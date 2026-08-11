El desafiante debut de Miguel Gómez como ministro de Hacienda en el Congreso: presupuesto 2027 sale al ruedo

Con una proposición que será votada entre este martes y el miércoles (11 y 12 de agosto), radicada por las Comisiones Terceras y Cuartas Constitucionales Permanentes del Congreso de la República, el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, hará su debut en el Legislativo, donde suelen pasar buena parte de su tiempo los funcionarios que ocupan su cargo.

Gómez Martínez tiene experiencia en el Parlamento colombiano, pero como parte de él, por lo que ahora será el primer encuentro con los congresistas desde otra trinchera.

El proyecto de presupuesto 2027, como lo indica la normatividad, fue radicado por el gobierno saliente, por una suma de 575,6 billones de pesos, equivalente al 27 % del PIB del país.

No obstante, aun sin el inicio del estudio en su primer debate, le han llovido críticas, porque la propuesta enfrenta fuertes alertas fiscales, la más grave de todas es el hueco, que sería muy superior al que se cubriría con la reforma tributaria (por $21,9 billones) que también radicó el gobierno saliente, para respaldar las finanzas públicas en el próximo año.

Gobierno de Petro radicó presupuesto 2027 por $575,6 billones

Muchos analistas han hecho sus cábalas, por lo que las cifras acerca de cuál es la real dimensión del hueco que tiene el presupuesto 2027 oscilan entre 30,2 y hasta 60 billones de pesos o más.

En ese contexto, aunque con otros argumentos, en nombre del Centro Democrático, fue radicada una proposición que será debatida en la jornada citada para este martes 11 de agosto en las comisiones económicas conjuntas.

Este el presupuesto del Gobierno para el 2027. Fue radicado en el Congreso. Foto: El País

Tres rubros y sus variaciones

De los tres grandes rubros que tiene el presupuesto general de la nación la mayor parte, como de costumbre, se destina al funcionamiento, a la que en el proyecto de ley se le asignan 367,7 billones de pesos. La cifra siguiente, en orden de mayor cuantía, es la del servicio a la deuda, estimada en 118 billones de pesos. Y, finalmente, está el monto que se plantea para la inversión, tradicionalmente el más bajo: 90 billones de pesos.

Congreso de la Republica (Colprensa - Cristian Bayona). Foto: Cristian Bayona

Según los análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, los recursos de funcionamiento e inversión disminuirían 5,2 %, mientras que el servicio de la deuda aumentaría 10,9 % frente al periodo anterior.

¿Lo devolverán?

El rumbo del presupuesto, como está en el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda en la era Petro podría definirse entre este martes y el miércoles, ya que hay plazo hasta el 15 de agosto para que sea devuelto a la cartera que dirige Gómez Martínez, de manera que le puedan realizar los ajustes pertinentes y llevarlo de nuevo al Legislativo antes del 30 de agosto, según confirmó Óscar Darío Pérez, proponente de la devolución.

La sustentación de esta petición es que el proyecto necesitaría “enmiendas, aclaraciones y soportes técnicos necesarios que permitan verificar su plena conformidad con los mandatos constitucionales, las normas orgánicas presupuestales y los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal”, sostiene el documento en el que se mencionan puntos específicos. “La programación incorpora ingresos contingentes por 30,2 billones de pesos, cuya materialización depende de la aprobación de una iniciativa posterior de recursos adicionales. Se requiere precisar su fuente, base gravable, estimación de recaudo, calendario de materialización, impacto distributivo, riesgos de recaudo y medidas alternativas en caso de no aprobación o recaudo inferior al previsto”, por ejemplo.