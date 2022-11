Shakira estuvo presente en la inauguración del Mundial de Qatar 2022; así se escuchó su música

Artistas como Shakira, Dua Lipa, J Balvin, BTS, Jung Kook, Black Eyed Peas, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie, Aisha, Trinidad Cardona y Davido estaban en la lista principal para la inauguración del evento deportivo mundial.

Sin embargo, la colombiana habría cancelado su cuarta aparición en el magno evento de fútbol tras haber estado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. La artista barranquillera estaba planeada para compartir escenario con la banda surcoreana BTS, J Balvin y la banda Black Eyed Peas.

La periodista Adriana Dorronsoro, en El programa de Ana Rosa, había asegurado que Shakira no estaría en el Mundial. “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo la comunicadora.

No obstante, en plena inauguración del Mundial de Qatar 2022 sí apareció la colombiana, pero no de forma presencial ni virtual, lo hizo a través de la canción Waka Waka, la cual abrió el torneo de Sudáfrica 2010, y que la organización del país árabe decidió incluir entre los temas que sonaron en medio del mencionado evento.

Waka Waka da Shakira tocando na cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Catar. #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/wCTafglyuK — CHOQUEI (@choquei) November 20, 2022

Con respecto a lo anterior, la organización de la Copa del Mundo pasó en pleno show varias canciones que se han utilizado en las inauguraciones de las anteriores citas orbitales, por ello, el Waka Waka sonó y cautivó a todos los presentes en el estadio Al Bayt.

Y es que es necesario destacar que todos los aficionados al fútbol esperaban que Shakira sí estuviera en la Copa del Mundo, ya que la artista colombiana tienen una gran afinidad con este torneo, que, durante casi un mes completo, acaparará la atención de una gran cantidad de personas.

La inauguración en sí fue muy aceptada, no recibió muchas críticas. La aparición del actor Morgan Freeman fue del agrado del público en general.

Maluma pone en su lugar a quienes, con hipocresía, lo critican por ir a cantar a Qatar en el Mundial

En su llegada al territorio donde se realiza el evento deportivo, el artista fue centro de comentarios en las plataformas digitales por una situación que vivió con Moav Vardi, un reportero, durante una entrevista. El cantante concedió diálogos con distintos medios para promocionar su trabajo y su recorrido en la industria musical, pero terminó experimentando un incómodo momento por una pregunta fuera del contexto artístico.

Tras abandonar este espacio informativo, por su descontento con la interrogante que le hizo el hombre, el antioqueño decidió pronunciarse al respecto a través de su cuenta oficial de Instagram y les respondió a todos aquellos que lo criticaron por aceptar esta oportunidad. Maluma posó en una cama frente a un espejo y escribió sobre la imagen un contundente mensaje con el que defendía su profesión y el sueño que estaba cumpliendo como cantante.

“Esta noche cantamos el himno oficial del Mundial en el fan event. #TukohTaka. Yo vine a celebrar la fiesta del fútbol, a poner mi bandera y mi cultura en el evento más importante de la historia de los deportes, y a llevar alegría a los rincones del mundo”, escribió la celebridad en el post, donde recibió algunas reacciones de los curiosos.

“Esa es mi tarea y mi legado, no voy a cambiar y seguiré haciéndolo con todo el amor del mundo. Si algunos no quisieron venir, es su problema, pero yo estoy acá enfrentando la realidad y llevando luz al mundo entero”, agregó, señalando que se desligaba por completo de lo que los demás pensaban de su decisión artística.