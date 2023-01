¿Clara Chía está embarazada? Esta foto desató los rumores

Clara Chía es un nombre que recientemente se ha vuelto famoso, gracias a que la joven es la actual pareja del exjugador de fútbol profesional Gerard Piqué, quien se separó de la cantante colombiana Shakira hace algunos meses.

Varios medios y personajes importantes que cubren la farándula española han especulado que la culminación de la relación se dio porque Piqué le fue infiel a la artista barranquillera, en varias oportunidades; incluso, se especula que una de sus amantes fue Clara Chía, quien trabaja para la compañía que fundó el defensa del Barcelona F.C.

En medio de todo este revuelo mediático se ha especulado en varias ocasiones que Chía estaría esperando un hijo de Piqué. Los rumores volvieron a ser tendencia nuevamente luego de que la pareja fuese fotografiada en una droguería; es por esto que varios seguidores de la polémica pareja se preguntaron si Clara estaría enferma o comprando una prueba de embarazo.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían comenzado su relación sentimental desde hace más de un año. - Foto: Instagram: Jordi Martín

Pese a las especulaciones, el programa ‘Chisme, no like’, fue más allá y aseguró que la pareja se detuvo en una farmacia, y que allí habrían estado comprando una prueba de embarazo. Es por esto que el medio se ha atrevido a especular que detrás de la publicación de la foto que compartió Gerard Piqué en su cuenta personal de Instagram, en compañía de Clara Chía, podría estar el hecho de que se convirtieran en padres.

Shakira tendrá una exposición interactiva sobre su legado musical en Museo de los Grammy

Shakira no para de dar buenas noticias y sigue demostrando que ‘las mujeres no lloran, las mujeres facturan’. El próximo 4 de marzo, el Museo de los Grammy, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos, inaugurará Shakira: The Grammy Museum Experience, una muestra interactiva sobre la trayectoria musical de la colombiana.

La muestra incluirá objetos de su archivo personal, tres películas y un espacio inmersivo inspirado en su gira El Dorado, la sexta gira mundial de la cantante y compositora barranquillera, realizada en apoyo a su undécimo álbum de estudio, El Dorado, editado en 2017.

Como se recordará, dicha gira incluyó un total de 54 espectáculos y recorrió Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica. La gira comenzó el 3 de junio de 2018 en Hamburgo, Alemania, y finalizó el 3 de noviembre en Bogotá, Colombia, en simultáneo con el lanzamiento del videoclip de Nada.

“Es un honor exponer el recorrido de mi carrera en el Museo de los Grammy. (...) Estas piezas son testimonio de tantos momentos imborrables que aprecio y estoy muy contenta de poder revivirlos”, afirmó la artista colombiana en un comunicado de prensa emitido por la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

Shakira aún reside en Barcelona, junto con sus dos hijos. - Foto: Europa Press

La institución, organizadora de los prestigiosos premios Grammy que se entregan anualmente, detalló que Shakira: The Grammy Museum Experience busca explorar el legado de la cantautora desde sus orígenes como exponente del rock latino hasta convertirse en una luminosa superestrella en otros géneros como la bachata y el reguetón.

“Shakira ha descubierto la manera de seguir evolucionando como artista a la vez que su amplio público no deja de crecer”, aseguró el vicepresidente de Asuntos de Curación del Museo de los Grammy, Jasen Emons, ante el lanzamiento.

Los españoles no olvidan que cuando Shakira comenzó su romance con Piqué aún era, oficialmente, pareja de Antonio de la Rúa, con quien terminó en 2011. - Foto: afp

La muestra

‘Shakira: The Grammy Museum Experience’ se exhibirá de manera permanente en una galería dedicada a la música latina y presentará cuarenta objetos del archivo personal de la colombiana, como los dos vestuarios que lució durante su actuación en el Super Bowl de 2020, junto a Jennifer López, y hasta su guitarra eléctrica Gibson Firebird, que está cubierta por 70.000 cristales Swarovski negros.

Asimismo, también se expondrán varios de los cuadernos donde compone sus canciones y tres películas originales grabadas durante los tours que la ganadora de trece Latin Grammy y tres Grammy estadounidenses realizó en distintas partes del mundo.