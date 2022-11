Shakira presente en el Mundial: hinchas mexicanos cantaron a todo pulmón el ‘Waka Waka’

La polémica por la icónica canción que interpretó Shakira para el Mundial de Sudáfrica en 2010, Waka Waka, esto es África; parece completamente atemporal, ya que 12 años después continúa provocando la fiebre de los hinchas en medio de la cita deportiva. Ya son al menos dos veces, en menos de una semana del inicio de la Copa del Mundo que esta melodía se lleva la atención de la prensa.

Pues bien, la primera vez fue en medio de la inauguración de la Mundial de Qatar el domingo anterior, puesto que Waka Waka fue una de las canciones que se escuchó dentro de los temas que los anfitriones escogieron para reproducir durante la ceremonia, esto luego de que la artista colombiana decidiera no participar físicamente del evento.

Y ahora, un video se ha convertido en viral en las últimas horas, en el que se ve a un gran grupo de turistas latinoamericanos en una estación de metro de Qatar bajando las escaleras eléctricas, con banderas de la selección mexicana, así como con sombreros de mariachi y otras personas con distintas banderas cantaban al unísono la icónica canción de la barranquillera.

Una escena poco común para el país medioriental, sin embargo, toda una fiesta común y una noche rutinaria en cualquier país latinoamericano, sin embargo, algunas otras personas que no hacían parte de los turistas emocionados por la Copa del Mundo, si miraban extrañados tal escena de furor y alegría.

“Fiesta mexicana en el metro de Qatar... Somos el alma del Mundial MX”, escribió la persona que compartió el video, dejando en claro que una mayoría de los hinchas que cantaron a “todo pulmón” el Waka Waka y que luego continuaron cantando otras canciones en el vehículo de transporte masivo, eran del país azteca que fueron acompañar a su selección “el tri”.

“La mejor canción mundialera, el Waka Waka”, “Todo México dentro o fuera del país somos un salón de secundaria”, “Los Policías: Ni pa’ que me molesto”, “Y no están borrachos, ahora imagínense cuando lo estén”, “si ya saben cómo somos los mexicanos para que no nos descalifican”, son algunos de los cómicos comentarios del video.

Con mariachis prendieron la fiesta en Doha

Una verdadera fiesta armaron los hinchas de la selección mexicana, quienes llegaron al estadio donde los aztecas jugaron su primer encuentro contra la selección de Polonia y, con mariachis, le pusieron el color a las calles de Qatar.

México y Polonia juegan el segundo encuentro del Grupo C que empezó con la sorpresiva derrota de Argentina contra Arabia Saudita 2.1.

Con su tradicional mariachi, los hinchas que llegaron hasta Qatar esperan que su equipo logre vencer las estadísticas y le gane a Polonia.

Las dos selecciones no se encontraban en un mundial desde 1978 en Argentina, cuando los polacos vencieron a los aztecas.

De hecho, mexicanos y polacos se han visto en el terreno de juego un total de nueve veces, de las cuales cinco ha sido triunfo de los europeos, dos de los mexicanos y dos más terminaron en empate.

Esto pone ligeramente en desventaja a los aztecas. Sin embargo, el equipo de Gerardo ‘Tata’ Martino confía en que este año vienen preparados para superar la primera fase del torneo y esperan empezar con un triunfo frente a los polacos.

De los nueve encuentros que han tenido los dos equipos, solo uno ha sido en contexto mundialista que fue en el mundial de Argentina 1978. En ese año, los polacos se impusieron 3-1 sobre los mexicanos.