Caso Luis Andrés Colmenares: a Jaime Granados le preguntaron en vivo por Carlos Cárdenas y así respondió

El caso de Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de Los Andes que fue hallado muerto en extrañas circunstancias el 31 de octubre de 2010 en el Parque El Virrey de Bogotá, volvió a sonar luego de que la Corte Suprema de Justicia decidiera durante las últimas horas absolver a Laura Moreno y mantener la prescripción a Jessy Quintero, mujeres que fueron señaladas de haber participado en este hecho.

Quien también resultó salpicado en este mediático caso fue Carlos Cárdenas, otro estudiante de la Universidad de Los Andes que hizo parte de la fiesta de Halloween en la que estuvo Luis Andrés Colmenares, horas antes de aparecer muerto en un caño del parque El Virrey.

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Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá profirió desde 2014, en segunda instancia, un fallo absolutorio a favor de Cárdenas y su expediente judicial se cerró ese mismo año.

Ahora, en El Debate de SEMANA, a Jaime Granados, abogado de Laura Moreno, le preguntaron precisamente por Carlos Cárdenas.

“Después de la absolución no tengo ninguna noticia sobre él, por lo tanto no podría decir nada con fundamento distinto a que fue absuelto en primera y segunda instancia y que nunca llegó este caso a la Corte”, empezó diciendo Granados en El Debate.

No obstante, el abogado Granados calificó de “dramática” la situación por la que atravesó Cárdenas.

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“La situación del joven Cárdenas también es dramática. Él había sostenido una relación sentimental con Laura Moreno durante varios años y terminó. Y cuando concluye esa relación es que se conocen, porque no se conocían antes, Laura Moreno con Luis Andrés Colmenares. Se establece una amistad, llevaban un mes apenas conociéndose, no tenían ningún noviazgo como tal. Apenas se estaban conociendo, estaban saliendo, cuando Laura es quien lo recoge a él en su casa para ir a la fiesta donde ocurre esta tragedia posteriormente”, indicó el jurista en El Debate.

De tal modo, para Granados, Cárdenas terminó injustamente involucrado en el caso Colmenares.

“El joven Carlos Cárdenas, que repito, ya no tenía ninguna relación con Laura Moreno, termina injustamente involucrado porque hay un falso testigo que lo ubica como si hubiera sido él, el que pretendía una golpiza [contra Luis Andrés Colmenares]. Ustedes recordarán que eso no fue en este juicio, sino en otro juicio. Y su defensa que la tuvo el doctor Mario Iguarán, probó en ese juicio que efectivamente, con el apoyo además del Ministerio Público, que eso fue falso, que hubo un falso testigo, que eso no fue cierto, y él fue exonerado y confirmada la absolución por el Tribunal”, agregó.

Carlos Cárdenas en una de las audiencias llevadas a cabo años atrás. Imagen de archivo. Foto: Diana Sánchez

Posteriormente, el abogado Granados dijo en El Debate que, al final, la familia de Colmenares terminó supuestamente cayendo en una versión que “les vendieron”.

“Hay que llamar la atención de una circunstancia. Si de verdad la familia Colmenares creyera la hipótesis que les vendieron, de que había sido este joven Carlos Cárdenas el que tuvo que ver algo por celos, en esta muerte, repito, nada de ello es cierto. Llama la atención que ellos nunca fueron a la Corte en casación. En ese caso no hubo casación, la Corte no intervino, como sí en este caso [El de Laura Moreno y Jessy Quintero]“, recalcó el abogado en El Debate.