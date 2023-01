María Gabriela Ísler respondió ante curiosa inquietud sobre su relación con Mauro Urquijo

Desde el inicio de la relación entre Mauro Urquijo y María Gabriela Ísler, varias polémicas los han rodeado, como el recordado inconveniente que tuvieron en el hotel en el que se habían hospedado mientras se casaban y por el que tuvieron que salir por la puerta pequeña porque no tenían dinero para pagar.

Otro de los temas que también generó gran controversia en su momento fue cuando el público se enteró de que el actor estaba saliendo con una mujer trans, aunque a él nunca le importaron los comentarios y siempre le demostró su amor.

En octubre, la pareja anunció que le dieron una segunda oportunidad al amor. - Foto: Instagram: @maurourquijoactor47

Aunque durante unos meses se habló mucho de su separación, en la que incluso entre los dos se enviaron fuertes comentarios, hace unas semanas, luego de una reconciliación, la pareja regresó a vivir su idilio de amor.

Cabe resaltar que ellos tuvieron un encuentro de casualidad en una discoteca en la ciudad de Villavicencio el pasado 16 de septiembre y desde allí iniciaron las conversaciones que hicieron que Urquijo y Gabriela ya estén conviviendo nuevamente en Bogotá.

Dentro de lo que ambos expusieron dentro del programa de televisión La Red, la mujer agregó: “Mauro se está portando bien. Hay reconciliación. Lo amo muchísimo y si lo perdoné fue porque el amor quedó abierto”.

Desde que se dio a conocer la relación, uno de los temas que más se preguntaron los seguidores de Mauro era sobre la sexualidad de él, sobre si sería gay o no. Duda que hasta el día de hoy continúa, aunque recientemente Gabriela habló del tema en medio de una entrevista que concedió a Tropicana.

Cuando la pareja se separó, ventiló algunas cosas íntimas de su relación - Foto: Instagram: @lasirenacolombiana

A la pregunta sobre si Mauro es gay, Isler respondió que no, porque él no salía con un hombre, sino que estaba con ella, que era toda una mujer.

“Mauro no es gay porque yo ante la sociedad y ante el público me visualizo como una mujer. Las actitudes son de mujer y los pensamientos son de mujer. Entonces, no es gay... Gay sería si se enamora de un hombre, con barba y sin cirugías, ahí sí sería gay (...) Estar con una mujer trans no es ser gay, para nada”, mencionó Gabriela en la entrevista.

Anteriormente, ella había manifestado que el fin de su relación se dio por la presión que el actor tuvo. “Le llenaron la cabeza de ideas por vivir con una mujer trans sin que él fuera gay”.

En ese sentido, la pareja del reconocido actor manifestó que era muy difícil porque él mismo se cuestionaba sobre su inclinación sexual al estar con una mujer trans.

“‘Estoy con una mujer trans y yo soy heterosexual al cien por ciento’”, apuntó Ísler sobre lo que pensaba Urquijo y que los llevó a destapar algunas cosas íntimas como pareja.

Ahora, luego de meses de separación y como motivo de su reconciliación, ellos optarán por ir al altar por segunda vez, con el fin de renovar sus votos y marcar la segunda etapa de dicha unión.

La información fue confirmada por el programa de entretenimiento La red, el presentador Frank Solano contó que el matrimonio se llevará a cabo en Santa Marta, ciudad en la que la pareja vivió por varios años.

Ahora están juntos y han aclarado lo sucedido - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: mauro_21urquijo68

La relación de este par comenzó en el año 2019; además, en medio de esta unión, ya hay un matrimonio, que se llevó a cabo cinco meses después de que la pareja empezará a salir, este se celebró con una mega fiesta.

Para ese momento, la pareja vivía en Santa Marta y en esa ciudad se llevó a cabo la primera ceremonia; allí, el actor y su esposa sorprendieron a sus invitados con un baile que prepararon durante varios meses atrás.