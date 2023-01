¿Por qué Amanda Dudamel, Miss Venezuela, no abrazó a R’Bonney Gabriel cuando ganó Miss Universo?

Miss Universo quedó como protagonista de una serie de noticias en los medios internacionales, debido al inesperado resultado que arrojó en la noche final. Pese a los comentarios y los listados que surgieron en plataformas digitales con respecto a las favoritas, R’Bonney Gabriel, Miss USA, terminó recibiendo la corona del certamen de belleza.

Las tres finalistas en la última ronda de la 71a edición de Miss Universo en Nueva Orleans, el 14 de enero de 2023. De izquierda a derecha, Miss Venezuela Amanda Dudamel, Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel y Miss República Dominicana Andreína Martínez. - Foto: AP

No obstante, una de las que más sonó para quedarse con el premio y la victoria de esta edición fue Amanda Dudamel, Miss Venezuela, quien quedó de segundo lugar. La latina se ubicó como la virreina de Miss Universo 2022, despertando opiniones y controversia por detalles que quedaron plasmados en la ceremonia.

Miss Venezuela contó un detalle de su rostro que fue atendido por un especialista, tiempo antes de ir a Miss Universo. - Foto: Captura de pantalla YouTube Miss Universe

Según se mencionó en las redes sociales y la prensa rosa, Amanda Dudamel generó todo tipo de reacciones en los seguidores del concurso de belleza, debido a un supuesto gesto que tuvo con su compañera de escenario al momento de revelar quién era la ganadora. Las especulaciones apuntaron a que la venezolana no quiso abrazar a su colega, por lo que se retiró una vez le entregaron el ramo de flores.

Sin embargo, pese a estas versiones que circularon basándose en un video de la coronación, la representante de Venezuela decidió romper el silencio en una entrevista y aclarar cómo pasó todo. La diseñadora de modas fue enfática en cómo sucedió y cuál fue el impacto que quedó en ambas al recibir la lectura del resultado.

Amanda Dudamel, en conversación con La mesa caliente, afirmó que nunca fue su intención dejar de abrazar a R’Bonney Gabriel, ya que todo fue culpa de la emoción y la confusión que se generó entre ambas. La latina indicó que cuando se reveló que la joven estadounidense era la ganadora, las integrantes de la organización las apartaron y no les permitieron celebrar el triunfo.

La reina de belleza relató cómo sucedió todo una vez se reveló que la ganadora era Miss USA. - Foto: YouTube Amanda Dudamel Newman

La venezolana fue clara en que recibió el ramo de flores, pero las mujeres que las acompañaron la retiraron del espacio, moviéndola para la parte de atrás. Allí fue cuando se lamentó no poder abrazar a Gabriel, quien ya tenía la corona puesta y no lograba salir de la sorpresa que le causó la noticia.

A pesar de que oyeron: ‘Miss USA’, ambas se sintieron confundidas al no saber con claridad si correspondía a la ganadora o a la segunda. “Y llegaron los de la organización y nos dijeron, ‘Miss USA tú eres la ganadora’, y a mí me echaron un poco hacia atrás. Lamento no haberla podido abrazar, realmente somos muy amigas y me hubiese gustado darle ese abrazo de felicitación”, afirmó.

Miss USA, R'Bonney Gabriel, cuando recibió el premio en Miss Universo. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) - Foto: AFP

De igual forma, la joven justificó que esta reacción venía de la mano con lo asombradas y pasmadas que estuvieron las dos, mirándose mutuamente y diciéndose entre labios que no sabían qué sucedía con el anuncio.

“Y cuando llegamos ahí, yo lo primero que le dije fue, ‘llegamos al poder’. Yo sentía que había respondido muy bien y me había sentido muy bien en el escenario, pero ahí me puse en manos de Dios, así como lo hice apenas empezó el show, porque en la preliminar yo todavía estaba un poquito fría”, indicó Dudamel.

Sin embargo, pese a las declaraciones que dio la latina en el programa de entretenimiento, el portal El Universo reseñó sobre la cábala de las manos arriba, el cual también despertó curiosidad entre los televidentes y seguidores de la organización. El medio indicó que usuarios en redes sociales se percataron de una ‘lucha’ amistosa entre las candidatas al momento de juntarse para conocer el resultado final.

De acuerdo con las imágenes oficiales de la velada, Miss USA fue la primera en agarrar de las manos a Miss Venezuela, ubicando sus extremidades sobre las de la latina. No obstante, Dudamel intenta cambiar la posición, recibiendo la negativa de su colega.

Miss Venezuela, Amanda Dudamel. - Foto: AP

Al final, tras quedar las manos de Amanda Dudamel debajo de las R’Bonney Gabriel, este pequeño detalle entre las concursantes causó alboroto, debido a que hay una superstición que rodea la decisión final donde se afirma que la candidata con la manos arriba es quien se lleva la corona.