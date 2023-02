En un Ferrari y un Twingo: la caricatura sobre Shakira y Piqué que se hizo viral en redes sociales

La famosa artista colombiana Shakira y su expareja, el exjugador español Gerard Piqué, estuvieron de cumpleaños este jueves y, los seguidores de ambos, no pasaron por desapercibida este fecha, teniendo en cuenta que en los últimos meses la cantante y el exfutbolista han sido noticia mundial por sus temas personales, más puntualmente por su separación.

Teniendo en cuenta esta celebración de cumpleaños, el reconocido caricaturista Omar Momani hizo un dibujo animado que, como era de esperarse, se volvió viral en las redes sociales.

Aunque el caricaturista Momani acostumbra a compartir contenido relacionado con fútbol, esta vez se dejó contagiar por el ‘boom’ mediático que ha tenido la colombiana y el exjugador, e hizo una caricatura animada donde pudo apreciar a Gerard Piqué conduciendo un Twingo y con la camiseta del Barcelona, mientras que la colombiana Shakira apareció en un Ferrari.

Además, en una parte del clip, Shakira hizo que explotara una torta de cumpleaños a Piqué en su rostro.

Vale recordar que la nueva canción de Shakira junto al productor argentino Bizarrap sigue siendo el tema de moda en el mundo del entretenimiento y la escena musical, no solo por la popularidad de los artistas involucrados, sino también por toda la historia que hay detrás de la letra plasmada en BZRP Music Session #53.

En su más reciente canción, Shakira se fue con toda contra su expareja Gerard Piqué. - Foto: Captura de video/YouTube @Bizarrap

De hecho, hubo un par de comparaciones en la canción que resultaron especialmente llamativas y motivaron que ciertas marcas fueran tendencia en Twitter después de que la nueva canción de Shakira viera la luz en días pasados: “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”.

El hecho es que, con base en la letra de su canción, la barranquillera dio a entender que el protagonista hizo una cambio para mal, una desmejora en su elección, dejando atrás un deportivo de lujo (Ferrari) para pasar a algo más simple e “inferior” (Twingo).

Si bien la canción no tiene nombres a detalle, la interpretación inmediata que han hecho los fans es que Shakira se refiere a ella misma como un Ferrari, mientras que asocia a Clara Chía Martí, actual novia de Piqué, con un Renault Twingo.

Clara Chía, novia de Piqué y Shakira - Foto: Captura de pantalla Europa Press - Instagram @shakira

Marco Antonio Solís lanzó crítica a Shakira

La cantante colombiana Shakira lanzó junto al productor argentino Bizarrap una canción donde le ‘dio con toda’ a su exesposo, el español Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena; tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú”, se escucha cantar a Shakira en una parte de la canción que completa, por el momento, más de 255 millones de reproducciones, tan solo en YouTube.

Shakira junto a Bizarrap. - Foto: Foto: Twitter @bizarrap.

El artista, quien se ha ganado el cariño del público con temas como Tu Cárcel y Si no te hubieras ido, cuestionó la canción en la que Shakira hizo catarsis frente a su historia con el exfutbolista español Piqué, el padre de sus dos hijos.

Durante una conferencia de prensa que ofreció, Solís dijo que, en lo personal, no ventilaría algo de esa manera.

“Híjole, en mi caso personal, yo no lo ventilaría de esa manera, me cuesta eso, pero lo admiro. Digo, usan la mercadotecnia y, además, lo hacen bien. Son canciones válidas porque mucha gente sufre esa situación, les pasan en la vida diaria y es una forma de encontrar una plataforma para decir ‘esto me pasa a mí también’”, indicó el artista.

No obstante, destacó que muchas mujeres se han sentido identificadas con la canción de la artista colombiana.

“Lo que le pasó a Shakira, imagínate cuántas mujeres no se identifican. Pero yo, personalmente, no sé si lo haría, no es mi perfil”, agregó.