Amanda Dudamel, candidata de Venezuela, en problemas por vestido que utilizó en Miss Universo

La estadounidense R’Bonney Gabriel se coronó el 14 de enero como la mujer más bella, por encima de la venezolana Amanda Dudamel, que quedó como primera finalista, en el certamen de Miss Universo celebrado en Nueva Orleans, Estados Unidos.

Transcurridos pocos días de finalizado el evento de belleza, el diseñador Samy Gicherman acusó de plagio a Amanda Dudamel, por el vestido de gala que utilizó durante la noche final del concurso.

Se trata de un vestido que tenía incrustaciones brillantes de diferentes tonos de azules y dorados, con corte de corazón.

“Primero me quité los lentes y me los volví a poner porque no lo podía creer. Entré en shock, inmediatamente lo critiqué porque yo fui el creador de esta pieza el año pasado y lo veo ahora en la chica que está representando a Venezuela con una pieza que es exactamente igual”, dijo el diseñador Gicherman en entrevista con el programa venezolano ‘El gordo y la flaca’.

De acuerdo con Gicherman, el diseño delantero que utilizó Amanda Dudamel es casi idéntico al confeccionado por él.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Miss Venezuela no guardó silencio y afirmó que tiempo atrás ella misma hizo el diseño de ese vestido y que hasta contaba con los renders digitales.

Miss Venezuela Amanda Dudamel con el vestido que ha generado polémica. - Foto: AP

“Diseñé una exclusiva para Miss Universo. Una colección cápsula de cinco piezas que, además, tiene su parte digital. Yo hice los renders digitales y se produjeron las piezas en físico y todas esas piezas tienen su versión digital exclusiva que pueden encontrar y pueden ver alrededor del mundo”, afirmó.

“Llegamos al poder”: Amanda Dudamel reveló lo que le dijo a R’Bonney Gabriel cuando fue elegida como Miss Universo

Pasados varios días de la ceremonia de coronación de Miss Universo, celebrada en Nueva Orleans, la Miss Venezuela, Amanda Dudamel, confesó lo que le dijo a Miss Estados Unidos cuando ambas se encontraban expectantes de saber quién era la ganadora.

La polémica relacionada con la elección de R’Bonney Gabriel, Miss USA, como la ganadora, sigue dando de qué hablar. Las favoritas para llevarse la corona eran Venezuela y República Dominicana, pero ninguna ganó y la norteamericana fue la vencedora con una amplia votación por parte del jurado.

Miss EE. UU. R'Bonney Gabriel reacciona cuando es coronada Miss Universo. - Foto: AP

Durante la transmisión televisiva del programa La Mesa Caliente, Dudamel fue invitada para hablar sobre su experiencia en el certamen y las impresiones de la elección de su homóloga. Cuando le preguntaron qué le pasó por la cabeza cuando ambas estaban esperando el veredicto del jurado, ella respondió que, en primer lugar, le gustó que ella haya sido la finalista con R’Bonney, debido a que habían compartido mucho tiempo juntas durante la competencia, debido a que por el orden alfabético coincidían y ambas son diseñadoras de moda de profesión.

“Y cuando llegamos ahí, yo lo primero que le dije fue, ‘llegamos al poder’. Yo sentía que había respondido muy bien y me había sentido muy bien en el escenario, pero ahí me puse en manos de Dios, así como lo hice apenas empezó el show, porque en la preliminar yo todavía estaba un poquito fría”, indicó Dudamel al contar lo que experimentó en esos pocos segundos de incertidumbre previos a conocer la nueva Miss Universo.

Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel, de espaldas a la cámara en el centro, es abrazada por otras concursantes tras ser coronada Miss Universo. - Foto: AP

Acto seguido, cuando el jurado confirmó que la norteamericana fue la vencedora, la venezolana describió que ese momento fue extraño para ella, porque ninguna de las dos entendió lo que había pasado. A pesar de que oyeron ‘Miss USA’, ambas se sintieron confundidas al no saber con claridad si correspondía a la ganadora o a la segunda. “Y llegaron los de la organización y nos dijeron, ‘Miss USA tú eres la ganadora’, y a mí me echaron un poco hacia atrás. Lamento no haberla podido abrazar, realmente somos muy amigas y me hubiese gustado darle ese abrazo de felicitación”, afirmó.

Además de expresar lo que sintió, Dudamel aprovechó el momento para afirmar que hasta el momento la organización no le ha ofrecido un contrato oficial, aunque está a la espera. También confesó lo primero que le dijo a Andreína Martínez, Miss República Dominicana. Ambas fueron catalogadas por la prensa como “Las verdaderas reinas”.

Miss Venezuela indicó lo siguiente: “Yo siento que ella estaba muy feliz con el top y ella quería que nos fotografiaran juntas, pues siento que estaba sintiéndose orgullosa de que sabía que más adelante va a poder trabajar con nosotros. Desde el principio supimos que el poder latino iba muy fuerte”. Recientemente, Martínez había estado inmersa en otra controversia, relacionada con Miss Puerto Rico.

Publicación de la madre de Miss Puerto Rico - Foto: Captura de pantalla de Facebook de la cuenta de Olga Cariño

Por medio de sus redes sociales, la madre de la puertorriqueña de Ashley Cariño, Olga Cariño, publicó un extenso mensaje en el que cuestionó al jurado por incluir a Martínez en el podio de las finalistas y no a su hija. “República Dominicana solo entró por la gran maestra de la trampa, el trabajo sucio y buscando favoritismo vía acuerdo y el que la conoce sabe de lo que hablo. Miss República Dominicana no era para entrar a ese top 3, lo siento”.