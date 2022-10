Foto | Mauro Urquijo estaba junto a su ex en reconocido bar tras explosivas revelaciones

Mauricio Urquijo, que ha trabajado en numerosas producciones nacionales, volvió a convertirse esta semana en tendencia en las redes sociales debido a las últimas declaraciones que dio María Gabriela Ísler, con quien estuvo casado por más de dos años.

Tras varias indirectas del actor sobre su orientación sexual, la mujer decidió romper el silencio hace unos días y habló en el programa Lo sé todo (canal Uno) con respecto a su separación. Asimismo, reveló algunas intimidades de la pareja.

“Me duele el desagradecimiento. Estuve las 24 horas del día protegiéndolo. Cuando se enfermaba, a quien veía era a mí. Dormía abrazada con él. Me tocaba despertarme a las 5 a. m. para llevarlo al baño. En la noche le quitaba el suero. Yo era quien lo bañaba. Cuando hacía sus necesidades, yo lo limpiaba”, precisó.

Luego, añadió: “Muchas veces yo hablé con él del tema y decía que no era gay, sino 100 % heterosexual. Pero que estaba conmigo porque era una mujer guapa, bonita. Me duele horrible porque siento que fui utilizada. No estamos hablando de un género, estamos hablando de un sentimiento”.

Pese a estas explosivas declaraciones, el reconocido actor y la modelo colombiana todavía tendrían algún vínculo sentimental y fueron pillados esta semana en un exclusivo bar, al que habrían llegados juntos.

En la postal, que fue difundida originalmente por el programa de chismes del canal Uno, se puede apreciar que la creadora de contenidos está observando, al parecer, su teléfono celular, mientras el artista la mira fijamente.

“¿Todo fue una mentira? Circulan estas fotografías, donde se ve al actor Mauro Urquijo junto a su expareja, María Gabriela Ísler, después de haber salido ante las cámaras a contar todos los detalles de su supuesta separación”, indicó el espacio televisivo en Instagram.

Tras la viralización de la imagen, la pareja de famosos recibió cientos de comentarios y críticas en las distintas redes sociales. Incluso, muchos internautas señalaron que su divorcio fue una farsa.

“Toca dar de qué hablar, ya se vuelven aburridos”, “ella lo que quiere es ‘show’ y publicidad”, “hay que facturar”, “ese solo quiere fama”, “quieren llamar la atención”, son algunos de los mensajes que escribieron los usuarios.

Cabe recordar que la mujer también contó que su exesposo y su exsuegra la acusaron en repetidas oportunidades de haberle sido infiel con otros hombres, además de recibir calificativos despectivos.

Adicionalmente, la modelo aseguró que Urquijo llegó a decirle “prostituta”, sin pensar en cuánto podía lastimarla y ofenderla, por lo cual enfatizó en que por ese tipo de cosas ya no estaba enamorada del actor.

“Él tiene metido en su cabeza que yo soy una prostituta y que el nivel de vida que yo me doy me lo dan los hombres con los que supuestamente salgo. Que me muestren las evidencias. Nunca he salido con algún hombre por plata. Mauro sabe todo el sacrificio que yo hacía en Santa Marta con el negocio, mi mamá me mandaba plata desde Panamá. Él sabe quién es mi familia”, concluyó.

María Gabriela Ísler y Mauro Urquijo, sin duda alguna, se convirtieron en una de las parejas más polémicas y controversiales de la farándula nacional, debido al inesperado vínculo que crearon años atrás.