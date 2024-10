Jorge Colmenares comparte conmovedor mensaje al cumplirse 14 años de la muerte de su hermano Luis Andrés: “El alma nos cambió”

Cada vez que llega el 31 de octubre, la familia Colmenares siente un vacío inmenso porque es un aniversario más de la muerte de Luis Andrés, el joven universitario que falleció precisamente el día de Halloween.

Se trata de un caso que sin duda fue —y sigue siendo— bastante mediático, dado que Luis Andrés murió en extrañas circunstancias el 31 de octubre de 2010 y su cuerpo fue hallado al interior de un caño ubicado en el Parque El Virrey, al norte de Bogotá.

Hoy, 31 de octubre de 2024, cuando se cumplen 14 años de la muerte de Luis Andrés, su hermano Jorge Colmenares compartió un sentido mensaje junto a una imagen en la que aparece en compañía de su difunto hermano, disfrazados cuando eran niños.

En el mensaje en Instagram, Jorge Colmenares recuerda lo que años atrás, cuando eran niños, hacía junto a Luis Andrés un día de Halloween. También destaca la falta que le hace su hermano cada día que pasa.

“Al llegar una fecha como hoy se me unen distintos sentimientos, recuerdos de las veces que soñaba con mi hermano disfrazarnos de nuestros personajes favoritos, caminar el barrio donde vivíamos y pedir dulces, quejarnos cuando los dulces no nos gustaban o hasta si nos daban frutas… Al mismo tiempo, la nostalgia de un día como hoy hace 14 años, recordar que me arrebataron un hermano, mi vida, un mejor amigo, mi guía y un padre de vida… Con mucha fortaleza ahí he estado sanado el vacío que mi hermano me dejó. Tengo claro que este día quisiera que no llegara, que su ausencia pesa igual, que el alma nos cambió ese día toda nuestra vida. Hoy cumples 14 años de no estar. Cuánto te he necesitado”, fue el mensaje completo en Instagram de Jorge Colmenares para su hermano Luis Andrés.

De izquierda a derecha: Luis Andrés y Jorge Colmenares. | Foto: Redes sociales y SEMANA, respectivamente.

El pasado miércoles 23 de octubre, Jorge Colmenares también compartió en redes sociales otro sentido mensaje en el que dejó ver el inmenso amor que le tenía a su hermano.

“Este mes me tiene siempre en una montaña rusa, eso es algo que aún no logro controlar del todo y alcanzar una estabilidad en este mes. Ayer, precisamente, mi papá me recordaba que mi hermano Luis siempre me cuidaba y consentía como su más preciado muñeco cuando era un niño. Y Luis se fue, y ya cuando estaba en la universidad siempre me sentí igual, como lo que más cuidaba y atesoraba. Así te tengo yo en mi corazón para que tu gordo, como me decías de cariño, siga rompiéndola duro, alcanzando sueños. Aprovecho que es día de #TBT para decir: los vínculos verdaderos nunca mueren, nos acompañan y nos impulsan. Por ti tanto, mi ángel”, dijo Jorge Colmenares, también en Instagram.

Vale mencionar que en una reciente entrevista para KienyKe, Jorge Colmenares tocó varios aspectos que ha debido afrontar, como las críticas en las redes sociales y lo difícil que ha sido volver a confiar en las personas.

“Las personas también por medio de las redes lo juzgan a uno. ‘Ay, es que usted logró ser concejal temprano porque su hermano se murió. Ay, es que usted es conocido porque su hermano está muerto’. Entonces todo lo llevan a que me hago conocido, la familia es conocida, porque perdimos a un ser querido. Pero no se dan cuenta de la oscuridad que uno tenía por dentro. El hecho de vivir la soledad, la depresión”, manifestó Colmenares en KienyKe.

Jorge Colmenares recuerda constantemente a su hermano Luis Andrés. | Foto: Facebook: Jorge Colmenares/KienyKe

Y agregó: “El hecho de no poder confiar en una mujer, porque yo al principio no confiaba en tener pareja. Yo decía, ‘Si a mi hermano por amor le sucedió eso, a mí también me puede pasar lo mismo’. No confiaba en los amigos, porque si a él esas eran las personas que lo estaban rodeando, a mí también me podía suceder lo mismo. Entonces vivir ese tormento mental, que es lo más difícil, no se lo deseo a nadie”.