Esto es lo que les depara a Shakira y a Piqué, según su signo zodiacal

Cada signo zodiacal tiene características diferentes y esto hace que la personalidad de las personas sea diferente, además de sus gustos, las pasiones y otros intereses que puedan tener. En el caso de Shakira y Gerard Piqué, que cumplen años el mismo día, este 2 de febrero, los rige el signo Acuario.

La cantante y el exfutbolista le celebraron los ocho años a su hijo menor. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Según la astrología, quienes nacieron en este mes de febrero son muy inteligentes, les gusta mucho usar su imaginación, son espontáneos y bastante sinceros. Cabe resaltar que Shakira ha demostrado abiertamente cómo se siente por medio de sus más recientes lanzamientos musicales.

La astróloga Esperanza García dijo en el diario La Verdad que algunos cambios en la vida de estas dos celebridades van a surgir, pero tendrán que seguir enfrentando algunos problemas como tener que verse por el tema legal de sus hijos.

Respecto a lo económico, Shakira tiene una situación de deuda con la Fiscalía española, pero se dijo que este año será muy fogoso en cuanto a dinero y no tendrá más inconvenientes con ello. Cosa que ha demostrado con el lanzamiento de su canción con Bizarrap, pues se ha posicionado en los primeros lugares y esto hace que la colombiana tenga ingresos cada día.

Para Gerard Piqué se auguran buenos resultados con su empresa Kosmos y en los proyectos que emprenda durante 2023. Se ha dicho que está planeando próximamente casarse con su actual pareja Clara Chía, pero esto aún no está confirmado.

Recientemente Gerard Piqué compartió una foto con su nueva pareja. - Foto: Instagram

Por ahora, la expareja deberá seguir con sus caminos y los fanáticos continuarán al tanto de cada nuevo detalle que salga sobre ellos, puesto que se han visto involucrados los padres de Piqué, la madre de Clara Chía, el hermano de Shakira, sus hijos, etc.

Marco Antonio Solís lanzó crítica a Shakira por su canción junto a Bizarrap

La cantante colombiana Shakira realizó junto al productor argentino Bizarrap una canción donde le ‘dio con toda’ a su exesposo, el español Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena; tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú”, se escucha cantar a Shakira en una parte de la canción que acumula, por el momento, más de 250 millones de reproducciones, tan solo en YouTube.

Teniendo en cuenta la acogida que ha tenido la canción de Shakira junto a Bizarrap a nivel mundial, quien recientemente se pronunció fue el cantante mexicano Marco Antonio Solís.

El artista, quien se ha ganado el cariño del público con temas como Tu cárcel y Si no te hubieras ido, cuestionó la canción en la que Shakira hizo catarsis frente a su historia con el exfutbolista español Piqué, el padre de sus dos hijos.

Durante una conferencia de prensa que ofreció, Solís dijo que, en lo personal, no ventilaría algo de esa manera.

“Híjole, en mi caso personal, yo no lo ventilaría de esa manera, me cuesta eso, pero lo admiro. Digo, usan la mercadotecnia y, además, lo hacen bien. Son canciones válidas porque mucha gente sufre esa situación, les pasa en la vida diaria y es una forma de encontrar una plataforma para decir ‘esto me pasa a mí también’”, indicó el artista.

Marco Antonio Solís y Shakira - Foto: Cuenta en YouTube @Shakira y Getty Images, respectivamente.

No obstante, destacó que muchas mujeres se han sentido identificadas con la canción de la artista colombiana. “Lo que le pasó a Shakira, imagínate cuántas mujeres no se identifican. Pero yo, personalmente, no sé si lo haría, no es mi perfil”, agregó.

En días pasados, Shaila Dúrcal, hija de la cantante fallecida Rocío Dúrcal, se mostró a favor del exjugador Piqué. Lo hizo en medio en un programa de televisión español titulado ‘Plan de tarde’. Shaila consideró que no era correcto exponer la vida privada en una canción, como según ella lo hizo la cantante colombiana Shakira.

“Me ha caído bien lo del Twingo (...) He tenido una educación, que mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar. Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto (Music Session # 53), a mí personalmente no me gusta”, dijo.

Entretanto, Carmen Morales, hermana de Shaila, se mostró a favor de Shakira. “A mí me ha encantado, es una mujer empoderada que tiene todo el derecho de quejarse”, dijo puntualmente Carmen.