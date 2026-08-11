La empresaria italiana Chiara Ferragni se pronuncia sobre el terremoto en Colombia y revela cómo está su novio José Hernández

El terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m. sigue generando mensajes de solidaridad desde distintas partes del mundo. Entre las figuras internacionales que reaccionaron ante la emergencia está Chiara Ferragni, una de las empresarias digitales y referentes de moda más conocidas de Italia, quien utilizó sus historias de Instagram para enviar un mensaje de apoyo a los colombianos y, al mismo tiempo, responder a quienes le preguntaban por la situación de su actual pareja, el colombiano José Hernández.

“Toda mi cercanía y solidaridad con Colombia y con todas las personas afectadas por el terremoto. Mucha fuerza en este momento tan difícil”, escribió la italiana en una de sus stories.

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La empresaria e influencer italiana Chiara Ferragni expresó su solidaridad con los damnificados y tranquilizó a sus seguidores sobre el estado de su pareja, el colombiano José Hernández, y su familia. Foto: Instagram @chiaraferragni

En la misma publicación Ferragni aclaró a sus seguidores ante las preguntas relacionadas con Hernández, cuya nacionalidad colombiana ha cobrado especial interés desde que se conoció públicamente su relación con la influencer. “Para todos los que me han preguntado, Jose y toda su familia están bien. Gracias por preocuparse”, manifestó.

El mensaje de Ferragni llega después del fuerte terremoto de magnitud de 7,4 con epicentro en epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

La actual pareja de la italiana es José Hernández un empresario colombiano, que reside desde hace varios años en Italia. La relación comenzó a ocupar titulares de la prensa internacional a comienzos de 2026, después de que ambos fueran fotografiados juntos en Milán.

La empresaria e influencer italiana Chiara Ferragni expresó su solidaridad con los damnificados y tranquilizó a sus seguidores sobre el estado de su pareja, el colombiano José Hernández, y su familia. Foto: Instagram @chiaraferragni

Hernández estudió Ingeniería de Gestión en la Universidad del Norte, en Colombia, y posteriormente se trasladó a Italia para realizar un máster en el Politécnico de Milán. Su trayectoria profesional está relacionada con la industria de los neumáticos.

Ferragni alcanzó gran notoriedad mucho antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de Instagram. En 2009 creó The Blonde Salad, un blog dedicado a moda, estilo de vida y viajes que posteriormente evolucionó hasta convertirse en una plataforma empresarial.

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Su éxito fue estudiado incluso por Harvard Business School, mientras que Forbes la ubicó en 2017 en el primer lugar de su clasificación de influencers de moda.

La empresaria e influencer italiana Chiara Ferragni expresó su solidaridad con los damnificados y tranquilizó a sus seguidores sobre el estado de su pareja, el colombiano José Hernández, y su familia. Foto: Instagram @chiaraferragni

Durante años, Ferragni estuvo vinculada sentimentalmente con el rapero italiano Federico Leonardo Lucia, conocido artísticamente como Fedez. La pareja comenzó su relación en 2016, pero se separaron en 2024.