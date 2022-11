Así se ve la mujer que gastó una fortuna para verse como una ‘Barbie real’

Tara Jayne McConachy, de 33 años, ha decidido romper con todos los estándares y estereotipos de la belleza tradicional, causando furor en las redes sociales por gastar una fortuna en innumerables cirugías plásticas para parecerse a la icónica muñeca de Mattel.

“Muñeca ‘Barbie’ mejorada de edición limitada” es la frase con la que Tara se define ante sus más de 200 mil seguidores en Instagram, donde a pesar de su imagen, tiene varios admiradores que siempre buscan elogiarla, así como también cuenta con una gran cantidad de detractores, que no están de acuerdo con su aspecto físico.

La mujer australiana se ha realizado varias intervenciones en sus senos, implantes en los glúteos, rinoplastias, relleno de labios, entre otros retoques estéticos para estar más cerca de su objetivo. “No hay límite para mí cuando se trata de cirugía plástica. ¡Es increíblemente adictivo!”, manifestó Tara, en una oportunidad, para el tabloide británico The Sun.

Pero parecerse a ‘Barbie’ no siempre fue su objetivo, cuando Tara Jayne tenía 20 años se mudó de Perth a Melbourne, Australia, para iniciar una nueva vida como enfermera. Sin embargo, según el periódico británico Daily Mail, cinco años después sintió atracción por la industria del entretenimiento y se inscribió en un curso en la Australian Film Television and Radio School (AFTRS) -aunque no se conocen detalles de su culminación-.

En 2020 saltó a la fama tras aparecer en un episodio de la serie de televisión estadounidense Botched, programa donde los renombrados cirujanos plásticos Paul Nassif y Terry Dubrow tratan de revertir los daños ocasionados por una cirugía estética mal realizada previamente, mostrándose todo el proceso de corrección y recuperación intensiva.

Allí, reveló que su afición por las cirugías y procedimientos estéticos inició cuando era joven e incluso, cuando cumplió 20 años, su padre le regaló un retoque de labios y aumento de senos.

“Mi primer implante mamario fue de 500 centímetros cúbicos (CC). Después del procedimiento, tuve una sensación parecida a la euforia. Simplemente, estaba enganchada”, dijo Tara durante su paso por el programa estadounidense.

¿Cuánto dinero ha gastado en cirugías plásticas?

De acuerdo con el periódico británico Daily Mail, la mujer australiana, hasta el momento, ha gastado más de 200.000 dólares, es decir casi 980 millones de pesos colombianos, en cirugías y procedimientos estéticos.

La ‘Barbie colombiana’ sorprendió en redes al mostrar su cambio físico tras varias cirugías

La ‘barbie colombiana’ es una modelo nacional que ha estado durante mucho tiempo en el ojo del huracán por los conflictos que ha tenido con diferentes personalidades sobre distintos temas, algunos de los cuales involucran delitos.

De igual manera, otro de los asuntos por el que critican a Tatiana Murillo, como en realidad se llama, es por la gran cantidad de cirugías plásticas que se ha hecho con el objetivo de parecerse a la popular muñeca.

Muy activa en sus redes sociales, la modelo revela detalles de su vida y sobre los procedimientos que le ha hecho a su cuerpo; incluso, hace un tiempo dio a conocer una cirugía estética a la que se habría sometido su hija -una rinoplastia y, aparte, un aumento de labios-.

Pues bien, recientemente, en su cuenta oficial de la plataforma de videos TikTok, la ‘barbie colombiana’ realizó un ‘reto’ utilizando la canción de Pedro Infante ‘Ni por Favor’, con el objetivo de mostrar el cambio físico que ha tenido y el cómo lucía antes de realizarse sus procedimientos quirúrgicos.

“Cambia tanto que los que te conocieron no te reconozcan”, fue la descripción que acompañó el video.

Algunos de los procedimientos que se ha realizado son aumento de labios, rinoplastia, abdomen, senos, entre otros; además, se ha arriesgado a experimentar con procedimientos para aclarar el tono de su piel, con ayuda de ‘peelings’ (exfoliación química).