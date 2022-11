Shakira publicó emotivo video recordando por qué es la sensación de los Mundiales

Shakira se convirtió en uno de los rostros latinos más comentados y reconocidos en la Copa Mundial de la Fifa durante varios años, debido a su participación musical. La colombiana dejó por lo alto su música y sus movimientos, conquistando a un público internacional y diverso.

La artista pop sorprendió con su paso por distintos Mundiales, ubicándose como una de las cantantes favoritas para interpretar los himnos y realizar las respectivas aperturas y cierres. Poco a poco ganó reconocimiento entre sus fanáticos y su presencia se hizo más relevante en la historia del encuentro deportivo.

Shakira logró brillar con su actuación en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde aportó con sus temas y colaboraciones musicales. La barranquillera le imprimió su toque a cada espacio y fue aplaudida por millones de personas en el mundo, quienes aún recuerdan su trabajo en este escenario.

Recientemente, Shakira llamó la atención de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con un inesperado post en su cuenta oficial de Instagram, donde revivió y recordó sus inicios en el Mundial. La celebridad subió un video donde recopiló parte de sus shows en Alemania 2006, donde interpretó el tema Hips Don’t Lie – Bamboo, en compañía de Wyclef Jean.

De acuerdo con las imágenes que fueron publicadas, la cantante disfrutó compartiendo fragmentos y clips de su show en aquel año, donde movió sus caderas y su cuerpo al ritmo de la famosa canción. En este show lució un atuendo naranja, su melena rubia y algunos detalles en color morado, mientras su compañero optó por un traje rojo con blanco.

“Remembering World Cup Magic (Recordando la magia de la Copa del Mundo)”, escribió la celebridad en el pie de foto del post, donde sumó más de 750.000 likes de sus fanáticos.

Miles de personas aprovecharon este post para exaltar el papel y la huella que dejó Shakira en este evento mundial, señalando lo famosa que se convirtió y lo contagiosa que fue siempre su energía en cada presentación.

Es importante recordar que la colombiana habría decidido no asistir al Mundial de Qatar 2022, pese a la fuerte ola de noticias que surgieron sobre su posible regreso al evento deportivo.

La periodista Adriana Dorronsoro, en El programa de Ana Rosa, había asegurado que Shakira no estaría en el Mundial. “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo la comunicadora.

Shakira estuvo presente en la inauguración del Mundial de Qatar 2022

Pese a su ausencia de esta edición, Shakira volvió a tomar protagonismo en un breve instante del inicio del encuentro deportivo. En plena inauguración del Mundial de Qatar 2022 sí apareció la colombiana, pero no de forma presencial ni virtual, lo hizo a través de la canción Waka Waka, la cual abrió el torneo de Sudáfrica 2010, y que la organización del país árabe decidió incluir entre los temas que sonaron en medio del mencionado evento.

Con respecto a lo anterior, la organización de la Copa del Mundo pasó en pleno show varias canciones que se han utilizado en las inauguraciones de las anteriores citas orbitales, por ello, el Waka Waka sonó y cautivó a todos los presentes en el estadio Al Bayt.

Y es que es necesario destacar que todos los aficionados al fútbol esperaban que Shakira sí estuviera en la Copa del Mundo, ya que la artista colombiana tiene una gran afinidad con este torneo, que, durante casi un mes completo, acaparará la atención de una gran cantidad de personas.

La inauguración en sí fue muy aceptada, no recibió muchas críticas. La aparición del actor Morgan Freeman fue del agrado del público en general.