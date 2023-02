Chiara Ferragni alzó la voz para rechazar el sexismo contra la mujer y famosas como Andrea Guerrero compartieron su discurso

Chiara Ferragni es una italiana de 35 años reconocida como empresaria de moda e influencer. Creadora del blog ‘The blonde salad’ que alcanza más de 100.000 visitas diarias, la bloguera estudió Derecho en la Universidad de Bocconi.

También creó su marca de ropa y ha realizado colaboraciones publicitarias con las marcas más prestigiosas del mundo. La revista Forbes la nombró la influencer más importante del mundo de la moda en 2017.

En 2016 inició una relación con el rapero italiano Fedez. Dos años más tarde, en 2018, nació su hijo mayor, Leo, y en 2021, su hija menor, Vittoria.

Durante la primera velada del Festival San Remo en Italia, la empresaria de la moda Chiara Ferragni dio un emotivo discurso por medio de una carta dirigida a la niña que ella fue en el pasado.

Ferragni, a su vez, lució un vestido efecto desnudo de Dior y otros tres como forma de protesta y rechazando el sexismo que ha existido contra la mujer.

Este es el discurso de Chiara en San Remo

Hola, bebé, he decidido escribirte una carta. Cada vez que pienso en ti tengo ganas de llorar y no sé muy bien por qué. Quizá porque te echo de menos, quizá porque me encantaría poder dejarte salir un poco más y enseñarte cómo es mi vida. La gente me conoce y me pide sacarse selfis conmigo. Es una sensación agradable ser apreciada por millones de personas.

Chiara Ferragni en el San Remo, Italy. (Photo by Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images ) - Foto: Daniele Venturelli/Getty Images

Y aunque realmente no les caigo bien a todos, creo que por fin he conseguido gustarme a mí misma. Esto es algo muy bueno, un buen comienzo. ¿Quieres que te haga una promesa? Siempre intento hacer que te sientas orgullosa. Todo lo que hago, lo hago por ti, por la niña que fui.

Hay algo que me hace sentir mal: en algunos momentos de mi vida, cuando lloraba en mi habitación o cuando desfilaba por las alfombras rojas más importantes, había un pensamiento en mi cabeza: no me siento suficiente. Cuando se me viene a la cabeza, solo pienso en abrazarte muy fuerte, porque cada cosa negativa que pienso sobre mí, también la estoy pensando sobre ti. Y tú no te lo mereces.

Me gustaría decirte que sí lo eres y siempre lo has sido. Todas las veces que no te has sentido suficientemente buena, suficientemente hermosa, suficientemente inteligente: lo eras. ¿Sabes cuántas veces los sentirás? Muchísimas. Ahora mismo es uno de esos momentos, pero es normal que así sea.

Al crecer, vivirás muchas experiencias, momentos de pura felicidad y también de ansiedad... Vívelo con miedo, con enfado cuanto necesites, es parte de tu camino y, más que nunca, forma parte de ti. Un amigo me dijo un día: ‘Nadie hace cola para una montaña rusa plana’… El miedo es un mal presentimiento que te acompañará tantas veces que perderás la cuenta.

Chiara Ferragni usó cuatro controversiales vestidos con Dior para el Festival de Sanremo - Foto: Cuenta de Instagram @giampaolosgura/ Cuenta de Instagram @chiaraferragni

El mayor desafío siempre está dentro de uno mismo. ¿Pero sabes qué he aprendido? Que las cosas que te asustan son seguramente las correctas. Porque solo cuando te arriesgas, ganas. ¿Contra qué? Contras las inseguridades de tu cabeza. Siempre serás la misma persona con las mismas inseguridades de siempre, pero aprenderás que algunas son las correctas. Llevas la palabra ‘frágil’ escrita en la piel. Somos cajas que contienen magia y que tienen que ser abiertas con mucho cuidado.

¿Te digo algo hermoso? Tengo dos hijos maravillosos, la suma perfecta de un sentimiento inmenso. De Fede no te diré nada, no quiero arruinarte la sorpresa de descubrir el amor verdadero poco a poco. Vas a ser madre, ¿no te parece surrealista? ¿Pero sabes lo que también es surrealista? Que seguirás siendo la misma persona con las mismas dudas e inseguridades que siempre.

Ahora mirarás a tus padres y creerás que tienen la respuesta para todo, pero tienes que saber que ellos crecen contigo y que esas personas que son maravillosas, simplemente están haciendo lo mejor que pueden, intentando siempre hacer lo correcto y con la seguridad de que, en algún momento, también se pueden equivocar. ¿Será fácil ser madre? Nunca. Será el trabajo más complicado de todos porque solo tus hijos podrán emitir juicios sobre lo que haces.

Chiara Ferragni y Fedez son esposos. (Photo by Daniele Venturelli/WireImage) - Foto: WireImage

Te sentirás culpable por estar lejos de ellos, incluso cuando vas a trabajar, por tener otros sueños además de tu familia. Nuestra sociedad te ha enseñado que cuando te conviertes en madre tienes una nueva identidad y será lo que te define: eres solo una madre.

Piensa un segundo en esto: ¿Cuántas veces la sociedad nos hace sentir culpables porque las mujeres trabajamos y estamos lejos de nuestros hijos? Prácticamente siempre. ¿Y cuándo se hace lo mismo con los hombres? Nunca. Pero te digo una cosa: siempre harás lo mejor para tus hijos y ese será el pensamiento más importante cada día. Eres una buena madre, no perfecta, pero lo suficientemente buena.

Te voy a dar un consejo: celebra tus éxitos, los grandes y también los pequeños que nadie ve, pero que igualmente te hacen sentir orgullosa. Nunca te menosprecies delante de nadie. Las mujeres nos hacemos pequeñas frente a hombres inseguros, te lo dice una que incluso ha aceptado que un hombre difundiera la narrativa que él había hecho que sea quien soy, aunque eso no fuera cierto. Como mujer, harás frente a muchas batallas y trabajarás el doble que un hombre para que te tomen en serio.

No podrás vivir libremente en tu cuerpo porque, si lo escondes, eres una monja; si lo enseñas, eres una puta. Leerás cientos de comentarios que te recordarán el sexismo que desafortunadamente está normalizado. Plántales cara y no tengas miedo de las consecuencias que pueda tener ser quién eres.

Ser mujer no es un límite, díselos a todos tus amigos, grítaselo a todo el mundo y lucha por cambiar las cosas. Yo lo estoy haciendo incluso ahora. ¿Sientes el latido de mi corazón? ¿Sientes todas estas emociones? Me gustaría abrazarte, pequeña Chiara, y decirte que no dudes de quien eres, porque al final todo saldrá bien. Estoy orgullosa de ti.

Tras el potente discurso, en redes sociales, sus palabras se compartieron rápidamente. Una de las personas que lo hizo fue la periodista colombiana Andrea Guerrero, quien posteó un reel en su cuenta de Instagram con un fragmento del discurso de Chiara Ferragni.