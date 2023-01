Un artista le hizo a Amanda Dudamel un impresionante mural como agradecimiento

Después de su participación en Miss Universo, Amanda Dudamel ha dado mucho de qué hablar. No solo fue virreina, sino que se ganó el cariño de la gente. Es por eso que un artista quiso plasmarla en un mural.

Dudamel acudió al certamen celebrado en Nueva Orleans el pasado 14 de enero, representando a Venezuela. A pesar de que era una de las favoritas, no se llevó la corona y terminó como primera finalista. Sin embargo, se ganó el cariño del público y se convirtió en un ícono para su país, el cual le ha mostrado más de una prueba de cariño y agradecimiento.

Una de estas fue la que hizo el artista plástico Edgar Lira, quien le hizo a ella un homenaje al pintarla sobre un muro en la ciudad Santa Bárbara de Zulia. Para retratarla en la pared, él se basó en una imagen de cuando ella participó en la competencia preliminar, en la cual lució un vestido verde con bombaches en los hombros.

Miss Venezuela, Amanda Dudamel. - Foto: AP

Cuando terminó la obra de arte, Lira la publicó en sus redes sociales con la leyenda “Mural para nuestra reina espectacular @amandadudamel”. La pieza recorre toda la pared y muestra a Dudamel con el vestido verde; también tiene los brazos juntos, formando una especie de pose. Cabe mencionar que la pintura está dibujada de cintura para arriba, por lo que en la parte posterior hay pintaba una base que dice Miss Venezuela. Asimismo, un detalle llamativo es que detrás de ella aparecen los colores de la bandera de Venezuela junto con su nombre.

Amanda Dudamel y Edgar Lira - Foto: Instagram: @edgaralirart

La respuesta de la virreina no se hizo esperar. Por medio de un comentario (que el pintor dejó anclado) en la publicación, Dudamel escribió “GRACIAAASSSS”. No es la primera vez que Lira pinta a una celebridad, dado que también tiene obras de Karol G, Romeo Santos y Bad Bunny, por mencionar algunos.

El recibimiento al volver a Venezuela

Desde el primer segundo en el que ella pisó suelo venezolano junto con su novio Daniel Roa y la gerente de la organización de Miss Venezuela, Nila Silicia, en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Caracas, las personas no dudaron en recibirla como si fuera la verdadera ganadora.

En el aeropuerto la esperaron sus familiares, amigos y algunos seguidores. Las primeras declaraciones que dio en sus redes sociales fueron: “Estoy feliz de estar en Venezuela nuevamente. No saben la ilusión que me hacía estar viniendo de nuevo y compartir con ustedes toda la alegría y orgullo que siento. Porque eso es lo que debemos sentir, alegría de que Venezuela triunfó en Miss Universo”. También manifestó que en la final el país ganó, debido a que se logró el éxito. Asimismo, confirmó que cumplirá la promesa religiosa, la cual era que si triunfaba en la competición, visitaría a la Divina Pastora en el Barquisimeto.

Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel, de espaldas a la cámara en el centro, es abrazada por otras concursantes tras ser coronada Miss Universo en la 71a edición de Miss Universo en Nueva Orleans el sábado 14 de enero de 2023. - Foto: AP

Otro tema que Dudamel habló al arribar a su país fue con respecto a las declaraciones de la madre de Miss Puerto Rico, Olga Cariño, en las redes sociales. Hace algunos días, ella publicó un post en su muro de Facebook en el cual atacaba a Miss Universo, afirmando que hubo un presunto amaño para que su hija no ganará.

Por medio de sus redes sociales, Cariño publicó un extenso mensaje en el que cuestionó al jurado por incluir a Martínez (Miss República Dominicana) en el podio de las finalistas y no a su hija. “República Dominicana solo entró por la gran maestra de la trampa, el trabajo sucio y buscando favoritismo vía acuerdo y el que la conoce sabe de lo que hablo. Miss República Dominicana no era para entrar a ese top 3, lo siento”.

Publicación de la madre de Miss Puerto Rico - Foto: Captura de pantalla de Facebook de la cuenta de Olga Cariño

Adicionalmente, Cariño criticó fuertemente a los organizadores del certamen, poniendo en tela de juicio la elección de R’Bonney: “Qué triste son las injusticias. Qué obvio les quedó. Esta organización jamás será igual que antes o mucho menos prestigiosa. Por lo antes visto, en mi opinión muchas cosas estuvieron de más. Qué triste saber que aparentemente el contrato estipulaba que para esta compraventa la última corona tenía que ser coronada USA sin importar cuál fuese la mejor representación de una verdadera reina”.

Por su parte, lo único que mencionó Dudamel fue “Por allí leí algunos mensajes negativos de la mamá de Miss Puerto Rico, pero no me enfrasco en los malos comentarios que puedan surgir. Miss Puerto Rico subió una foto conmigo después de la noche final, la relación con Ashley perdurará, así como con mis otras compañeras del Miss Universo. En eso es en lo que me quiero enfocar”.