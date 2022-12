Shakira desempolvó memorias y compartió video de su show en la clausura del Mundial 2010

El Mundial de Qatar 2022 sigue sorprendiendo a millones de personas con épicos momentos que se viven dentro y fuera de la cancha. El comentado evento deportivo marcó una huella en los amantes del fútbol, no solo por las polémicas que rodearon a la organización, sino por los caminos que fueron tomando los grandes equipos en cada juego.

Sin embargo, pese a que la atención de los espectadores está sobre los jugadores, sus selecciones favoritas y los goles que se marcan en cada encuentro, muchos mantienen viva la presencia de Shakira en los Mundiales, teniendo en cuenta que su voz adornó y ambientó tres de las ediciones del pasado.

De hecho, la colombiana no perdió la oportunidad para utilizar sus redes sociales y también revivir estas actuaciones que hizo a lo largo de los últimos eventos deportivos, donde cautivó con su show, sus pasos de baile, sus letras y los particulares sonidos. La barranquillera logró mezclar su voz con la de otros artistas de cada país, compactando el estilo a la cultura de cada territorio.

Recientemente, Shakira llamó la atención de millones de sus seguidores en Instagram, luego de publicar un nostálgico video de su paso por el Mundial de Sudáfrica 2010, donde interpretó Waka Waka. En esta cita deportiva, la cantante compartió escenario con la agrupación Freshlyground, fusionando ritmos e instrumentación afro-colombianos con la soca, género de Trinidad y Tobago, derivado directamente del calipso.

Según se detalló en la cuenta oficial de la artista pop, en las imágenes se apreció cómo fue su presentación en la clausura de aquella edición de la Copa del Mundo, donde utilizó un vestuario neón, con elementos brillantes y representativos de su estilo. En aquel momento subió al escenario con sus colegas de la banda sudafricana, llenó el lugar de luces y dejó huella de su sabor latino.

“Memories of South Africa 2010 (Recuerdos de Sudáfrica 2010)”, escribió en el pie de foto de su publicación.

Waka Waka se convirtió en uno de los himnos del Mundial más famosos hasta el momento, teniendo en cuenta que recibió premios como un Billboard Music Award, ocupó el primer lugar en distintas listas internacionales y fue tendencia en aquel entonces por su baile y los ritmos que manejó.

Shakira publicó emotivo video recordando por qué es la sensación de los Mundiales

Recientemente, Shakira llamó la atención de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con un inesperado post en su cuenta oficial de Instagram, donde revivió y recordó sus inicios en el Mundial. La celebridad subió un video donde recopiló parte de sus shows en Alemania 2006, donde interpretó el tema Hips Don’t Lie – Bamboo, en compañía de Wyclef Jean.

De acuerdo con las imágenes que fueron publicadas, la cantante disfrutó compartiendo fragmentos y clips de su show en aquel año, donde movió sus caderas y su cuerpo al ritmo de la famosa canción. En este show lució un atuendo naranja, su melena rubia y algunos detalles en color morado, mientras su compañero optó por un traje rojo con blanco.

“Remembering World Cup Magic (Recordando la magia de la Copa del Mundo)”, escribió la celebridad en el pie de foto del post, donde sumó más de 750.000 likes de sus fanáticos.

Miles de personas aprovecharon este post para exaltar el papel y la huella que dejó Shakira en este evento mundial, señalando lo famosa que se convirtió y lo contagiosa que fue siempre su energía en cada presentación.

Es importante recordar que la colombiana habría decidido no asistir al Mundial de Qatar 2022, pese a la fuerte ola de noticias que surgieron sobre su posible regreso al evento deportivo.

La periodista Adriana Dorronsoro, en El programa de Ana Rosa, había asegurado que Shakira no estaría en el Mundial. “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo la comunicadora.