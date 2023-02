Foto | Clara Chía supera a Shakira y toma drástica decisión; Piqué tiene que ver

La colaboración entre Shakira y Bizarrap, que superó las 200 millones de reproducciones en YouTube, no solo convirtió a Gerard Piqué en el principal foco de los medios internacionales de entretenimiento, sino que también puso en el ojo del huracán a Clara Chía Martí, su nueva novia.

En menos de un año, la catalana ha pasado del absoluto anonimato a tener un impacto mediático enorme por su relación con el exfutbolista. No son pocos los que creen que fue la culpable de la ruptura entre este y la artista barranquillera, por lo que ha recibido cientos ataques en las redes sociales.

Clara Chía ha sido criticada luego del lanzamiento de la última canción de Shakira. - Foto: Captura de pantalla Europa Press - Instagram @shakira

Sin embargo, este miércoles llamó la atención el cambio de actitud de la joven, pues la pareja del exfutbolista se muestra más relajada y sonriente que nunca ante las cámaras, pese a que se conoció que el fin de semana pasada sufrió un supuesto ataque de ansiedad y que llevaba cerca de un mes desaparecida luego de que la barranquillera lanzó la Session # 53.

Chía, de igual manera, decidió irse a vivir de nuevo en el espectacular ático de Piqué en la calle Muntaner, tras varios días refugiada en la casa de sus padres para huir de la presión mediática. Asimismo, Clara parece sentirse cada vez más cómoda.

En imágenes, captadas esta semana por los reporteros de Europa Press, se puede apreciar a la catalana más consciente de la expectación que existe en torno a su persona, y no pudo evitar reírse, en actitud cómplice, con su novio ante las preguntas sobre su supuesto ataque de ansiedad.

Recientemente Gerard Piqué compartió una foto con su nueva pareja. - Foto: Instagram

BARCELONA, SPAIN - JANUARY 15: Gerard Piqué, president of the Kings League, comments on the match live during the third day of the Kings League at Cupra Arena on January 15, 2023 in Barcelona, Spain. (Photo by Cesc Maymo/Getty Images) - Foto: Getty Images/Cesc Maymo

La joven aprovechó el asedio de los medios para desmentir que, al margen de los dardos que Shakira le dedica en su última canción, su relación con el exjugador del Barcelona marcha mejor que nunca.

Esto también lo quiso dejar claro Piqué compartiendo hace unos días su primera imagen junto a la catalana en su cuenta personal de Instagram, dando un paso al frente para mostrar, sin necesidad de palabras, que ya superaron la canción de la colombiana.

Con estas nuevas imágenes de la pareja, abandonando la casa del empresario bastante sonrientes, se confirma que siguen viviendo juntos y que, al margen de rumores y especulaciones –el último, que podrían estar esperando su primer hijo tras ser pillados en una farmacia comprando– están felices.

Jordi Martín, que es uno de los periodistas españoles de entretenimiento más reconocidos, no dejó pasar por alto este hecho y lanzó una nueva revelación con respecto a la vida personal de Clara Chía.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el comunicador aseguró que Shakira no tuvo nada que ver con el supuesto ataque de ansiedad de la joven, como muchos han mencionado. Además, aprovechó el momento para lanzarle una picante pregunta a Gerard Piqué.

Clara Chía y Piqué saliendo de la casa del español. - Foto: Europa Press

Clara Chía se vio sonriente tras su paso por el hospital. - Foto: Europa Press

“La crisis de ansiedad no viene por la canción. Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que Clarita descubrió algo? Próximamente la madre de todas las bombas”, precisó.

Cabe recodar que el reportero ibérico compartió hace unos días el perfil de una joven llamada Julia Puig, quien reside actualmente en Barcelona y es abogada titulada, el cual acompañó con un mensaje bastante diciente, en el que etiquetó a Shakira.

“¿La conoces, Gerard Piqué? Luego que no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima”, fue el texto que escribió el famoso periodista en la publicación, que se convirtió en tendencia.

Jordi ha estado al tanto de lo que pasa con la expareja desde sus inicios. - Foto: Tomada de Instagram @jordimartinpaparazzi y @3gerardpique

Piqué le habría sido infiel a Clara Chía con Julia Puig. - Foto: @3gerardpique-@juliapuiggali

Pese a que eliminó la imagen, el comunicador utilizó el revuelo que causó su post para insinuar que, aparentemente, el empresario habría sostenido un romance con la joven. Sin lugar a dudas, esto generó el interés de una gran cantidad de personas por conocer quién era la abogada.

Muchos internautas, de igual manera, han vinculado a esta mujer como un posible familiar de Ricardo Puig, excompañero de Piqué en el Barcelona, que actualmente juega en el fútbol de Estados Unidos.