“Llegamos al poder”: Amanda Dudamel reveló lo que le dijo a R’Bonney Gabriel cuando fue elegida como Miss Universo

Pasados varios días de la ceremonia de coronación de Miss Universo, celebrada en Nueva Orleans, la Miss Venezuela, Amanda Dudamel, confesó lo que le dijo a Miss Estados Unidos cuando ambas se encontraban expectantes de saber quién era la ganadora.

La polémica relacionada con la elección de R’Bonney Gabriel, Miss USA, como la ganadora, sigue dando de qué hablar. Las favoritas para llevarse la corona eran Venezuela y República Dominicana, pero ninguna ganó y la norteamericana fue la vencedora con una amplia votación por parte del jurado.

Miss EE. UU. R'Bonney Gabriel reaccionando al momento de ser coronada como Miss Universo. - Foto: AP

Durante la transmisión televisiva del programa La Mesa Caliente, Dudamel fue invitada para hablar sobre su experiencia en el certamen y las impresiones de la elección de su homóloga. Cuando le preguntaron qué le pasó por la cabeza cuando ambas estaban esperando el veredicto del jurado, ella respondió que, en primer lugar, le gustó que ella haya sido la finalista con R’Bonney, debido a que habían compartido mucho tiempo juntas durante la competencia, debido a que por el orden alfabético coincidían y ambas son diseñadoras de moda de profesión.

“Y cuando llegamos ahí, yo lo primero que le dije fue, ‘llegamos al poder’. Yo sentía que había respondido muy bien y me había sentido muy bien en el escenario, pero ahí me puse en manos de Dios, así como lo hice apenas empezó el show, porque en la preliminar yo todavía estaba un poquito fría”, indicó Dudamel al contar lo que experimentó en esos pocos segundos de incertidumbre previos a conocer la nueva Miss Universo.

Miss Venezuela Amanda Dudamel. (AP Photo/Gerald Herbert) - Foto: AP

Acto seguido, cuando el jurado confirmó que la norteamericana fue la vencedora, la venezolana describió que ese momento fue extraño para ella, porque ninguna de las dos entendió lo que había pasado. A pesar de que oyeron ‘Miss USA’, ambas se sintieron confundidas al no saber con claridad si correspondía a la ganadora o a la segunda. “Y llegaron los de la organización y nos dijeron, ‘Miss USA tú eres la ganadora’, y a mí me echaron un poco hacia atrás. Lamento no haberla podido abrazar, realmente somos muy amigas y me hubiese gustado darle ese abrazo de felicitación”, afirmó.

Además de expresar lo que sintió, Dudamel aprovechó el momento para afirmar que hasta el momento la organización no le ha ofrecido un contrato oficial, aunque está a la espera. También confesó lo primero que le dijo a Andreína Martínez, Miss República Dominicana. Ambas fueron catalogadas por la prensa como “Las verdaderas reinas”.

Miss Venezuela indicó lo siguiente: “Yo siento que ella estaba muy feliz con el top y ella quería que nos fotografiaran juntas, pues siento que estaba sintiéndose orgullosa de que sabía que más adelante va a poder trabajar con nosotros. Desde el principio supimos que el poder latino iba muy fuerte”. Recientemente, Martínez había estado inmersa en otra controversia, relacionada con Miss Puerto Rico.

Publicación de la madre de Miss Puerto Rico - Foto: Captura de pantalla de Facebook de la cuenta de Olga Cariño

Por medio de sus redes sociales, la madre de la puertorriqueña de Ashley Cariño, Olga Cariño, publicó un extenso mensaje en el que cuestionó al jurado por incluir a Martínez en el podio de las finalistas y no a su hija. “República Dominicana solo entró por la gran maestra de la trampa, el trabajo sucio y buscando favoritismo vía acuerdo y el que la conoce sabe de lo que hablo. Miss República Dominicana no era para entrar a ese top 3, lo siento”.

Adicionalmente, Cariño criticó fuertemente a los organizadores del certamen, poniendo en tela de juicio la elección de R’Bonney: “Qué triste son las injusticias. Qué obvio les quedó. Esta organización jamás será igual que antes o mucho menos prestigiosa. Por lo antes visto, en mi opinión muchas cosas estuvieron de más. Qué triste saber que aparentemente el contrato estipulaba que para esta compraventa la última corona tenía que ser coronada USA sin importar cuál fuese la mejor representación de una verdadera reina”.

Así lucía Anne Jakapong Jakrajutatip, la dueña de Miss Universo, antes de ser transgénero

Miss Universo 2022 hizo historia por todos los cambios que tuvo su más reciente edición. Ahora al mando de la empresaria tailandesa Anne Jakapong Jakrajutatip, el concurso ha estado en la mira de la prensa mundial, pues su nueva dueña también estará detrás de Miss USA y Miss Teen USA.

Sentada ya en la silla más importante de la organización del reinado más famoso de todo el planeta, Anne decidió hacer cambios sustanciales en el evento y que fueron muy palpables en la transmisión que se dio el pasado sábado 14 de enero.

El primero, y que millones de fanáticos aplaudieron, fue que todo el jurado calificador estuviera conformado solo por mujeres, pues una de las razones por las cuales este evento era controversial, era la inclusión de hombres que cuestionaban el cuerpo y el intelecto de las 80 candidatas.

La nueva dueña de Miss Universo también es modelo y empresaria. Foto: Instagram @annejkn.iffical. - Foto: Foto: Instagram @annejkn.iffical.

En segundo lugar, la tailandesa destronó al polémico presentador Steve Harvey como el conductor del evento, quien estuvo por casi una década completa presentando a las concursantes, dirigiendo las preguntas decisivas para elegir a la reina universal e informando al mundo, en última instancia, sobre quién era la ganadora de Miss Universo.

El estadounidense deja su rol como presentador de Miss Universo. Foto: Getty Images - Paras Griffin. - Foto: Foto: Getty Images - Paras Griffin.

Steve Harvey y Miss Paraguay en Miss Universo 2021. - Foto: AFP

A pesar de su trayectoria, Harvey no siempre hizo bien la tarea, pues se equivocó garrafalmente en la edición de 2015 con las candidatas de Colombia y Filipinas, error que aún hoy sigue vigente entre los fanáticos de Ariadna Gutiérrez y los amantes colombianos de los reinados.

Ahora, Harvey no solo era “odiado” por su error, sino también por los chistes pasados de tono y hasta “racistas” que decía en medio de las transmisiones, poniendo muy incómodas a las candidatas que pasaban a la primera ronda de eliminación y que tenía que sortear una conversación forzada con el estadounidense.

Anne no solo compró Miss Universo, también adquirió Miss USA y Miss Teen USA. Foto: Instagram @annejkn.official. - Foto: Foto: Instagram @annejkn.official.

Entre otros cambios que se dieron en el concurso estuvieron nuevos patrocinadores y la elección de otras ciudades y países que nunca se habían considerado como epicentros del reinado, como Nueva Orleans y El Salvador.

Y especialmente una visibilidad mundial de la comunidad transgénero, que en dicho concurso ya había tenido candidata, en 2018, con la participación de la española Ángela Ponce, quien pasó a la historia como la primera mujer trans en participar en el certamen.

Ahora, es la misma dueña de Miss Universo una de las abanderadas de la diversidad sexual y de género en todo el planeta.

Y es este, precisamente, es uno de los asuntos que hoy genera titulares en todos los países, pues en las redes sociales está circulando una foto que correspondería a la imagen de Jakapong antes de hacer su transición a mujer, es decir, cuando aún tenía un look que se identifica con el género masculino.

Jakapong no solo ha modelado para grandes marcas asiáticas, también es una socialité en el exclusivo círculo de élite de Tailandia. Foto: Instagram @annejkn.official. - Foto: Foto: Instagram @annejkn.official.

En la imagen que ha compartido, entre muchas otras cuentas de Instagram, el perfil de Infor Farándula Colombiana, se ve la foto de cómo lucía Anne años atrás: aparece con un traje sastre sacoleva café con su respectivo chaleco gris y corbatín y pañuelo color cobre, muy elegante para los tantos eventos sociales a los que Jakapong ha tenido que asistir a lo largo de toda su vida, pues hace parte del círculo social más exclusivo de Tailandia.

“Tiene un buen cirujano” y “Ay, no 😂😂😂😂 de verdad que este mundo está al revés” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

“Las hermosas mujeres en el escenario vienen y bailan, responden preguntas con gran charla, pero muchas veces son tonterías y están vacíos por dentro, tengo muchas ganas de elegir a una mujer icónica”, señaló Anne en medio de su intervención en la pasada gala de coronación de Miss Universo, donde hizo visible el cambio del concurso y señaló una nueva era para la inclusión de todas las formas de mujeres que hoy habitan el planeta.

Escándalo real: investigan “favoritismo y fraude” con Miss USA, actual Miss Universo

La candidata de Estados Unidos, R’Bonnye Gabriel, se alzó con la corona de la mujer más bella del planeta en la actual edición de Miss Universo y su reinado inició con un escándalo de las magnitudes de su título, pues este mismo estaría en entredicho de corroborarse lo que se está alegando, que su elección como Miss USA no se dio por méritos propios, sino por favoritismos de patrocinadores, y esto ya lo está investigando una organización totalmente independiente a las empresas que manejan los concursos en dicho país.

Todo inició el pasado octubre, cuando el escándalo empezó a dar sus primeros pasos, todo porque las excompañeras de certamen de la diseñadora de modas alegaban que su elección como Miss USA fue irregular, disputa liderada por Heather Lee O’Keefe, Miss Montana, quien alegó que Gabriel tenía una relación estrecha y de vieja data con uno de los patrocinadores del reinado.

Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel, de espaldas a la cámara en el centro, es abrazada por otras concursantes tras ser coronada Miss Universo en la 71a edición de Miss Universo en Nueva Orleans el sábado 14 de enero de 2023. - Foto: AP

Esto se consolidó cuando salió a la luz un video de la ahora Miss Universo en uno de los spa del patrocinador, lo que avivó aún más el supuesto favoritismo que hubo por la texana, de 28 años, quien antes de ir a coronarse como la mujer más bella del mundo, declaró a E! News que no había ninguna ventaja sobre ella en el certamen. “Quiero comenzar diciendo que no fue amañado porque nunca participaría en ningún concurso o competición que sé que ganaría. Tengo mucha integridad”, afirmó en su momento.

Por otro lado, O’Keefe reconoce que el problema no es solo Gabriel, sino la corrupción que se estaría dando dentro del concurso de Miss USA, que también está bajo el mando de los mismos directivos de Miss Universo, ahora en manos de la filipina Anne Jakkaphong, a quien también están metiendo dentro del meollo, pues ahora la elección de la estadounidense como Miss Universo haría más notorio su supuesto favoritismo.

Las tres finalistas en la última ronda de la 71a edición de Miss Universo en Nueva Orleans, el 14 de enero de 2023. De izquierda a derecha, Miss Venezuela Amanda Dudamel, Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel y Miss República Dominicana Andreína Martínez. - Foto: AP

Aún queda esperar si prosperan las investigaciones que se habrían iniciado antes de la gala de Miss Universo, sin embargo, la decisión de Grabiel como soberana ya no tendría reversa. De suceder algo extraordinario, sería la venezolana Amanda Dudamel la que ocuparía su lugar.