes derivados de las observaciones presentadas por el Banco de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y de las comisiones económicas conjuntas”, pidió el congresista.

Pérez también solicitó que se detalle técnicamente la incorporación de aproximadamente 17 billones de pesos registrados bajo el concepto de “otros recursos de capital”, para que se exprese su naturaleza, el fundamento, legal, el origen entre otros.

Se trata de una proposición que llama la atención pues el hecho de devolver el presupuesto solo ha ocurrido en dos ocasiones en el país, durante la entrada de los gobiernos de Ernesto Samper y Álvaro Uribe.