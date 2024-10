“Este mes me tiene siempre en una montaña rusa, eso es algo que aún no logro controlar de todo y alcanzar una estabilidad en este mes. Ayer precisamente, mi papá me recordaba que mi hermano Luis siempre me cuidaba y consentía como su más preciado muñeco cuando era un niño. Y Luis se fue, y ya cuando estaba en la universidad siempre me sentí igual, como lo que más cuidaba y atesoraba. Así te tengo yo en mi corazón para que tu gordo como me decías de cariño siga rompiéndola duro alcanzando sueños. Aprovechó que es día de #Tbt para decir los vínculos verdaderos nunca mueren, nos acompañan y nos impulsan. Por ti tanto mi ángel”, dijo Jorge Colmenares en Instagram.