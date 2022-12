Revelan verdad sobre supuesta condición de Shakira contra Clara Chía, ¿sus hijos podrán compartir con ella?

Shakira y Piqué se convirtieron en protagonistas de una serie de noticias relacionadas directamente con la firma del acuerdo al que llegaron para asegurar y garantizar el bienestar de sus hijos.

Ambos famosos asistieron a un juzgado y llevaron a cabo el respectivo trámite, el cual le pondría un punto final a esta disputa legal entre ellos.

Sin embargo, pese a que ya todo el tema quedó constatado ante las autoridades españolas, varias inquietudes volvieron a salir a la luz con respecto a supuestas cláusulas y condiciones que le habría puesto la barranquillera al catalán sobre su mudanza y Clara Chía, actual novia del exfutbolista. Medios aseguraron que la cantante habría prohibido que sus hijos se relacionaran con la joven de 23 años, específicamente en los momentos que se verían con su padre.

A pesar de que el abogado de Gerard Piqué se pronunció sobre esto en el pasado y lo negó, Jordi Martin, reportero español, aprovechó el auge que tomó la firma del documento y consultó si existía este punto en alguna parte del comentado texto.

El representante legal del deportista no perdió la oportunidad y señaló que en este consenso se habló sobre este tema, dejando todo en orden.

De acuerdo con lo que informó Jordi Martin en El gordo y la flaca, el abogado fue enfático en que esa cláusula no era real y que los hijos de la pareja podían compartir libremente con las futuras personas que sostengan una relación amorosa con sus padres. El comunicador agregó que estas palabras también fueron para desmentir a aquellos que dijeron en el pasado que Shakira iba en contra de Clara Chía y los planes que hacía con Milan y Sasha.

“Les cuento también que a la salida de la corte el abogado de Gerard Piqué ha dicho que los niños, Milan y Sasha, podrán relacionarse con las futuras parejas tanto del exfutbolista como de Shakira. Esto desmiente por completo las informaciones donde se decía que los pequeños no podrían tener relación alguna con Clara Chía”, dijo el paparazi en el programa de televisión.

De igual manera, el periodista aprovechó y relató el encuentro tenso que vivieron las celebridades el pasado primero de diciembre, señalando que los dos habrían pedido estar en salas separadas para no toparse ni una sola vez.

“Hoy se vivió el que pudo ser el último episodio legal entre Shakira y Piqué después de la ruptura de su relación en junio pasado. Ambos llegaron a la corte en compañía de sus abogados, pero no dijeron ni una sola palabra. Para no toparse, pidieron estar en salas separadas para no verse”, informó el español, desde Barcelona.

No obstante, Martin comentó que fuentes cercanas le habían dicho que Shakira viajará el próximo 7 de enero a Miami, Estados Unidos, en compañía de sus hijos. Estas palabras fueron acompañadas de otro detalle, el cual también desmiente la supuesta limitación que le puso la colombiana a Piqué sobre no vivir en aquella ciudad.

“Este acuerdo es el que permite a Shakira irse a vivir a Miami junto a sus hijos, algo que, según me confirman, hará el próximo 7 de enero, ya que sus pequeños iniciarían clase el 9 de enero”, dijo el reportero, a lo que añadió: “Hace unos días circuló el rumor de que Shakira había puesto una cláusula que prohibía a Piqué vivir en Miami, pero esto ha sido algo que me ha negado rotundamente el abogado del español. Incluso, nos hemos enterado que Gerard ya está en búsqueda de adquirir un apartamento en la ciudad del sol, donde se quedaría para pasar los diez días que le corresponden con sus hijos”.

Medios españoles afirman que Shakira tiene “nuevo novio colombiano”

Medios españoles y en específico catalanes, argumentan que la intérprete de Hips Don’t Lie ya tiene un nuevo amor en su corazón y sería coterráneo de la cantante, quien también compartiría los gustos de la cantante por las actividades solidarias y filantrópicas.

“Shakira, nuevo novio colombiano para olvidar a Piqué y Clara Chía”, fue el titular que usó el diario El Nacional de Cataluña para dar la supuesta noticia, a la que le añadió la siguiente frase: “el corazón de Shakira podría estar ocupado de nuevo y no es su entrenador de surf”.

Hace unos días salieron a relucir unas imágenes de Shakira surfeando junto a sus hijos y un hombre que hacía las veces de entrenador, quien muy amablemente ayudó a la cantante a abrochar y desabrochar el traje especial para practicar esta disciplina, lo que despertó los rumores sobre una relación amorosa entre ellos.

El artículo español atinó efectivamente a desmentir la supuesta aventura entre Shakira y el surfista, pero se añadió a la teoría de Mhoni Vidente, la tarotista y astróloga que había afirmado que Shakira tiene un novio que “es colombiano, vive en Miami y es deportista. Se llevan muy bien y este muchacho acaba de inaugurar en Colombia una escuela para los niños pobres”.

Esto fue motor para el diario español y lo usó para soportar su teoría de que Shakira ya tiene nuevo novio, al que trataron de llamar “salvador”, pues argumentan que “de hecho, (a Shakira) le tocaría encontrar a un hombre que la quisiera de verdad después de tanto sufrimiento. En el amor, la colombiana nunca ha tenido muy buen ojo. Lo mismo que le sucedió con el futbolista (Piqué), le pasó con Antonio de la Rúa”.

Por el momento, Shakira no ha dado pistas sobre esta relación con el supuesto colombiano, pues la última vez que se le vio en público fue cuando se presentó ante un juzgado español para firmar la separación definitiva con Piqué, usando un atuendo negro en bloque con un pantalón alineado en los laterales, gafas de sol negras de gran tamaño y un abrigo Burberry de la nueva colección Festive, de la que ella misma es imagen.