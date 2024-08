El desgarrador relato de Jorge Colmenares por divorcio de sus padres; así se destruyó su familia tras muerte de Luis Andrés

Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares, abrió su corazón en SEMANA hace unos meses y contó algunos detalles inéditos sobre el fallecido estudiante, quien fue encontrado sin vida en el caño del parque El Virrey de Bogotá en 2010.

Igualmente, la mujer aprovechó el diálogo con este medio para revelar que se separó de su esposo, Luis Alonso Colmenares, el cual llegó, según ella, a increparla por lo sucedido con el joven. Además, confesó que se dijeron cosas terribles durante un tiempo.

“Nos fuimos llenando de mucho resentimiento. Luis Alonso me culpaba, que por alcahueta, que por salir a fiestas. Dios me estaba avisando de la muerte de mi hijo y no me di cuenta”, precisó la mujer, que aseguró que todavía le guarda cariño al padre de sus hijos.

Tras esta revelación, el hijo menor de la familia Colmenares Escobar, Jorge Colemeanrss, habló hace unos días por primera vez con respecto a lo que significó el divorcio de sus padres, y confesó cómo le tocó afrontar un nuevo duelo en medio del dolor de haber perdido a su hermano, pues su familia se destruyó.

El exconcejal de Bogotá, de igual manera, contó que vivió momentos bastante complejos por esa situación, tanto que manifestó que recayó en el mundo de las fiestas. Además, admitió que en esa época se sentía más solo que nunca y que solo quería escapar de esa realidad.

Laura Moreno, Jessy Quintero y Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés. | Foto: Colprensa / X @JcolmenaresE

“Yo dije otra más, otra pérdida más. Yo tenía a mis papás juntos, pese a todos los problemas que habíamos vivido. Para mi no fue fácil y volví a recaer en las fiestas, aprovechándome de que mis padres ya no se hablaban. Tras la tormenta de mi hermano, llegó otra que fue hacerme a la idea de que mis papás ya no estaban juntos”, indicó en La Sala de Laura Acuña.

Luego, añadió: “Todo el mundo veía una familia unida. Yo leía los comentarios y todos decían que fuerte esa familia, pero yo por dentro decía cuál familia, si ya no hay ninguna familia. Fueron momentos bastante complicados, donde me sentía aún más solo”.

Jorge contó en semana con SEMANA en octubre de 2023 cómo se enteró de la separación de sus padres, recalcando que fue bastante duro para él saber que su familia estaba completamente desunida.

“No fue para nada fácil. Un día recibí una llamada de mi mamá, donde me comentó que mi papá no vivía en la casa, y otra de mi papá, contándome que no iba a vivir en la casa con mi mamá. Mi familia estaba totalmente desmoronada, se iba cayendo a pedacitos todo lo que había vivido en mi infancia: una familia unida”, expresó el joven en aquel momento.