Piqué y Clara Chía fueron captados de celebración; la joven logró lo que, supuestamente, Shakira no pudo en años

Gerard Piqué y Shakira quedaron en el centro de diversas noticias en las plataformas digitales, las cuales se centraron en un video que salió a la luz, donde se comprobaría que el exfutbolista ya tenía un romance en 2021 con Clara Chía, su actual novia. Varias versiones surgieron al respecto, dejando en el aire la posibilidad de que no se tratara de la joven de 23 años, sino otra mujer.

A pesar del auge que tomó este tema en la prensa internacional, las miradas se volcaron específicamente al deportista y a la catalana, quienes fueron captados en una celebración en compañía de otros trabajadores de Kosmos, empresa de Piqué. Imágenes revelaron la dinámica de la pareja, además de la actitud que tuvieron con los demás asistentes al evento.

De acuerdo con lo que reveló el periodista Jordi Martin en información para El gordo y la flaca, Gerard Piqué realizó la esperada cena de Navidad con todos sus amigos y compañeros de la empresa. El español fue visto al llegar al sitio junto a su novia, con quien se abrazó e ingresó de una manera muy cariñosa.

“Anoche, Gerard Piqué y Clara Chía estaban de doble celebración. Piqué estaba con la cena de Navidad con todos sus trabajadores de Kosmos y con Clara estaba celebrando el año de noviazgo que se cumplió ayer. Se lo pasaron muy bien”, dijo el paparazi mientras mostraba fotografías que registró en el sitio.

“Cerca de las 9 de la noche vimos llegar el coche de Clara Chía y Piqué. Él, como siempre, estaba muy pendiente de su teléfono móvil, mientras ella esperaba que le abriera la puerta. Los dos entraron abrazados al lugar donde los estaban esperando todos sus amigos y compañeros de trabajo para la fiesta de fin de año”, agregó.

El comunicador también apuntó que la pareja estaría celebrando su aniversario de relación, por lo que utilizaron este espacio para festejar con doble motivo. Todo fluyó a la perfección, al punto de que captó una faceta inesperada de Clara Chía, quien se mostró feliz, relajada y sonriente, mientras bromeaba y jugaba con los amigos de Gerard.

Jordi Martin recordó que este grupo de personas serían, supuestamente, quienes apodaron a Shakira como ‘la patrona’, debido a que no compartía con ellos de la misma forma que lo hace ahora la joven de 23 años. Este sería un logro en la relación del exfutbolista, pues muchas versiones puntualizaron en que la barranquillera no actuaba así.

“La reunión duró cerca de seis horas, donde al parecer la pasaron muy bien. Salieron muy eufóricos y contentos. Es la primera vez que vemos a una Clara Chía eufórica, divertida, relajada y muy cómoda con el entorno de Piqué, con el que se lleva muy bien”, afirmó.

“Recordemos que este mismo entorno era el que, supuestamente, llamaba a Shakira ‘la patrona’ por no participar de esta manera en este tipo de juegos”, concluyó, mencionando también que Clara Chía terminó montaba en el borde del auto, mientras se divertía con algunos jóvenes.

Piqué fue bombardeado con preguntas sobre video de Clara Chía en casa donde vivía con Shakira

Recientemente, Gerard Piqué fue captado por algunos reporteros españoles, quienes se acercaron a él para conocer sus declaraciones sobre este clip. Los periodistas quisieron saber la opinión y la versión del deportista, pero su reacción fue determinante y cortante.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un video de CHANCE, de Europa Press, los comunicadores observaron al español al interior de su auto, muy cerca de la casa de Shakira, mientras esperaba a sus hijos, Milan y Sasha. El empresario estaba con las ventanas arriba, recostado en su asiento, observando detenidamente su teléfono móvil.

Los dos reporteros aprovecharon y lanzaron un bombardeo de preguntas a Piqué, centrándose en este comentado video, el viaje que realizó a Praga con Clara Chía y las versiones que involucraban a la pareja sentimental de uno de sus mejores amigos en este lío de 2021. Uno de los paparazis lo interrogó sobre Ana Tormo, de quien se dijo era la mujer en el video que se grabó en la casa de Shakira, mientras que la otra periodista le pidió que aclarara la situación y despejara las dudas que había.

“Hola, Gerard, ¿cómo estás? Queríamos preguntarte por las imágenes que salen de esta casa en agosto de 2021… ha habido mucha polémica y no sabemos si quieres aprovechar para aclarar que no era Clara Chía. Se está comentando que es Ana Tormo, una empleada de tu empresa, que no es Clara porque es el 15 de agosto de 2021″, dicen los reporteros, quienes acercan sus micrófonos a la ventana del auto sin obtener respuesta.

A pesar de la ola de preguntas que surgieron, Gerard Piqué prefirió mantener silencio, seguir mirando su celular y nunca girar su cabeza hacia las cámaras, evitando el contacto con la prensa internacional.

“¿A Shakira le han sentado mal esas imágenes? ¿Se comunicó contigo para pedirte una explicación? (…) Ha habido rumores de que Clara está embarazada y que, además, ustedes están pasando por un mal momento. ¿Quieres decir algo al respecto?”, se escuchó en el clip, a lo que tampoco quiso responder

El exfutbolista hizo caso omiso a todos los temas que salieron a la luz, incluidos los rumores sobre que estaba viendo el perfil de Instagram de Shakira en el vuelo que realizó a Praga con Clara Chía.