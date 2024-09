Jorge Colmenares contó si ha tenido contacto con Laura Moreno y Jessy Quintero tras muerte de su hermano: “tenía derecho a vivir”

“No fue fácil y más que todo pensé fue en Melissa, en cómo estaría y en qué sentiría porque yo creo que, a uno como hombre lo miran distinto, pero no se ponen a analizar cómo se siente la mujer o qué va a decir la mujer, pero lo que le puedo decir a este gran programa es que a Melissa la quiero mucho, que es una gran amiga y que la quiero con todo el corazón”, agregó, refiriéndose al instante en el que se publicó el video en el que se les veía juntos.

¿Jorge Colmenares ha tenido contacto con Laura Moreno y Jessy Quintero?

Procuraduría sostiene que hay pruebas suficientes para inferir que la muerte de Luis Andrés Colmenares no fue accidental

Contexto: Procuraduría sostiene que hay pruebas suficientes para inferir que la muerte de Luis Andrés Colmenares no fue accidental

“Como familia, al inicio, estábamos decepcionados porque la Fiscalía no se portó bien en la audiencia que tuvimos en la corte (...) Estamos esperando que se vuelva a citar y que ellos determinen que sí hubo un homicidio en la muerte de mi hermano. Estamos esperando que se logre llegar a la justicia”.

Por último, Jorge Colmenares expuso si ha tenido contacto con Laura Moreno, Jessy Quintero y las familias de ambas, precisamente a lo largo de este proceso. “Desde que inició el proceso de mi hermano no volvimos a hablar con ellas, no tenemos contacto porque nos culpan, según ellas les dañamos la vida, pero no entienden que mi hermano tenía derecho a vivir, a viajar, a conocer”, afirmó.