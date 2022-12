- Foto: NurPhoto via Getty Images

Piqué fue bombardeado de preguntas sobre video de Clara Chía en casa donde vivía con Shakira; tuvo particular reacción

Gerard Piqué quedó en el blanco de miles de críticas y comentarios en las plataformas digitales luego de que se revelara un inesperado video de 2021 en el que estaba acompañado, supuestamente, por Clara Chía, su actual novia. El deportista realizó una transmisión ‘streaming’ con un amigo y dejó a la vista que se encontraba con aquella mujer en su casa, cuando Shakira estaba de viaje con sus hijos fuera de España.

A pesar de que surgieron distintas versiones sobre este contenido y las situaciones que ocurrieron en el hogar del español y la colombiana, muchos seguidores de la barranquillera y varios medios internacionales aseguran que esta sería la prueba rotunda de que el exfutbolista ya sostenía un romance con la joven de 23 años, a espaldas de la cantante.

Ante el auge que tomó esta controversia, recientemente, Gerard Piqué fue captado por algunos reporteros españoles, quienes se acercaron a él para conocer sus declaraciones sobre este clip. Los periodistas quisieron saber la opinión y la versión del deportista, pero su reaccionó fue determinante y cortante.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un video de CHANCE, de Europa Press, los comunicadores observaron al español al interior de su auto, muy cerca de la casa de Shakira, mientras esperaba a sus hijos, Milan y Sasha. El empresario estaba con las ventanas arriba, recostado en su asiento, observando detenidamente su teléfono móvil.

Los dos reporteros aprovecharon y lanzaron un bombardeo de preguntas a Piqué, centrándose en este comentado video, el viaje que realizó a Praga con Clara Chía y las versiones que involucraban a la pareja sentimental de uno de sus mejores amigos en este lío de 2021. Uno de los paparazi lo interrogó sobre Ana Tormo, de quien se dijo era la mujer en el video que se grabó en la casa de Shakira, mientras que la otra periodista le pidió que aclarara la situación y despejara las dudas que había.

“Hola Gerard, ¿cómo estás? Queríamos preguntarte por las imágenes que salen de esta casa en agosto de 2021…ha habido mucha polémica y no sabemos si quieres aprovechar para aclarar que no era Clara Chía. Se está comentando que es Ana Tormo, una empleada de tu empresa, que no es Clara porque es el 15 de agosto de 2021″, dicen los reporteros, quienes acercan sus micrófonos a la ventana del auto sin obtener respuesta.

A pesar de la ola de preguntas que surgieron, Gerard Piqué prefirió mantener silencio, seguir mirando su celular y nunca girar su cabeza hacia las cámaras, evitando el contacto con la prensa internacional.

“¿A Shakira le han sentado mal esas imágenes? ¿Se comunicó contigo para pedirte una explicación? (…) Ha habido rumores de que Clara está embarazada y que, además, ustedes están pasando por un mal momento ¿Quieres decir algo al respecto?”, se escuchó en el clip, a lo que tampoco quiso responder.

El exfutbolista hizo caso omiso a todos los temas que salieron a la luz, incluido lo que se rumoró sobre que estaba viendo el perfil de Instagram de Shakira en el vuelo que realizó a Praga con Clara Chía.

Shakira sorprendió con reacción a preguntas sobre el video de Piqué y Clara Chía en su casa

Recientemente, Shakira desató una ola de comentarios luego de protagonizar un inesperado momento en un aeropuerto de Barcelona, precisamente cuando regresaba de un viaje. La cantante estaba con sus hijos cuando fue captada por la prensa y algunos fanáticos, quienes se acercaron a ella para saludarla y conversar.

De acuerdo con imágenes que fueron publicadas por CHANCE, de Europa Press, la artista pop llegó al lugar con Milan y Sasha, acompañados de su equipo, mientras se dirigían a un auto que los esperaba en la calle. Cuando se acercó a los paparazzis y reporteros, el tema de su expareja y la joven española salió a flote.

Según se apreció en las imágenes, Jordi Martin, que estaba presente en el lugar, interrogó a Shakira por este video de 2021, buscando saber si ya lo había visto o si era un total desconocimiento para ella. La colombiana reaccionó de una forma particular, esquivando la pregunta y girándose a firmar autógrafos, tomarse fotos con los fans y subirse al vehículo.

“Shakira: ¿eres conocedora de las imágenes que han salido del 15 de agosto de 2021?”, dijo el reportero español, que se ha encargado de revelar detalles sobre la relación de la cantante y el exdefensa del FC Barcelona.

El silencio fue la respuesta por la que optó la colombiana, desligándose de dar declaraciones con respecto a este sorpresivo video que aún despierta interés en los medios.