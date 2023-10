“Mi padre tuvo sentimientos encontrados”: Jorge Colmenares habla de la reacción de su padre al leer el libro de su exesposa sobre la muerte de Luis Andrés

Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares, decidió abrir su corazón hace unos días en SEMANA y contó algunos detalles, que pocos conocían, sobre el fallecido estudiante, quien fue encontrado sin vida en el caño del parque El Virrey (Bogotá) hace más de diez años.

Además, la mujer aprovechó el diálogo con este medio para revelar que se separó de su esposo, Luis Alonso Colmenares, quien llegó a increparla en algún momento por lo sucedido con el joven. Asimismo, confesó que se dijeron cosas terribles durante un tiempo.

“Nos fuimos llenando de mucho resentimiento. Luis Alonso me culpaba, que por alcahueta, que por salir a fiestas. Dios me estaba avisando de la muerte de mi hijo y no me di cuenta”, precisó Escobar.

Tras estas declaraciones, el hijo menor de la familia Colmenares Escobar, Jorge, también habló con SEMANA, y manifestó que vivió momentos muy duros en medio de los problemas matrimoniales de sus padres.

El hoy concejal de Bogotá, de igual manera, destapó la reacción que tuvo su progenitor con respecto a las revelaciones que hizo Oneida en el libro que lanzó recientemente, titulado Mi viacrucis, sobre su separación.

“No fue para nada fácil. Un día recibí una llamada de mi mamá, donde me comentó que mi papá no vivía en la casa, y otra de mi papá, contándome que no iba a vivir en la casa con mi mamá. Mi familia estaba totalmente desmoronada, se iba cayendo a pedacitos todo lo que había vivido en mi infancia: una familia unida”, expresó.

Jorge Colmenares y la carátula del libro de su mamá, Oneida Escobar Gil. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Luis Alonso Colmenares reaccionó a las revelaciones de su exesposa. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Luego, añadió: “Mi padre me comentó que leyó el libro completo. Que en muchos casos difiere, pero que respeta lo que cada uno hace. Tuvo sentimientos encontrados, por el hecho de que una historia que teníamos tan oculta, como la separación de ellos no fue fácil para él. También ver algunos sentimientos que mi mamá no nos contaba, fue sorpresa, pero respeto total”.

El joven se refirió finalmente en este medio sobre la relación que mantiene actualmente con su padre, la cual no fue la mejor durante un tiempo debido al carácter fuerte de Luis Alonso.

Cabe puntualizar que Oneida Escobar recalcó en Vicky en Semana, que su matrimonio de 28 años con Luis Alonso Colmenares se quebró luego de la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes. Sin embargo, señaló que le tiene un cariño natural al padre de sus hijos.