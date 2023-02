Parodia de la canción de Shakira y BZRP: trabajadoras exigen que les aumenten el sueldo

En los últimos días se hizo viral una parodia de la más reciente producción de Shakira con Bizarrap, la Mussic Session # 53, pues un grupo de trabajadoras españolas de una reconocida tienda de ropa a nivel mundial denuncian que no les han aumentado el sueldo desde 2009.

Shakira ya tiene una fórmula comprobada para convertir sus desamores en éxitos y ventas mundiales. - Foto: Instagram @ Shakira / SHAKIRA || BZRP Music Sessions # 53

Los versos de la canción que utiliza los beats de la canción de la barranquillera dicen: “Perdón, ya cerré el portón, aquí no vuelvo con este problemón. Tanto que te las das de tiendón, pero cuando haces mucha caja, nos aprietas el cinturón”.

Y continúa: “Sorry baby, hace rato que debimos revisar contratos, muchas horas ahí de pie vendiendo vuestros trapos, muchas horas y al final mi pasta (paga) te la llevas tú. Te forras a lo grande y nosotras sin gastar ni un triste vermú (vino)”.

“Que no tenemos ni un penique, pero deja que yo te lo explique, son muy pocos nuestros ingresos, 10 años ya con el mismo sueldo. Entendemos que os portasteis como unos caciques, no quiero que esta música lo dulcifique. Os dejamos la persiana bajada, con las ventanas paradas y una fila muy larga, os creísteis que vencisteis y os volvemos más duras; las mujeres ya no lloran, ahora ¡las mujeres luchan!”, agrega.

“Tienes fama de empresa solvente (la marca) no es lo que parece, mi pasta te la llevas tú. Te forras a lo grande y nosotras sin gastar ni en un triste vermú”, concluye la canción con la que las trabajadoras españolas buscan que su empleador les suba el sueldo.

Las trabajadoras dicen que no se han podido comprar ni un vino. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con El Diario de España, las trabajadoras son del Pamplona, capital de Navarra, y están protestando desde el 9 de diciembre de 2022, es decir, 2 meses.

Las mujeres aseguran que la mayoría de ellas tiene un contrato de medio tiempo por 500 euros y que ese salario es de 2009, por lo que manifiestan que han perdido el 20 % de poder adquisitivo. Y aseveran que “H&M ha facturado 822 millones de euros entre 2020 y 2021 y que ha repartido 20 millones de euros en dividendos a sus accionistas en el último año”.

Así están las cifras de Casio, luego de su mención en la canción de Shakira y Bizarrap

De otro lado, la canción de la colombiana menciona las marcas Casio y Twingo de Renault, en una comparativa con Rolex y Ferrari, haciendo alusión a que su ex la cambió por alguien de menos valor.

El lanzamiento de la canción, que a la fecha completa más de 290 millones de visitas tan solo en YouTube, le dio la oportunidad a la firma de conocer a sus seguidores. “No esperábamos ese amor que le manifestaron a la marca. Recibimos comentarios muy amables y personas que recordaban la marca. Thiago Nadotti, coordinador de marketing de relojes de la marca para América Latina, en diálogo con la revista Fucsia.

Gerard Piqué llegó a la Kings League manejando un Twingo E-Tech. - Foto: Capturas de pantalla Instagram kingsleague

“Nos funcionó muchísimo”, dijo. Eso sí, a pesar de la viralización del tema, ellos esperaron que la tormenta pasara y que fuesen los mismos clientes los que defendieran a la marca. Por otro lado, no le dieron el lado ni a la cantante ni al futbolista. Aplicaron ese viejo y conocido refrán que dice que en pelea de parejas nadie debe meterse.

“Casio no se pronunció a favor o en contra de nadie. Nosotros nos mantuvimos neutros, es un tema privado de ellos y no tuvimos nada que ver, pero fue buenísimo. Las ventas en región, después de hablar con los distribuidores en la semana de lanzamiento, fueron de tres veces más”, aseguró Nadotti.