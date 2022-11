Las críticas contra Shakira por enviar mensaje en inglés y no en español

Shakira, una de las cantantes colombianas más reconocidas a nivel mundial, se convirtió este semestre en el principal foco de los medios de entretenimiento internacionales después de que anunció su separación de Gerard Piqué, con quien estuvo por más de 10 años.

“Es difícil hablar de eso, sobre todo porque todavía lo estoy pasando y estoy en el ojo público. Fue una de las horas más difíciles y oscuras. Uno de los dos tuvo que hacer sacrificios. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene”, indicó recientemente en la revista Elle.

Igualmente, el padre de la cantante colombiana, William Mebarak, ha presentado varios quebrantos de salud en los últimos meses. Incluso, casi al tiempo que su comunicado oficial sobre la separación, se conoció que estuvo nuevamente en el Hospital Quirón-Teknon, en Barcelona.

Pese a que ha sido uno de sus peores años, la artista barranquillera aprovechó el Día de Acción de Gracias para sorprender a todos sus seguidores y les mandó un mensaje de agradecimiento, puesto que nunca la han dejado de apoyar.

La artista, adicionalmente, admitió que han sido parte fundamental para seguir adelante y puntualizó que es bastante afortunada de tener a tantas personas a su lado. Asimismo, indicó que les deseaba lo mejor.

“¡Feliz acción de gracias a todos! Solo quiero agradecer por todo el apoyo y amor que me han dado durante este año. Significa el mundo para mí y me siento con mucha suerte de tenerlos”, expresó en Instagram, donde recibió cientos de comentarios.

El video, que ya tiene más de 615 mil me gusta, no fue del agrado para muchos de sus seguidores, quienes comentaron por qué la colombiana enviaba mensajes en inglés si su lengua nativa era el español.

“Ya ella no habla español o sea, que falta de respeto para la comunidad latina y los colombianos fans de ella”, fue uno de los mensajes que dejaron los usuarios. Pero no solo ese resaltó por el mismo hecho, también varias personas dijeron: “Mmmmm...... que feo que no hable en español.... que es su primer idioma... es Colombiana…”, “De Colombiana a Argentina, de Argentina a Española, de Española a gringa. 🙄🙄🤭Shak se tu no cambies por situaciones ni por nadie. Habla tu acento costeño que bien chevere que es” (sic).

“Porque habla sólo Inglés,? si ella tiene un público que habla Español que es mayoría” y “Debes publicarlo en el idioma español. Eres latina” (sic), dijeron sus fanáticos tras ver el video donde Shakira les daba las gracias por el apoyo recibido durante el año.

Cabe recordar que Shakira habla seis idiomas con fluidez: español, inglés, portugués, italiano, francés y catalán, y en sus publicaciones suele variar los mensajes que envía con su idioma nativo y el inglés.

Shakira enciende las redes y enseña cómo se baila su más reciente éxito

Shakira compartió a través de sus redes sociales los pasos a seguir para aprender a bailar su más reciente éxito musical: Monotonía. Cabe resaltar que esta canción se convirtió en tendencia número uno porque se relaciona con la situación que vivió la artista al darse cuenta de la infidelidad del español Gerard Piqué.

Es por eso que su hit ha logrado llegar a millones de seguidores que han enviado todo tipo de mensajes de apoyo y fuerza para la cantante, pero para ella su vida ha estado enfocada en sus hijos y su carrera y, así lo demostró compartiendo sus sensuales pasos de baile.

“¡Bachateros! El challenge es salir de cuadro y llegar a tiempo. Si no, pregúntenle a mi colega Trujibachata”, escribió la cantante para enseñar cómo hacer el challenge.