¿Quién es el hombre que se robó el corazón de Amanda Dudamel, virreina en Miss Universo?

Después de su participación en Miss Universo 2023, Amanda Dudamel ha dado mucho de qué hablar. No solo fue virreina, sino que se ganó el cariño de la gente de Venezuela y otras partes del mundo.

La representante del vecino país sigue disfrutando el fruto de su éxito en el certamen de belleza más importante del mundo y en sus redes sociales siempre ha dedicado palabras de agradecimiento a personas que la apoyaron a realizar su más grande sueño.

Miss Venezuela Amanda Dudamel reacts after being selected as one of the final three contestants in the final round of the 71st Miss Universe Beauty Pageant in New Orleans, Saturday, Jan. 14, 2023. (AP Photo/Gerald Herbert) - Foto: AP

Una de esas personas fue su pareja, el hombre que conquistó su corazón. La joven de 23 venezolana dedicó unas emotivas palabras a su novio, y además, aprovechó para presentarlo públicamente a sus seguidores; fue quien estuvo a su lado desde New Orleans.

“A través de altibajos, calma y tormentas, paz y ruido! ¡Pase lo que pase, siempre has estado ahí! Más que una pareja, somos un gran equipo. Gracias por darlo todo para dar estos grandes pasos juntos y enfrentar cualquier desafío que la vida nos pueda presentar. ¡Te amo hasta el universo y de regreso!”, escribió Dudamel en Instagram.

Amanda Dudamel y Daniel Roa Farías se conocieron desde muy jóvenes. - Foto: Tomada de Instagram @amandadudamel

Pues bien, esa publicación despertó la curiosidad de muchos que se preguntan: ¿quién es la pareja de la virreina universal? Se trata de Daniel Roa Farías, de 26 años, también venezolano. Aunque para muchos su nombre “no suena” en el mundo del entretenimiento, ha representado a su país en torneos de tenis.

Ambos se conocen desde que ella tenía 13 años y él 15. A pesar de su juventud, esto no ha sido impedimento para llevar una relación estable y duradera.

“Estudiamos en el mismo colegio, le di clases de tenis y el primer día me enamoré”, contó el joven Roa en una entrevista con El Universo.

Amanda Dudamel y Daniel Roa Farías - Foto: Tomada de Instagram @amandadudamel

A su vez, reveló que él y la hija de Rafael Dudamel ya han hablado, en varias ocasiones, de matrimonio e incluso han pensado en tener tres o cuatro hijos.

Por su parte, en una entrevista en People en Español, Dudamel también dio algunos detalles de su historia de amor: “Nos conocemos desde que tengo 13 años ¡imagínate! Y tengo 22. Tuve otro novio, una vez que terminamos, pero nunca nos dejamos de hablar; él y yo hemos sido, aparte de novios, mejores amigos y hoy gracias a Dios me acompaña en esta increíble experiencia”.

El recibimiento al volver a Venezuela

Desde el primer segundo en el que ella pisó suelo venezolano junto con su novio Daniel Roa y la gerente de la organización de Miss Venezuela, Nila Silicia, en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Caracas, las personas no dudaron en recibirla como si fuera la verdadera ganadora.

En el aeropuerto la esperaron sus familiares, amigos y algunos seguidores. Las primeras declaraciones que dio en sus redes sociales fueron: “Estoy feliz de estar en Venezuela nuevamente. No saben la ilusión que me hacía estar viniendo de nuevo y compartir con ustedes toda la alegría y orgullo que siento. Porque eso es lo que debemos sentir, alegría de que Venezuela triunfó en Miss Universo”. También manifestó que en la final el país ganó, debido a que se logró el éxito. Asimismo, confirmó que cumplirá la promesa religiosa, la cual era que si triunfaba en la competición, visitaría a la Divina Pastora en el Barquisimeto.

Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel, de espaldas a la cámara en el centro, es abrazada por otras concursantes tras ser coronada Miss Universo en la 71a edición de Miss Universo en Nueva Orleans el sábado 14 de enero de 2023. - Foto: AP

Otro tema que Dudamel habló al arribar a su país fue con respecto a las declaraciones de la madre de Miss Puerto Rico, Olga Cariño, en las redes sociales. Hace algunos días, ella publicó un post en su muro de Facebook en el cual atacaba a Miss Universo, afirmando que hubo un presunto amaño para que su hija no ganará.

Por medio de sus redes sociales, Cariño publicó un extenso mensaje en el que cuestionó al jurado por incluir a Martínez (Miss República Dominicana) en el podio de las finalistas y no a su hija. “República Dominicana solo entró por la gran maestra de la trampa, el trabajo sucio y buscando favoritismo vía acuerdo y el que la conoce sabe de lo que hablo. Miss República Dominicana no era para entrar a ese top 3, lo siento”.

Publicación de la madre de Miss Puerto Rico - Foto: Captura de pantalla de Facebook de la cuenta de Olga Cariño

Adicionalmente, Cariño criticó fuertemente a los organizadores del certamen, poniendo en tela de juicio la elección de R’Bonney: “Qué triste son las injusticias. Qué obvio les quedó. Esta organización jamás será igual que antes o mucho menos prestigiosa. Por lo antes visto, en mi opinión muchas cosas estuvieron de más. Qué triste saber que aparentemente el contrato estipulaba que para esta compraventa la última corona tenía que ser coronada USA sin importar cuál fuese la mejor representación de una verdadera reina”.

Por su parte, lo único que mencionó Dudamel fue “Por allí leí algunos mensajes negativos de la mamá de Miss Puerto Rico, pero no me enfrasco en los malos comentarios que puedan surgir. Miss Puerto Rico subió una foto conmigo después de la noche final, la relación con Ashley perdurará, así como con mis otras compañeras del Miss Universo. En eso es en lo que me quiero enfocar”.