Jorge Colmenares recordó incómodo momento que le hizo pasar docente en plena clase tras muerte de su hermano Luis Andrés: “Me tocó pararme”

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó la semana pasada que Laura Moreno y Jessy Quintero, mujeres señaladas en el caso de la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes, Luis Andrés Colmenares, no tienen responsabilidad penal.

El joven universitario Luis Andrés Colmenares apareció muerto el 31 de octubre de 2010 en el caño del Parque El Virrey, luego de haber salido a una fiesta de Halloween en la Zona Rosa de Bogotá junto a varios de sus entonces compañeros de universidad, entre estos, Moreno y Quintero.

Ahora, en El Debate de SEMANA, Jorge Colmenares recordó un incómodo momento que le hizo pasar años atrás una docente en plena clase, tras la muerte de su hermano Luis Andrés.

Todo ocurrió mientras Jorge Colmenares se encontraba adelantando sus estudios de Derecho.

“Cuando yo estaba estudiando derecho, era cuando el proceso de mi hermano estaba más en su auge. A mí me tocó vivir clases donde se hablaba de mi propio hermano. Es más, nunca se me olvida una clase de Derecho Constitucional. El día anterior habían ingresado a nuestra casa, eso fue noticia nacional, habían hecho de todo por buscar unos computadores que nosotros teníamos. Y yo llego a las seis de la mañana a esa clase y lo que la profesora dijo en ese momento es: ‘ah, ¿si ven la novela de Colmenares? Ahora supuestamente se le metieron a la casa anoche?“.

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