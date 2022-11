Así se ve la ‘Barbie’ de Shakira, inspirada en la canción ‘Monotonía’

La artista barranquillera Shakira, quien en meses pasados anunció su separación del jugador español Gerard Piqué, lanzó el pasado 19 de octubre su canción titulada Monotonía, un tema que compuso en compañía de Ozuna.

En las imágenes del videoclip sus seguidores pudieron apreciar varias indirectas en contra de Gerard Piqué y la canción no demoró es posicionarse en el puesto número uno en buena parte de Latinoamérica, en las diferentes plataformas digitales.

Ahora, Shakira volvió a ser noticia, tras una publicación en la cuenta de Instagram Popculture.dolls, marca dedicada a la recreación de muñecas tipo ‘Barbie’ de varias famosas; en esta ocasión, el turno fue para la barranquillera.

En la ‘Barbie’, la artista colombiana aparece con un hueco en el pecho y se ve igual al video publicado de Monotonía, incluyendo el corazón en la mano.

La figura de la barranquillera no ha salido a la venta y la marca tampoco ha indicado cuándo será el lanzamiento de la figura y cómo sería el proceso de compra por parte de los interesados.

Así se grabó ‘Monotonía’

Por la letra de la canción, muchos afirman que describe la situación que llevó a la ruptura con el futbolista español y padre de sus dos hijos, Milan y Sasha, pues dice: “No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”.

“Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”, agrega el sencillo.

Por otra parte, la producción audiovisual de la misma contó con varios efectos especiales que le dieron más peso a las palabras que cada uno interpretaba. Incluso, a la colombiana se le ve con los ojos aguados y cómo un hombre que tiene el mismo saco que usó Gerard Piqué en el video de Me enamoré le dispara a Shakira y le saca el corazón.

Este es el ‘detrás de cámaras’ de cómo se llevó a cabo la grabación del video oficial de Monotonía:

La colaboración con el puertorriqueño Ozuna surgió porque la colombiana busca mantenerse vigente en la actualidad y no es secreto que el reguetón marca muy buenos números en el mundo.

Así las cosas, el negritoe’ojos claros (que, con su acento, no suena la s), como se autodenomina el reguetonero, posteó en su cuenta de Twitter una frase de la canción que grabaron juntos: “No fue culpa tuya ni tampoco mía”.

Seguido de eso dio una picante declaración, pues afirmó, tras poner varios puntos suspensivos: “Estoy enamorado de @shakira. Me voy, bye”. Ello, como cuando alguien confiesa su gusto por otra persona y se siente avergonzado.

No fue culpa tuya ni tampoco mia .......... Estoy enamorado de @shakira Me Voy Bye — Ozuna (@ozuna) October 22, 2022

La producción musical, que muestra cómo se le hizo un hueco en el pecho a la barranquillera, logró 41 millones de visitas en tres días en YouTube.

Asimismo, se ubicó en el puesto número 12 en la lista mundial de Spotify, además de ubicarse en el top de las canciones nuevas de esa misma plataforma, y se sitúa como nueva entrada en el gráfico global de iTunes.

Sumado a esto, se catalogó como el mejor debut de YouTube en español de 2022. Por lo que la barranquillera les agradeció a sus fans por medio de su cuenta de Twitter, afirmando: “¡Solo ustedes, su magia, ha hecho de esto un debut espectacular!”.

“¡Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción! Espero que les guste”, comentó Shakira en la publicación que hizo en su perfil oficial de Instagram, donde se ve una parte del clip.