Mamá de Luis Andrés Colmenares hizo confesión ante los 14 años de la muerte de su hijo: “Perdonar no es olvidar”

El próximo 31 de octubre se cumplen 14 años de la muerte del joven Luis Andrés Colmenares, quien fue hallado sin vida en 2010, en un caño ubicado en el Parque El Virrey en Bogotá. Un caso que, a pesar del tiempo, no es olvidado por los colombianos, teniendo en cuenta las extrañas circunstancias del fallecimiento del universitario que para ese entonces tenía 20 años.

Ahora, en medio del pódcast que acabó de lanzar Jorge Colmenares, su mamá Oneida Escobar fue la primera invitada. Allí, ella abrió su corazón con su hijo menor e hizo una confesión a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de Luis Andrés.

En diálogo con Jorge, Escobar contó cómo está su corazón en estos momentos. Su hijo le preguntó si ella ya había logrado sanar los sufrimientos que tenía en su interior.

Jorge Colmenares junto a su hermano Luis Andrés. | Foto: Facebook: Jorge Colmenares/KienyKe

“Yo digo que ya sané, pero la sanación siempre va en proceso, porque entre uno entre más vive, va sanando cosas y yo ya me siento más tranquila. Me siento con mi corazón ya sano; ya no con esas heridas que yo tenía. Ya yo digo, sané”, dijo Escobar en el pódcast.

No obstante, fue enfática en decir que, si bien ya perdonó, ello no significa que olvidó. Lo anterior, teniendo en cuenta que la familia Colmenares siempre ha insistido en que detrás de la muerte de Andrés hubo varias personas involucradas.

“Personas no es olvidar, porque yo no puede olvidar todo lo que pasó con Luigi; las personas que le hicieron daño. Yo digo que personas es recordar, pero sin odio, sin resentimientos. Tanto así, que tú sabes que yo oro mucho por esas personas, las pongo en mi rosario diario y no les deseo nada malo. Entonces, yo siento que he sanado bastante”, agregó.

A propósito, Jorge Colmenares compartió recientemente a través de su cuenta en X un conmovedor mensaje para su mamá Oneida Escobar y, junto al escrito, una imagen al lado de ella y tomándose de las manos.

Allí, el joven destacó que es momento de sanar e indica que seguirán en la lucha por buscar verdad y justicia.

Agarrados de la mano, llegaremos y sanaremos lo que la vida nos envíe. Madre, gracias por tu fuerza y por levantarme cuando sentí que no podía más. Hoy tengo claro mi propósito en la vida. Vamos a sanar, a buscar verdad y justicia. Especialmente a luchar por la vida. Gracias 🙏🏻 pic.twitter.com/HFFOYURcYV — Jorge Colmenares (@JcolmenaresE) September 24, 2024

Vale recordar que en el videopódcast Sin filtro de SEMANA, Luis Alonso Colmenares, quien fuera el esposo de Escobar, reveló que había vuelto a ser padre. Se trata de Jorge Camilo, un niño que al día de hoy tiene un año de edad.

“Yo tengo un hijo de un año, cumplió un año el 11 de agosto y se llama Jorge Camilo. Se dio la circunstancia, la persona me dijo que estaba embarazada y yo soy provida, y tengo que enfrentar esta situación. Jorge Camilo tiene el nombre de los dos hermanos; yo entiendo que en algún momento también tengo que irme de este mundo, así que ellos deben decidir si lo dejarán solo y los amarré ahí con el nombre de su hermano, Jorge lo sabe”, contó Luis Alonso Colmenares en Sin filtro.

Posteriormente, Jorge Colmenares fue invitado a Vicky en Semana el pasado 12 de septiembre, donde contó cómo se enteró de que tenía nuevamente un hermano. A su vez, describió lo duró que fue contarle a su mamá Oneida Escobar que Luis Alonso Colmenares, de quien ella está separada hace varios años, había concebido otro hijo.

“Un día yo le dije a mi papá que saliéramos a almorzar y en medio de ese almuerzo me dice: ‘Jorge, te tengo que comentar algo, hace tres días me nació un hijo’. Claro, para mí fue un shock porque venía de un tiempo alejado de mi papá y recibir esta noticia no fue fácil. Y después él me dice: ‘Y te pido que seas tú el que le comente a tu mamá’. Todo ese día pensé en cómo le iba a contar a mi mamá. Cómo le iba a llegar a ella con una nueva noticia de algo que la iba a sorprender. Porque tal y como ella lo expresó en su libro y como lo expresa en sus testimonios, siempre ha tenido la fe que su familia en algún momento se fuera a reconstruir”, manifestó Jorge Colmenares ese día en Vicky en Semana.