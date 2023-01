Clara Chía, la novia de Piqué, estuvo en emergencias. ¿Qué le pasó?

Desde que se dio a conocer la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, por una infidelidad que involucraba a una mujer de 23 años llamada Clara Chía, cada día se conocen más y más detalles de la vida de la joven. Cabe resaltar que ella trabajaba con el exdeportista en su empresa Kosmos y al salir a la luz su romance, se conoció que ya sostenían una relación de más de un año.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían comenzado su relación sentimental desde hace más de un año. - Foto: Instagram: Jordi Martín

Por esta razón, la cantante colombiana decidió componer dos canciones donde hablaba de su situación y lo que había sucedido con su expareja. Pero no bastó con decirle unas cuantas verdades a él, sino que en su último lanzamiento musical, llamado ‘BZRP Music Sessions # 53′ junto a Bizarrap, quiso enviar algunas indirectas a Clara Chía.

En su momento se dijo que la actual pareja había tenido discusiones por este tema musical, puesto que en una de las frases dice: “Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliquеs’”, razón por la cual se rumoró que Piqué le habría pedido volver a Shakira, pero ella le dijo que no y esto desató la furia de la joven.

La cantante estrenó su 'Music Session' con Bizarrap y Clara Chía fue protagonista de memes. - Foto: YouTube Bizarrap - Captura de pantalla de Europa press

También se dijo que el español le había sido infiel a su novia con una abogada llamada Julia Puig y que por ello él había decidido publicar una fotografía juntos para desviar los rumores. Pero han sido tantos los acontecimientos que ha tenido que enfrentar Clara que terminó en urgencias en un hospital de Barcelona.

Según las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, dijeron en su pódcast Mamarazzis, que Clara Chía debió ser llevada al Hospital Quirónsalud, porque sufrió un ataque de ansiedad y se encuentra bajo supervisión médica para saber por qué se le desarrollan estos episodios y qué hacer para controlarlos.

Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué. - Foto: Instagram

Se conocen nuevos detalles de la vida privada de la actual pareja de Gerard Piqué, Clara Chía

Clara Chía es el nombre de una joven española que ha estado en la mira de la prensa a nivel internacional, luego de que se conociera que sostiene una relación sentimental con el exdefensa del Barcelona F. C. Gerard Piqué. Cabe mencionar que se especula que esta fue amante del exfutbolista, mientras él sostenía una relación sentimental con la cantante colombiana Shakira.

Sobre el pasado de Clara Chía se conoce poco; sin embargo, hay quienes han especulado que proviene de una familia adinerada, como hay quienes han dicho que no es del todo cierto. Lo real –en medio de todas estas especulaciones– es que la mujer está bien rodeada, es decir, tiene relación con personas de la élite.

Según el portal Nueva Mujer, la novia del exfutbolista estudió en centros educativos de gran prestigio de Barcelona, como La Escola Frederic Mistral y el Escola Costa i Lloberay, así como la Escola Lleó XIII.

Según el medio, “todos ellos son de muy alto nivel académico y el último es uno de los lugares en los que suelen formarse muchos deportistas o los hijos de importantes personalidades como los del entrenador de fútbol Pep Guardiola y de Manel Fuentes, periodista y presentador de Antena 3″.

¿Quién era el exnovio de Clara Chía?

Jordi Martin es un paparazi y periodista español que ha seguido todos los detalles de la relación entre Shakira y Gerard Piqué; además, ha revelado detalles inéditos de su separación. Meses atrás, el comunicador reveló como primicia en el programa El gordo y la flaca quién era el exnovio de la actual pareja de Piqué, Clara chía.

En medio de estas revelaciones, se conoció que la expareja de Clara Chía era muy cercana al círculo social de Piqué; incluso, el joven trabajaba para la empresa del exjugador de fútbol, motivo por el cual habría sido despedido por Piqué, para que este luego pudiese contratar a Clara Chía.

Clara Chía y Piqué destaparon su noviazgo en agosto pasado. Desde entonces el acoso de la prensa y de los ‘shakilovers’ en redes sociales ha sido un dolor de cabeza para la pareja. - Foto: getty images

“Piqué tiene un mejor amigo. Clara era la novia del hermano de ese amigo de Piqué. Desde que se conocieron, quedó flechado por la chica. Intercambiaron teléfonos, en un principio se vieron a escondidas. Acto seguido no solo le quita la novia al hermano de su mejor amigo, sino que lo despide de Kosmos y contrata a la chica (Clara Chía). Esta relación no solo comenzó engañando a Shakira, sino también al pobre novio de Clara”.

Pero los detalles sobre este amorío entre Clara Chía y Pique no quedan aquí; el programa La red del canal Caracol habló con Fernando J. Lumbreras, quien reveló otros detalles de la mujer que hoy está en boca de todo mundo, por cuenta de la separación de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué.

De acuerdo con Lumbreras, la primera aparición pública de Clara Chía y Gerard Piqué fue en la boda de Alberto Pedret, en el mes de agosto de 2022, dos meses después de anunciar su separación con la artista colombiana.

“La historia de Clara Chía empieza como la de una muchacha de un barrio de Barcelona; empezó a estudiar Administración y Relaciones Públicas, y para ganarse la vida y no depender de sus padres decidió trabajar por la noche en un bar en un barrio de estrato alto de la ciudad. Allí conoció al hoy exjugador de FC Barcelona, se volvió amiga de él, de su novia y varias personas del círculo del jugador, y estas le presentaron a Piqué”.

Con el paso del tiempo, la persecución de la prensa fue aumentando hasta que los rumores estallaron en su contra y, por ello, Chía cerró sus redes sociales. Sin embargo, al poco tiempo se conoció que estaba trabajando con Kosmos, la empresa de eventos deportivos de Pique.

“Gerard Piqué empieza a verse con Clara en varias ocasiones, y le pide trabajar con él, le da su currículum y él decide contratarla”, explica Lumbreras.