Shakira, hace un año, envió amoroso mensaje a Piqué mientras él metía a Clara Chía en la casa que vivían

Gerard Piqué, recientemente, quedó en el centro de una fuerte polémica en los medios internacionales luego de que saliera a la luz un inesperado video en el que se demostraría que su cercanía con Clara Chía, su actual novia, venía desde hace varios años. Una transmisión de ‘streaming’ fue la prueba reina con la que algunos periodistas y fanáticos confirmarían que el romance entre la pareja no era un secreto para el círculo social del deportista.

De acuerdo con lo que se reveló, el exfutbolista se encontraba en un diálogo con Ibai Llanos, uno de sus amigos más cercanos, con quien en el pasado ya había hecho estos videos en vivo. El exintegrante del FC Barcelona dejó a la vista imágenes en las que se observó la presencia de su actual compañera sentimental, quien recorrió la casa como si la conociera a la perfección.

Lo particular de este clip es que se grabó el 15 de agosto de 2021, aun cuando Shakira y Piqué sostenían una relación amorosa. La cantante barranquillera no se encontraba en la casa, ubicada en Barcelona, por lo que no se le vio en este espacio digital.

No obstante, el deportista español realizó una fiesta en su hogar para celebrar la victoria de su equipo catalán en aquel momento, por lo que invitó a varios de sus amigos. El medio Socialité, de Telecinco, compartió un curioso video en el que mencionó el comportamiento de Clara Chía en la casa, además de unas palabras que envió la artista pop cuando se encontraba lejos de su novio.

El programa de entretenimiento puntualizó en una publicación que hizo Shakira el 15 de agosto de 2021 a través de su cuenta oficial de Instagram, donde felicitó y dedicó unas amorosas palabras al empresario catalán. La colombiana subió una foto de su pareja en el partido, señalando lo orgullosa que estaba del desempeño que tenía él en el campo de juego.

“Muy orgullosa de ti @3gerardpique! ¡Tu equipo, tu club, así como nosotros, tu familia, siempre contamos contigo cuando más te necesitamos!”, se lee en el post que aun está visible en el perfil de la celebridad, el cual llegó mientras el exjugador disfrutaba de aquel festejo.

De igual manera, Socialité relató un poco de lo que se detalló en la grabación, enfatizando en que Clara Chía ya tenía mucha confianza en esta casa por el recorrido que hace por algunas habitaciones y la puerta de ingreso.

“Estas imágenes confirman que en agosto del año pasado, Clara ya tenía la confianza con Gerard para andar en chándal por su casa mientras Shakira estaba de viaje con sus hijos”, se escucha en el post.

En el mismo reportaje, el medio presentó fragmentos en los que se aprecia la interacción de la pareja en dicho espacio, al punto de que la joven de 23 años fue quien lo ayudó a solucionar problemas con el audio y se encargó de recibir a las visitas.

“Piqué llama a Clara para que le ayude con sus problemas de audio. Ella pasa por detrás”, dice la voz en off.

Sin embargo, lo que muchos destacaron de esta transmisión es que el español afirma que se encuentra muy bien en temas familiares con Shakira y sus hijos. “La verdad que estoy muy bien, a nivel familiar muy bien”, señaló.

Estos videos le dieron la vuelta a las redes sociales, por lo que distintos usuarios dieron sus opiniones y compartieron los clips en los que se ve a la catalana en la casa en la que vivió Shakira con Piqué durante varios años.