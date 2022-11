Shakira habría tenido un “encontronazo” con Piqué y Clara Chía antes de ir a Miami

Faltan pocas semanas para que se termine 2022 y la ruptura amorosa entre la cantante colombiana Shakira y exdefensa del Barcelona, Gerard Piqué, aún sigue robándose la mirada de los portales de entretenimiento. Esta separación se ha llegado a catalogar como una de las más polémicas del año, además de que tuvieron que pasar meses para llegar al acuerdo de la custodia de sus hijos, Sasha y Milán.

Se ha sabido que la intérprete de ‘Antología’ será la que se quedará con sus hijos y, como lo había dicho la misma cantante, se mudará a su mansión en Miami, Estados Unidos. Entonces, la barranquillera se ha encontrado finalizando todos los trámites y antes de viajar a donde será su nuevo hogar, para concretar algunos detalles, siguen apareciendo nuevas noticias que involucra a los dos famosos de la farándula y el deporte.

Medios españoles han detallado que si bien entre Shakira y Piqué se llegó a un acuerdo por el bien de sus hijos, aún la expareja debe reunirse en un nuevo encuentro en el juzgado. No obstante, en la ruptura el nombre de la novia del exfutbolista, Clara Chía, no se ha dejado atrás, razón por la cual, una vez más, la joven de 23 años vuelve a figurar.

Recientemente, el diario digital español El nacional.cat ha publicado una nota titulada “Clara Chía, encontronazo con Shakira antes de volar a Miami”, en la que se ha dado a conocer que, supuestamente, la reconocida artista le habría solicitado un favor a su excompañero sentimental y Clara Chía relacionado con las visitas y estadías permanentes de la nueva pareja en Miami.

“La intención del exfutbolista no es estar allí (en Miami) más del tiempo exigido por la custodia, que son diez días al mes, más vacaciones. Además, Shakira no quiere que se instale allí y se lo pidió en la reunión”, es decir, el acuerdo sería que Piqué visite a sus hijos, pero Shakira le habría pedido que no se le pasara por la mente vivir en Miami con Clara, mucho más después de que ya no jugará fútbol, según Informalia.

De igual manera, el citado medio de Cataluña ha agregado que más que una petición, habría sido una exigencia de la cantante hacia el exfutbolista y padre de sus hijos. “Esto no aparece en ninguna cláusula, sino que ella se lo pidió personalmente en la famosa reunión. Más bien se lo exigió”, ha compartido El nacional.cat.

Por ahora, se ha sabido que los hermanos Piqué Mebarak se irán con su madre a los Estados Unidos. En el acuerdo, Piqué puede visitarlos y compartir con ellos, además, los gastos para efectuar los encuentros han de salir de un fondo en común.

Shakira y Piqué junto a sus hijos, Sasha y Milan. Getty Images. - Foto: Getty Images

Después de meses, Shakira y Piqué han logrado concretar la situación con sus hijos. Por eso, el acuerdo ha establecido que el viaje a Miami se produciría tras las fiestas de Año Nuevo. El convenio ha contemplado, además, que los niños estarán el 66 % de los días con la madre y el 33 % con el padre. Luego, tras abrir los regalos de Reyes Magos en enero próximo, Shakira partirá a Estados Unidos. En caso de que Piqué se mude a ese país, la custodia pasará a ser entonces compartida inmediatamente.

El abogado del exdefensa del Barcelona FC, Ramón Tamborero, ha asegurado al medio español La Vanguardia que llegar a un acuerdo entre los dos fue algo “muy complicado”. Asimismo, para fechas como Acción de Gracias, invierno, Navidad y Semana Santa, Gerard Piqué tomará diez días para que Milán y Sasha estén a su lado.