Miss Universe El Salvador eligió el bitcoin como inspiración en su traje artesanal y se ‘devaluó' al instante

Miss Universo 2023 ya está en su recta final y uno de sus desfiles más esperados es el de traje artesanal, en el que todas las candidatas lucen trajes estrambóticos, fantasiosos y muy elaborados, expresando conceptos y símbolos representativos de cada uno de sus países, pasarela en la que se ve mucho color, estructuras impensables sobre los hombros de las jovencitas y una que otra polémica, que este año protagoniza la candidata de El Salvador.

La mexicana Alejandra Guajardo salió muy sonriente a la pasarela del Ernest Morial Convention Center con una moneda gigante en su espalda y varios accesorios cilíndricos que mostraban el recorrido que ha tenido el país centroamericano con respecto a su moneda oficial, que ha tenido varios cambios durante su historia, siendo el último de ellos el más polémico de todos.

El traje está compuesto por un círculo de proporciones gigantes que semeja el colón, moneda que imperó durante muchos años en El Salvador. A su alrededor le adornan varios granos de cacao, uno de los productos nacionales que más exporta y que fue usado en los inicios de dicha nación para intercambiar con otras sociedades tanto americanas como europeas.

Finalmente, Alejandra lleva en su mano un cetro que en su asta superior tiene una moneda de bitcoin, representando a dicha moneda que ahora es una de las oficiales en El Salvador, desde 2021, cuando el presidente Nayib Bukele la proclamó y por la cual dicha nación centroamericana ha estado en el ojo del huracán internacional, además de todas las noticias sobre la caza de delincuentes y el trato que se les da una vez capturados.

De inmediato, miles de cibernautas dejaron ver su descontento con la elección de la candidata y su equipo, pues dicen que El Salvador tiene muchas más cosas que mostrar además de una moneda que, según ellos, solo le ha representado pérdidas a su país.

“El traje de la representante de El Salvador en Miss Universo es un bitcoin. Con cada paso que daba se devaluó más. Jajajaja Jajajaja”, “Mejor me hubieran dicho a mí que les diseñará”; “A cada paso que daba, el traje ya costaba menos”; “Me parece inaudito que se le esté rindiendo homenaje a una criptomoneda que ha generado considerables pérdidas a El Salvador. ¡La burlaaaa!”; “Algo me dice que, igual que el bitcoin, no va a ganar mucho” y “Hasta pena ajena sentí por ella”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.

Por otro lado, el diseñador encargado del traje, Francisco Guerrero, salió en Instagram a defender su creación y dejó muy claro que la inspiración para dicho vestido no tienen nada que ver con el tema político y económico que vive actualmente dicha esta centroamericana, por el contrario, él y su equipo se centraron en contar la historia que todo nacido en El Salvador debería saber.

“Muchos descargando su ira en contra al bitcoin y el desacierto de una decisión gubernamental que no me compete. El National Costume 2022 representa la historia de la Moneda de El Salvador, desde el periodo precolombino hasta la actualidad y aunque les duela, todas las monedas retomadas son de curso oficial y legal, y los convierte en parte de la historia, no con tinte político, sino como parte de la historia que todo salvadoreño debería conocer”, sostuvo.

Miss El Salvador no fue la única que sorprendió con su traje artesanal. Miss USA se puso una luna encima para rememorar la llegada del hombre a dicho astro; Miss Netherland se metió entre una “oblea” que hace referencia a un postre tradicional de su país, Miss Reino Unido se vistió como reina para hacerle homenaje a la fallecida Isabel II, Miss Alemania se vistió como el también fallecido Karl Lagerfeld con lentes oscuros y llevando un gato blanco de peluche y Miss Singapur se vistió con un traje hecho en forma de flor impreso en 3D.

Por su parte, María Fernanda Aristizábal, Miss Colombia, se convirtió en una ave fénix y encantó al público de Nueva Orleans, demostrando que nuestro país ha resurgido de las cenizas muchas veces para mostrar atardeceres dignos de postal.