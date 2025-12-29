Gente

Chiara Ferragni está en Colombia: estás son las fotografías que se tomó en Medellín

Las imágenes despertaron comentarios por medio de las redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

30 de diciembre de 2025, 3:38 a. m.
La famosa empresaria italiana está de visita en Colombia.
Chiara Ferragni, la reconocida empresaria y creadora de contenido, vuelve a ser tendencia en las redes sociales, pues por medio de las historias de su cuenta de Instagram ha estado documentando su viaje a Colombia, dejando sorprendida a toda su comunidad digital.

Medellín fue la ciudad principal de su visita y con el paso de las horas ha compartido una serie de fotografías que rápidamente se volvieron virales en redes sociales. En las imágenes, la italiana dejó ver una faceta cercana, relajada y curiosa por la cultura local, despertando el entusiasmo de sus fanáticos colombianos.

SANREMO, ITALY - FEBRUARY 07: Chiara Ferragni attends the 73rd Sanremo Music Festival 2023 at Teatro Ariston on February 07, 2023 in Sanremo, Italy. (Photo by Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images )
A través de sus historias y publicaciones en la mencionada red social, Ferragni documentó distintos momentos de su visita. Una de las imágenes que más llamó la atención fue aquella en la que aparece caminando por una calle rodeada de abundante vegetación, con un atuendo casual que mezcla frescura y estilo.

Otra de las foto que compartió muestra a la influencer en una cancha al aire libre, intentando encestar un balón de baloncesto. La escena, acompañada por el mensaje “Showing my talent in Medellín”, evidencia un momento espontáneo y divertido en un barrio de la capital antioqueña.

Chiara Ferragni en Medellín, Colombia.
Por otro lado, mostró una vista panorámica que tuvo de la ciudad mientras se trasladaba a bordo de una lujosa camioneta en la que se estuvo movilizando para llegar a cada uno de los puntos que tenía organizados dentro de su itinerario.

En el video se aprecia la ciudad entre montañas, con edificios y zonas verdes. Acompañada por la palabra “Medellín” y un corazón rojo, la imagen transmite admiración y cariño por el destino, dejando claro el impacto positivo que le generó el paisaje colombiano.

La gastronomía local no pasó desapercibida durante su visita, pues en otra de las fotografías, Chiara Ferragni aparece sosteniendo un plato con varias empanadas, uno de los alimentos más representativos del país.

Las imágenes rápidamente se convirtieron en tendencia en redes sociales y generaron una gran cantidad de comentarios positivos dentro de su comunidad, ya que valoraron su interés por la comida y las costumbres de la que es una de las ciudades más importantes del país.

Chiara Ferragni en Medellín, Colombia.
La presencia de Chiara Ferragni en Colombia no solo confirma el atractivo internacional del país como destino turístico, sino que también demuestra el alcance global de la cultura colombiana en el mundo digital, pues cada vez son más las celebridades internacionales que se interesan por conocer los territorios.

Cada una de las publicaciones de la figura de la moda ha sido interpretada como una oportunidad para mostrar Medellín con una mirada positiva, resaltando la amabilidad de sus habitantes y las experiencias que tiene para ofrecer.

Noticias Destacadas