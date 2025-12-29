Chiara Ferragni está en Colombia: estás son las fotografías que se tomó en Medellín

Chiara Ferragni, la reconocida empresaria y creadora de contenido, vuelve a ser tendencia en las redes sociales, pues por medio de las historias de su cuenta de Instagram ha estado documentando su viaje a Colombia, dejando sorprendida a toda su comunidad digital.

Medellín fue la ciudad principal de su visita y con el paso de las horas ha compartido una serie de fotografías que rápidamente se volvieron virales en redes sociales. En las imágenes, la italiana dejó ver una faceta cercana, relajada y curiosa por la cultura local, despertando el entusiasmo de sus fanáticos colombianos.

La famosa estrella de moda estuvo visitando algunos lugares de la ciudad de Medellín. Foto: Daniele Venturelli/Getty Images

A través de sus historias y publicaciones en la mencionada red social, Ferragni documentó distintos momentos de su visita. Una de las imágenes que más llamó la atención fue aquella en la que aparece caminando por una calle rodeada de abundante vegetación, con un atuendo casual que mezcla frescura y estilo.

Otra de las foto que compartió muestra a la influencer en una cancha al aire libre, intentando encestar un balón de baloncesto. La escena, acompañada por el mensaje “Showing my talent in Medellín”, evidencia un momento espontáneo y divertido en un barrio de la capital antioqueña.

Chiara Ferragni en Medellín, Colombia. Foto: Instagram @chiaraferragni

Por otro lado, mostró una vista panorámica que tuvo de la ciudad mientras se trasladaba a bordo de una lujosa camioneta en la que se estuvo movilizando para llegar a cada uno de los puntos que tenía organizados dentro de su itinerario.

En el video se aprecia la ciudad entre montañas, con edificios y zonas verdes. Acompañada por la palabra “Medellín” y un corazón rojo, la imagen transmite admiración y cariño por el destino, dejando claro el impacto positivo que le generó el paisaje colombiano.

Hijo de Sandra Reyes destapó cómo se enteró de la enfermedad que la llevó a la muerte

La gastronomía local no pasó desapercibida durante su visita, pues en otra de las fotografías, Chiara Ferragni aparece sosteniendo un plato con varias empanadas, uno de los alimentos más representativos del país.

Las imágenes rápidamente se convirtieron en tendencia en redes sociales y generaron una gran cantidad de comentarios positivos dentro de su comunidad, ya que valoraron su interés por la comida y las costumbres de la que es una de las ciudades más importantes del país.

Chiara Ferragni en Medellín, Colombia. Foto: Instagram @chiaraferragni

La presencia de Chiara Ferragni en Colombia no solo confirma el atractivo internacional del país como destino turístico, sino que también demuestra el alcance global de la cultura colombiana en el mundo digital, pues cada vez son más las celebridades internacionales que se interesan por conocer los territorios.

Cada una de las publicaciones de la figura de la moda ha sido interpretada como una oportunidad para mostrar Medellín con una mirada positiva, resaltando la amabilidad de sus habitantes y las experiencias que tiene para ofrecer.