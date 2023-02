Mauro Urquijo dio detalles de cómo va su relación con María Gabriela Isler: “perfectamente, excelente”

Desde que Mauro Urquijo reapareció en el mundo de la farándula y el entretenimiento nacional, y anunció su amorío y luego compromiso con la modelo María Gabriela Isler, se ha mantenido en los titulares de todos los medios, pues esta historia ha tenido todos los ingredientes de una telenovela mexicana que se mezcla entre lo clásico y lo contemporáneo: identidades de género diversas, enfermedades extrañas, supuestos altibajos económicos, supuestas separaciones y mucho más.

Todo esto ha terminado en historias y relatos farandulescos que los mismos protagonistas han contado, escrito y transmitido, como lo último que se supo gracias a una dinámica de preguntas que hizo Urquijo en su cuenta oficial de Instagram, en la que supuestamente les respondió sin tapujos a sus seguidores todo lo que le cuestionaban.

Mauro Urquijo y María Gabriela Isler. - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: mauro_21urquijo68

En una de esas preguntas surgió el tema de su esposa con la siguiente cuestión: “¿cómo vas con tu esposa?”, luego de que la misma Isler saliera hace poco en las redes sociales diciendo que Mauricio la había dejado sin decir absolutamente nada, para luego descrestar a sus seguidores apareciendo juntos, de nuevo, como si no hubiera sucedido ninguna ruptura. Por eso, muchos aún tienen la duda de si en efecto la pareja sigue sólida como se muestran en ciertas ocasiones, o la verdad está maquillada con fotos producidas y falsas.

“Perfectamente, excelente”, respondió Mauricio con una imagen suya junto a su esposa muy sonrientes, historia que ya le ha dado la vuelta a toda la red social gracias a que algunas cuentas como Rastreando famosos, la han recopilado y compartido, dándolea la oportunidad a los usuarios para que opinen sobre el tema.

“Chévere y todo, lástima que sea ella quien responda las preguntas 😂”, “Tan bonito que habla de ella misma😂😂”, “Jajajajajajaj todo lo responde ella o elle”, “Que me den la receta de ese amarre”, “Pobre hombre, él no está en sus cabales ...😢”, “Ok, Gaby, nos queda claro tus respuestas... Y tus preguntas también 🤣🤣🤣”, “Claramente es ella quien responde 🤭”, “No sé, pero me da la impresión que las respuestas fueron escritas por la mujer”, son los comentarios que se leen en Instagram, que todos apuntan a que es María Gabriela quien ingresa al perfil de Mauricio y responde preguntas que supuestamente ella misma hizo desde su propia cuenta.

La pareja se separó y la mujer no sabe nada sobre él. - Foto: Instagram: @lasirenacolombiana

Mauro Urquijo y María Gabriela Isler se casarán por segunda vez en Santa Marta

Recientemente se reveló que Mauro y Gabriela decidieron retomar su relación. En el programa La red, la mujer manifestó la presión que el actor tuvo para finalizar su relación. “Le llenaron la cabeza de ideas por vivir con una mujer trans sin que él fuera gay”, aseveró la mujer.

En ese sentido, la pareja del reconocido actor manifestó que era muy difícil porque él mismo se cuestionaba sobre su inclinación sexual al estar con una mujer trans. “‘Estoy con una mujer trans y yo soy heterosexual al cien por ciento’”, apuntó Isler sobre lo que pensaba Urquijo recientemente y que los llevó al finalizar su relación.

Luego de meses de separación y como motivo de su reconciliación, ellos optarán por ir al altar por segunda vez, con el fin de renovar sus votos y marcar la segunda etapa de dicha unión. La información fue confirmada por el programa de entretenimiento La red, cuando el presentador Frank Solano contó que el matrimonio se llevará a cabo en Santa Marta, ciudad en la que la pareja vivió por varios años.

Mauro Urquijo - Foto: Instagram @mauro_21urquijo68

La fecha exacta de la boda no fue revelada, pero sí se pudo conocer que se llevará a cabo en el mes de diciembre; por ende, la pareja y los organizadores están corriendo para que la boda supere las expectativas de estos enamorados. El presentador dio más detalles de la unión y reveló que esta tendrá una temática mediterránea. “Algo distinto, que tenga mucho que ver con la naturaleza”, dijo el presentador.