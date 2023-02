La actual novia de Piqué no ha dado declaraciones públicas al respecto, sin embargo, familiares y amigos de la joven se han encargado de defenderla.

Familiares y amigos de Clara Chía se van de frente contra Shakira: “Es una señora, no como la ex de Piqué”

Shakira y Gerard Piqué se ubicaron en el centro de distintas noticias en los medios internacionales debido a la ruptura sentimental que vivieron meses atrás. La pareja no logró soltarse de las miradas y opiniones mediáticas, recibiendo una fuerte presión por sus movimientos, decisiones, proyectos laborales y actitudes en lugares públicos.

Ahora, la relación sentimental actual del exfutbolista con Clara Chía Marti sigue siendo blanco de críticas. A pesar de que el escándalo por la supuesta infidelidad de Piqué hacia la colombiana continúa, la joven de 23 años ha decidido guardar silencio y evitar cualquier declaración al respecto.

Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué. - Foto: Instagram

Pues bien, este miércoles ha salido a la luz una entrevista para El Confidencial, con lo que serían las primeras declaraciones de personas allegadas a la joven. Amigos de los padres de Clara Chía han decidido hablar y, según ellos, la situación no les resulta muy agradable.

De acuerdo con sus versiones, tanto Lluís Chía como Marga Martí, padres de la joven, desde el primer momento han apoyado la relación entre su hija y el exjugador del FC Barcelona; aunque al inicio les costó aceptar la diferencia de edad entre ambos —se llevan 12 años—, además de que Piqué fuera una figura pública.

Asimismo, señalaron que los padres de Clara Chía se consideran una pareja discreta y bien posicionada, por lo que han preferido estar lejos de la exposición mediática.

Según publicó el medio citado anteriormente, la joven está “tranquila, feliz” pese a las indirectas del último sencillo de Shakira, e incluso, su entorno, entre ellas sus amigas, han tomado el lanzamiento del tema musical, que la barranquillera hizo con Bizarrap, con mucho humor.

Clara Chía Martí y Shakira - Foto: Captura de pantalla Europa Press - Instagram @shakira

Además, los amigos de la familia de la joven han hablado sobre la barranquillera, o también conocida en el entorno de Chía como “la ex de Gerard”, y sobre los pronunciamientos que prefiere no hacer la joven pareja de Piqué.

“No se esperaban que la ex de Gerard hiciera lo que ha hecho, pero así quien se retrata es ella. Clara no ha dicho nunca nada ni lo va a decir, faltaría más, es una señora”, ha confiado una de sus amigas, en entrevista con el citado medio.

“Está contento”: el polémico análisis que una grafóloga hizo sobre la foto de Clara Chía y Piqué

La semana pasada sucedió algo en la polémica separación de la dupla de famosos, Shakira y Pique, y que nadie vio venir. Luego de que la intérprete colombiana compartió la canción en donde se desahogó por completo y lanzó más de una indirecta, el exfutbolista español no se quedó atrás y publicó una fotografía en Instagram al lado de su novia, Clara Chía.

Enseguida, las redes sociales estallaron hasta más no poder, ya que la instantánea es una muestra oficial de que Piqué estaría cosechando algo estable con su joven pareja sentimental.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

Entonces, los escenarios se convirtieron en un total debate; mientras que algunos arremetieron en contra del ex de Shakira, otros apoyaron el hecho de que el hombre continuó con su vida.

Gerard Piqué no escribió ninguna descripción en la reciente foto donde es posible ver a la Clara Chía al lado de él, y los gestos de la pareja son neutros.

Días después, apareció en Instagram un video en el que se consignó el análisis de la fotografía. Las predicciones estuvieron a cargo de una grafóloga mexicana conocida como MaryFer Centeno, especialista en personalidad, quien generó un sinfín de reacciones por sus declaraciones, así que se sumó al tema que parece no tener fin.

Piqué se esconde detrás de Clara Chía

Los medios españoles han hecho hasta lo imposible para saber datos relacionados con la nueva novia de Gerard Piqué, por lo que cualquier información de la joven se hace viral.

En esta oportunidad, la grafóloga analizó la reciente foto que le dio la vuelta al mundo y comenzó abordando el tema del liderazgo en la pareja. “¿Quién tiene una posición de liderazgo en esta fotografía? ¿Quién está protegiendo a quien?”, cuestionó la especialista.

Luego de esto, Centeno procedió a dar su respuesta: “Clara Chía tiene la posición de liderazgo, pero también es la que está dando la cara por Gerard Piqué. Como el caso cuando su mamá se opuso ante Shakira”.

Medios de comunicación en España aseguran que Piqué y Clara Chía contraerán matrimonio este jueves. - Foto: Instagram

De acuerdo con la mexicana, el ex defensa del Barcelona prefiere evadir las responsabilidades de tomar las riendas en una relación. Asimismo, la mujer habló sobre el amor que siente Geri: “Enamorado sí está porque sus ojos parecen estar ‘aborregados’, además brillan. También vemos una mirada relajada. Está contento, se está relajando en ella”.

No obstante, MaryFer detalló que las arrugas que tiene el hombre en su frente reflejan disgustos. Sumado a esto, “Piqué esconde las manos y lo que vemos visible es el brazo de Chía, como si fuese una barrera hacia él”.

En cuanto al rostro de la novia del exfutbolista, la mujer no mostró una sonrisa de alegría; al contario, “se ve una sonrisa forzada, pero es claro que esta imagen le gustó a él y representa gritarle al mundo que están juntos (...) La que enfrenta al mundo es Clara Chía”, concluyó la grafóloga.

En vista del análisis efectuado por MaryFer Centeno, los comentarios en Instagram no se hicieron esperar y algunos de los más relevantes son: “No creo que duren mucho. Ella es muy joven y él es un hombre que no ha crecido emocionalmente, se comporta con un niño”; “Déjenlos en su felicidad o infelicidad, cada quien se encuentra donde quiere estar”; “Ninguno de los dos se ve feliz. Ella definitivamente, no brilla. Y él, como un niño”; “A ver yo creo que la foto la subió por algo y los comentarios están abiertos, cuando antes de subir esta foto los comentarios estaban limitados”, se lee en la mencionada red social.

A continuación, el video en el que la especialista en personalidad dio a conocer su punto de vista en relación con la más reciente fotografía que subió Gerard Piqué junto a su joven novia: