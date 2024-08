Jorge Colmenares confesó decisión que tomó sobre sus papás tras muerte de su hermano: “Se centraron en el hijo que perdió la vida”

El fallecimiento de Luis Andrés Colmenares es uno de los casos más polémicos en Colombia, ya que los eventos alrededor de su trágica muerte, que hasta ahora no han sido completamente aclarados, han despertado innumerables interrogantes entre quienes conocen las distintas versiones de lo ocurrido aquel 31 de octubre.

La partida del joven dejó un sinsabor en miles de personas, quienes siguieron paso a paso las investigaciones y decisiones de las autoridades. Aunque se especuló sobre lo que pudo ocurrir en aquella celebración de Halloween, muchas versiones rondaron la historia y destaparon situaciones que pocos se imaginaban.

Uno de los puntos de atención fue Jorge Colmenares, hermano menor de Luis Andrés Colmenares, quien se ha pronunciado en varias ocasiones sobre lo que golpeó a su familia y le cambió para siempre la realidad. El colombiano plasmó el dolor y la ausencia que marcó su núcleo, buscando justicia por la memoria de la víctima.

La madre de Luis Andrés Colmenares no vio con agrado el disfraz que eligió su hijo para la fiesta de Halloween. | Foto: COLPRENSA

Sin embargo, recientemente, Jorge Colmenares estuvo invitado en La sala de Laura Acuña, donde abrió su corazón y contó cómo fue el proceso que llevó para reconciliarse con sus padres, luego de que estuvieran ausentes de su vida por la muerte de su hermano.

Según mencionó, el colombiano intentó hacer las paces con Dios y sus progenitores, pues estaba descontrolado y se había encaminado en un rumbo que era muy distinto para él. Su mamá, al verlo así, quiso hablarle y buscar al hijo que dejó, pero solamente se encontró con una versión suya muy distinta.

“Mi mamá, ya cuando intenta ser mamá, había dejado un joven de 15 años y encontró a otro de 22-23 años, es un ciclo grande, pero son muchos momentos importantes de la vida de uno. Intenta tratar a ese Jorge niño que dejó y es cuando más estaba saliendo, descontrolado, y sale buscando qué hacer. La solución que encontró fue llevarme a un grupo de oración, fue donde le reproché todo y salí tranquilo, reencontrándome con Dios”, comentó al formato.

“Tuve que sanar con mi mamá, con mi papá (...) Se centraron en su hijo que perdió la vida. Yo decía: ‘Si yo estoy vivo, por qué no me dan ese amor a mí', y sí, me duele mi hermano, pero quería que vieran que yo existo, en que también me puede suceder cualquier cosa, que los voy a necesitar. Yo se los digo: ‘Los necesité, no saben la tristeza que tenía’”, indicó en la entrevista.

Hermano de Colmenares abrió su corazón. | Foto: Archivo/La Sala De Laura Acuña T38 E4

No obstante, en su camino por sanar todo con sus papás, Jorge Colmenares apuntó que tuvo conversaciones complejas con ellos, exponiendo su sentir tras varios años en los que los percibió distantes.

“Ellos se dejaron llevar por un ser querido. Mi mamá me pide disculpas, que no tiene cómo explicarme haber sido una madre tan ausente, pero que ella siempre luchó por demostrar que mi hermano no era una persona loca que se iba a quitar la vida, sino que tenía sueños y metas. Ahí le digo: ‘Yo también tengo propósitos, sueños y metas, que tú las olvidaste’ y me lo aceptó. Intentó volver a tener ese Jorge niño, pero ya no existía, ya conocía otras cosas distintas”, contó.

Esta decisión de conversar también la aplicó con su papá, quien, por su parte, reaccionó diferente y tomó el mensaje de forma interior.

“Mi papá ha sido una persona que me ha demostrado su cariño a su manera, uno sabe que lo ama a uno, pero no te lo va a decir. Me gusta que me lo diga, me siento feliz escuchándolo. Él escuchó, yo sé que él sintió el mensaje, pero intentó cambiar el tema”, agregó.