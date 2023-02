Antiguos vecinos de Shakira y Piqué revelaron detalles de supuestas infidelidades del exfutbolista

Shakira y Gerard Piqué han estado en el ojo público desde que se anunció su ruptura el 4 de junio de 2022, tras una supuesta infidelidad del exfutbolista con una joven de 23 años llamada Clara Chía.

No mucho tiempo después de esta noticia se conoció que, efectivamente, el español ya estaba saliendo con la mujer que trabajaba en su empresa Kosmos y con quien sostendría una relación de más de un año.

Debido a esto, la cantante colombiana compuso dos canciones para enviarles unas cuantas indirectas a su expareja y a su novia. Una de estas es Te felicito, con la cual la barranquillera contó cómo se había dado cuenta de la infidelidad: por un tarro de mermelada. En la otra, Music Sessions # 53, lanzó fuerte dardos de por qué Piqué y Clara Chía estaban juntos; además, no dejó pasar por alto la situación con su exsuegra, la prensa y la deuda en Hacienda.

Aunque parecía conocerse todos los detalles, se han revelado declaraciones de los vecinos de Gerard Piqué cuando este visitaba su apartamento de soltero, estando con la barranquillera.

El portal Vanitatis detalló que la periodista Silvia Taulés estuvo en la calle Muntaner junto a Plaza Adrià, donde está ubicado el inmueble, y habló con varios residentes de este lujoso edificio. Allí, estos le dijeron a la periodista que habían tenido quejas constantes porque el empresario hacía muchas fiestas y ruido en el lugar.

También aseguraron que estas reuniones se daban hasta altas horas de la madrugada y que asistían muchas jóvenes, entre esas, su actual pareja, Clara Chía.

Lo anterior implicaría que no solo fue la novia del exfutbolista quien estuvo en el apartamento, sino que otras mujeres también conocían la residencia.

¿Boda a la vista? Piqué y Clara Chía ya tendrían fecha para su matrimonio

En los últimos días, varios medios de comunicación en España aseguraron que Clara Chía sufrió un cuadro de ansiedad por cuenta de los señalamientos que ha recibido por quienes afirman que ella fue la responsable de la ruptura de Shakira con el exfutbolista del Barcelona F.C.

Algunos de esos medios registraron el momento en el que el exdeportista salía con la mujer de un centro asistencial.

Luego de que Shakira lanzara la canción Music Sessions # 53 junto con el productor argentino BZRP, las redes sociales ‘explotaron’. Y es que la barranquillera no dejó títere con cabeza. La artista se despachó y muchos afirman que fue la mejor manera de hacer catarsis, luego de que Piqué le hubiese sido infiel.

El video de esta canción ya suma más de 246 millones de reproducciones en YouTube y es considerada, hasta ahora, la canción latina que más rápido logró los más de 200 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Este fin de semana se especuló que Shakira y Clara Chía podrían coincidir en una misma mesa por motivo de la celebración del cumpleaños de Sasha. Al final, este encuentro no se dio porque Piqué se llevó a Sasha y a Milán para una cena con sus abuelos. Después, los regresó a casa de la barranquillera y minutos después se vio un Ferrari estacionado a las afueras de la vivienda de la intérprete de Monotonía.

Claramente, frente a la referencia que recibió en la canción de Shakira, Clara Chía piensa desquitarse con un factor que impactaría muy fuerte a la barranquillera, quien compartió un poco más de una década con Piqué sin llegar al altar. Medios de comunicación del país ibérico afirman que la nueva pareja del ex-Barcelona estaría planeando su boda.

Todo parece indicar que Clara Chía y Gerard Piqué se casarían este jueves 2 de febrero, curiosamente el día del cumpleaños de Shakira y del jugador. La nueva novia de Piqué cumple años el 7 de febrero, por lo que la boda habría sido adelantada con el fin de opacar el cumpleaños de la barranquillera.

Esta guerra que tienen la cantante y el exfutbolista parece no tener fin y cada vez va escalando más. Desde el día uno de haberse dado a conocer la noticia de la ruptura, las indirectas entre Shakira y su ex no han parado. En días recientes, el español compartió una foto en la que se le ve muy feliz al lado de su nueva pareja.