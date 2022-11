Shakira en forma de Barbie, así lo mostró la cantante en sus redes sociales

Si algo tienen los fanáticos de Shakira es que son totalmente creativos, al punto de deslumbrar a la misma cantante, quien termina viendo todos los videos que ellos crean en los pocos tiempos que tienen libre para revisar sus redes sociales, pues la diva latina es casi adicta al trabajo, pero también sabe que debe invertirles tiempo a sus fans, que le han seguido su carrera artística desde que cantaba Pies descalzos.

Por eso Shakira es tan agradecida con su público, porque en las buenas y en las malas le siguen comprando sus discos, la siguen acompañando en sus conciertos y le demuestran todo el tiempo su amor, ya sea con fotos de ella en sus apariciones públicas, o con sus “atacazos artísticos” en los que incluyen pinturas con su imagen, esculturas con su figura y hasta representaciones en diferentes formatos.

Una de estas dejó sin aliento a la barranquillera, quien no dudó en compartirlo en su propio perfil de Instagram, pues es tan asombroso que vale la pena que todo el mundo sea testigo de ello. Se trata de una versión de Shakira en escala pequeña al estilo muñeca Barbie, en la que no solo se ve a la cantante como la hemos visto en algún momento de su vida, sino que son muchas versiones de ella y específicamente con los looks que ha usado en los videos de sus canciones.

En el clip que ya se puede ver en Instagram está la muñeca de Shakira con el traje morado que ella usó en el clip de su sencillo Te felicito, junto al reguetonero Rauw Alejandro. Luego vemos a una muñeca sentada con los pies cruzados usando un vestido corto y cómo negro, que le queda perfecto al juguete representando el look del video de No.

El siguiente es uno de los más extraordinarios y no es por la ropa de la muñeca, sino por el styling, pues el creador se las ingenió para que la miniversión de Shakira quedara tan engrasada como se ve a la cantante en el video de ‘La tortura’, para luego ver a la misma “barbie”, pero ahora vestida con el enterizo asimétrico que la colombiana usó en el clip de Loba, que incluido tiene las botas blanca y negra que se ven en el video original.

Tal cual Shakira está en sus clips de La bicicleta, Trap, Monotonía y muchas otras canciones más, así vistieron a las muñecas, que ya cumulan más de 190 mil likes y casi tres mil comentarios, entre los que se destacan los siguientes: “OMG Shakkkk. Las quiero todas 😢. El creador dice que no las tiene a la venta 💔💔💔💔💔💔💔💔”, “Ay, qué lindas. Las quiero para mis sobris…” y “Oh Shakira evolución inspiración obra de arte 👏🙏👑🌠💝”.

La cantante, siendo muy responsable con los derechos de autor de sus publicaciones, etiquetó al autor de las muñecas, quien se hace llamar Juan en su perfil oficial de Instagram, donde se lee muy claro que las muñecas no están a la venta y hacen parte de su colección personal.

En dicho perfil no solo se pueden ver las que mostró Shakira, también están las muñecas en la representación exacta de las portadas de los discos de la colombiana y hasta parodias de algunos chismes y rumores que se generan alrededor de la barranquillera, como el coqueteo virtual que hubo entre ella y Henry Cavill, actor que interpreta a Supermán en las películas de DC Comics.

En una de las publicaciones se ve una muñeca al estilo ‘Shaki’ mirando fijamente a un muñeco de Supermán con el traje de Cavill en las cintas. Lo más gracioso es que detrás de ellos habría otro muñeco que haría las veces de Piqué perdiendo a su ahora expareja.