Esta es la parte del cuerpo que más le gusta a Mafe Aristizábal, Miss Universe Colombia

Ya casi se lleva a cabo la elección de la nueva Miss Universo y la candidata por Colombia, María Fernanda Aristizábal, sigue pisando fuerte en la competencia, al punto que es elegida para varios de los videos publicitarios con los patrocinadores del evento, hechos que hacen recordar el recorrido que tuvo Paulina Vega en 2014, cuando logró alzarse como la mujer más bella del planeta.

Desde que Mafe, como sus allegados la llaman, ganó el Concurso Nacional de la Belleza en 2019, muchos sabían que iba a ser una de las mujeres más resonadas y comentadas en el certamen de Miss Universo, competencia a la que llegó 3 años después, luego de unos cambios en las franquicias del concurso y los contratos entre las empresas que enviaban las reinas a competir por dicha corona.

Este año, por fin la quindiana pudo llegar a Nueva Orleans para representar a Colombia con todas las de la ley y lo está llevando a cabo con un profesionalismo digno de una reina ya coronada, pues hasta los patrocinadores del evento la eligen para realizar videos de promoción del show, cuya gala más importante tendrá lugar el próximo sábado, 14 de enero.

En la más reciente publicación que hizo la cuenta oficial de Miss Universe en Instagram, se ve cómo le dedican todo un clip a Miss Colombia, expresando cómo se siente con su maquillaje, cuya marca es una de las que hace posible la reunión de reinas en Estados Unidos. En dicho video, la nacida en Armenia despliega todo su arsenal de belleza que engalana con tonos fuertes de azul y violeta enmarcados en una forma de mariposa que reposa en su rostro, específicamente sobre su párpado izquierdo, que complementa con un look punk chic.

“Cuando me maquillo me puedo sentir empoderada y fuerte y eso me gusta transmitirlo a través de mis ojos, porque es de las partes que más me gusta de mi cara. Así que cuando puedo demostrar que mis ojos son fuertes, puedo transmitir a través de la mirada cualquier cosa que quiera expresar a la otra persona”, dice la colombiana -en español- en la primera parte del video, que ya cuenta con más de 15 mil likes en tan solo 10 minutos de publicado.

Como era de esperarse, Mafe no solo se centra en lo que le hace sentir el maquillaje, también reflexiona sobre lo que significa y puede llegar a transmitir, ya sea en ella o en cualquier persona. “La libertad de expresión es importante para mí y el maquillaje me ayuda a lograrlo. Me gusta verme fuerte y poner diferentes sombras que me hacen sentir feroz… Colombia tiene la mayor cantidad de especies de mariposas en el mundo y para mí este bello animal simboliza la esperanza, la fuerza y la libertad”, añadió.

Si algo tiene claro la Miss Colombia es que la belleza tiene muchas capas y aristas y, como buena colombiana, Aristizábal le da prevalencia a su esencia, una de sus mejores armas para llevarse la corona de esta edición del certamen. “Lo que es bello para mí es lo que tengo adentro, lo que tengo en mi corazón, lo que comparto con la gente”, finaliza la quindiana.

El concurso definitivo, en su edición 71, se hará el próximo 14 de enero a las 8:00 de la noche, hora Colombia. La pasarela por donde desfilarán las 90 candidatas de los distintos países en competencia se hará en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial, en Nueva Orleans, Estados Unidos.

Por otro lado, para los interesados en ver en vivo y en directo la transmisión del evento tendrán dos opciones, una de ellas es verlo por medio de la señal oficial del canal oficial, que es TNT para todo el mundo. Sin embargo, en Colombia habrá otra opción, que es la del canal autorizado, que como cada año es el Canal RCN y la transmisión comenzará a las 8:00 de la noche.